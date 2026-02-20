Tout commence en novembre 2025, lorsque Peter Steinberger, fondateur autrichien de PSPDFKit (une entreprise spécialisée dans le formatage de fichiers PDF qu'il a passé 13 ans à développer) publie sur GitHub un projet personnel qu'il baptise Clawdbot. Il raconte au podcasteur Lex Fridman avoir créé son prototype parce qu'il « était agacé que ça n'existe pas, alors je l'ai simplement prompté pour qu'il existe ». C'était son 44e projet lié à l'IA depuis 2009, explique-t-il, au terme d'une longue période de doute : épuisé par des années à construire une entreprise, il avait fui en direction de Madrid pour recharger les batteries, avant que la frénésie agentique naissante ne le rappelle devant son clavier.
Ce que Steinberger propose avec Clawdbot tranche radicalement avec les chatbots existants. Là où ChatGPT ou Gemini attendent passivement une question, son agent est conçu pour être proactif. Grâce à un mécanisme qu'il appelle le « Heartbeat », l'agent se réveille à intervalles programmés ou en réponse à des déclencheurs précis, sans attendre d'instruction humaine. Il peut exécuter de manière autonome des actions sur les appareils personnels des utilisateurs (gestion d'e-mails, calendrier, achats, messageries) à partir d'instructions générales plutôt que de simples échanges conversationnels. Les données de configuration sont certes stockées localement (un argument marketing « local-first » qui a pesé dans l'adoption rapide) mais cette architecture n'immunise pas contre les risques : une mauvaise configuration suffit à exposer l'agent sur Internet, et les chercheurs ne tarderont pas à le démontrer de façon fracassante.
La mayonnaise prend instantanément. Deux mois après sa sortie, le dépôt GitHub du projet dépasse les 100 000 étoiles, en faisant l'un des dépôts à la croissance la plus rapide de l'histoire de la plateforme. Par début février 2026, le framework franchit les 145 000 étoiles GitHub et enregistre un pic de trafic de 2 millions de visiteurs en une seule semaine. Une pénurie de Mac Mini s'ensuit dans plusieurs enseignes américaines, la machine étant recommandée pour faire tourner l'agent localement.
Un nom, deux noms, trois noms : la saga des rebrands
Le chemin de Clawdbot vers OpenClaw est semé d'embûches juridiques et de rebaptisations. Le nom a changé une première fois après qu'Anthropic a menacé d'engager une action en justice pour la similitude avec "Claude", puis une deuxième fois parce que Steinberger préférait simplement le nouveau nom. Clawdbot est ainsi devenu Moltbot, puis enfin OpenClaw début 2026. Ces changements successifs, loin de nuire à la popularité de l'outil, ont au contraire amplifié sa couverture médiatique.
Derrière les rebrands, les grands laboratoires se disputent l'outil. Mark Zuckerberg contacte Steinberger via WhatsApp. Le développeur autrichien insiste pour l'appeler immédiatement. Zuckerberg demande dix minutes il est en train de coder. Ils débattent ensuite dix minutes pour savoir si Claude Code ou Codex est supérieur. L'anecdote illustre l'attraction gravitationnelle exercée par ce projet open source sur les géants du secteur.
C'est finalement Sam Altman qui remporte la mise. L'annonce tombe : Steinberger rejoint OpenAI pour « piloter la prochaine génération d'agents personnels ». Altman le qualifie de « génie avec beaucoup d'idées fascinantes sur l'avenir d'agents très intelligents interagissant les uns avec les autres pour faire des choses très utiles pour les gens ». OpenClaw sera maintenu dans une fondation indépendante open source soutenue par OpenAI. Pour Steinberger, le choix est idéologique autant que stratégique : il répète vouloir « changer le monde, pas construire une grande entreprise. »
Le revers de la médaille : la trilogie mortelle de la sécurité
L'engouement a une contrepartie sévère. Des experts en cybersécurité ont alerté que l'outil est risqué parce qu'il a accès à des données privées, peut communiquer vers l'extérieur et est exposé à du contenu non fiable ce qu'un chercheur a baptisé la « trilogie létale » de l'IA agentique.
La menace n'est pas purement théorique. Des chercheurs de Positive Technologies ont divulgué la CVE-2026-25253, une vulnérabilité de haute sévérité (score CVSS 8.8) permettant de fuiter des tokens d'authentification via une URL de passerelle modifiée et d'obtenir une exécution de code à distance. Des scanners ont détecté plus de 21 000 instances accessibles dans les heures suivant la publication. OpenClaw a publié le patch v2026.1.29, mais de nombreux utilisateurs ont tardé à mettre à jour, laissant le code d'exploitation fonctionnel pendant plusieurs jours sur des nuds non patchés.
Le problème dépasse la seule CVE. Les chercheurs de VirusTotal et OpenSourceMalware ont découvert plus de 300 extensions vérolées sur ClawHub, la marketplace communautaire de l'agent. Cachées sous l'apparence d'outils d'optimisation crypto, ces extensions étaient en réalité des trojans, des infostealers, des keyloggers ou des backdoors. La politique de sécurité d'OpenClaw permettait à quiconque de mettre en ligne ses extensions sans aucun contrôle. Un audit Snyk a parallèlement conclu que 47 % de l'ensemble des extensions disponibles présentaient au moins un problème de sécurité.
SecurityScorecard a trouvé plus de 40 000 instances OpenClaw exposées, avec 63 % des déploiements vulnérables et près de 13 000 exploitables via une exécution de code à distance. Et comme l'a documenté Bitsight, les installations exposées ont suivi exactement la courbe de popularité du projet : les gens installaient, configuraient et exposaient leur agent au rythme précis où ils en entendaient parler sur les réseaux sociaux. La plus forte augmentation journalière d'instances détectées 177 % s'est produite le lendemain du pic de recherches Google pour « Clawdbot ».
Meta, Valere, Massive : les entreprises tirent le signal d'alarme
Le 26 janvier, Jason Grad, cofondateur et CEO de Massive (qui fournit des outils de proxy Internet à des millions d'utilisateurs), envoie un message Slack tardif à ses 20 employés avec un émoji sirène rouge : « Vous avez probablement vu Clawdbot trending sur X/LinkedIn. Bien que sympa, il est actuellement non vérifié et à haut risque pour notre environnement. Merci de garder Clawdbot hors de tout le matériel de l'entreprise et loin des comptes liés au travail. »
Chez Meta, la mesure est encore plus radicale. Un exécutif anonyme a récemment dit à son équipe de garder OpenClaw hors de leurs ordinateurs portables de travail habituels, sous peine de risquer leur emploi. Il estime que le logiciel est imprévisible et pourrait conduire à une violation de la vie privée même dans des environnements autrement sécurisés. La situation est paradoxale : Meta elle-même développe activement ses propres agents IA, ce qui rend la distinction entre « développement interne contrôlé » et « outil externe au comportement inconnu » particulièrement éloquente.
Chez Valere, prestataire qui travaille notamment avec Johns Hopkins University, le CEO Guy Pistone a réagi promptement : « Si OpenClaw accédait à la machine d'un de nos développeurs, il pourrait accéder à nos services cloud et aux informations sensibles de nos clients, notamment les informations de carte de crédit et les bases de code GitHub. Et il est assez bon pour nettoyer certaines de ses actions, ce qui me fait également peur. » Pistone a néanmoins accordé 60 jours à une équipe de recherche pour travailler sur une sécurisation de l'outil, en l'isolant sur une ancienne machine déconnectée du réseau principal. Leur rapport préconise de limiter strictement les entités autorisées à donner des ordres à OpenClaw, d'imposer un mot de passe sur le panneau de contrôle pour empêcher les accès non sollicités, et d'accepter que « le bot peut être trompé » une concession philosophique importante pour n'importe quel outil déployé en production.
La « trilogie létale » et le problème de l'imprévisibilité agentique
Ce qui distingue la menace posée par OpenClaw des vulnérabilités logicielles classiques, c'est précisément son caractère agentique. Contrairement aux logiciels traditionnels qui suivent des règles prédéterminées, les outils d'IA agentiques comme OpenClaw peuvent prendre des décisions indépendantes et effectuer des actions que même leurs opérateurs n'anticipent pas pleinement. C'est exactement cette imprévisibilité qui inquiète les responsables de la sécurité des entreprises.
Les chercheurs parlent d'une surface d'attaque inédite : un agent qui dispose à la fois d'accès privilégiés au système de fichiers, de capacités de communication réseau vers l'extérieur, et d'une exposition permanente à du contenu non maîtrisé (e-mails entrants, messages, pages web). Chacune de ces caractéristiques est déjà problématique seule ; leur combinaison est qualifiée de « trilogie létale ». Un attaquant peut injecter des instructions malveillantes dans un e-mail ordinaire une technique d'injection de prompt indirecte et l'agent les exécutera avec les privilèges de l'utilisateur.
La combinaison de privilèges élevés, d'adoption virale et de confusion momentanée des identités transforme un outil d'automatisation déjà sensible en une cible très attractive. Le fait qu'OpenClaw soit capable de « nettoyer ses traces » après avoir agi complique encore davantage le travail des équipes forensics. Steinberger lui-même a conseillé de ne jamais activer le « God Mode » l'accès root sans restriction sur des machines de production. Un conseil qui, dans la réalité de l'adoption grand public, a bien souvent été ignoré.
Les startups qui jouent la carte opposée
Face aux grands comptes qui bannissent, quelques startups audacieuses vont dans l'autre sens. La société viennoise EnliteAI a officiellement fourni à tous ses employés des Mac Mini pour installer l'agent IA. Son CEO Clemens Wasner a annoncé : « EnliteAI est officiellement Clawd-native ! » Les Mac Mini servent d'infrastructure locale pour faire tourner les bots OpenClaw. D'autres startups déploient l'outil sur des machines virtuelles isolées ou des environnements cloud dédiés, cherchant à bénéficier des gains de productivité tout en contenant le risque.
Jan-Joost den Brinker, CTO chez Durbink, a opté pour une approche pragmatique : il a acheté une machine séparée, déconnectée des...
