Claude Code Security s'appuie sur plus d'un an de recherche sur les capacités de Claude en matière de cybersécurité. Notre équipe Frontier Red Team a systématiquement testé ces capacités : elle a inscrit Claude à des concours Capture-the-Flag, s'est associée au Pacific Northwest National Laboratory pour expérimenter l'utilisation de l'IA dans la défense des infrastructures critiques et a perfectionné la capacité de Claude à trouver et à corriger les vulnérabilités réelles dans le code.Les capacités de cyberdéfense de Claude se sont ainsi considérablement améliorées. À l'aide de Claude Opus 4.6, sorti au début du mois, notre équipe a découvert plus de 500 vulnérabilités dans des bases de code open source en production, des bogues qui étaient passés inaperçus pendant des décennies, malgré des années d'examen par des experts. Nous travaillons actuellement avec les responsables de la maintenance pour trier et divulguer ces informations de manière responsable, et nous prévoyons d'étendre notre travail de sécurité à la communauté open source.Nous utilisons également Claude pour examiner notre propre code, et nous avons constaté qu'il était extrêmement efficace pour sécuriser les systèmes d'Anthropic. Nous avons créé Claude Code Security afin de rendre ces mêmes capacités défensives plus largement accessibles. Et comme il est...