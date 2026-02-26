Anthropic lance Remote Control pour Claude Code en aperçu de recherche, qui vous permet désormais de poursuivre une session de développement local depuis votre téléphone, votre tablette ou votre navigateur

Limitations

Il s'agit d'une préversion extrêmement lourde et boguée, alors n'essayez pas de corriger à chaud depuis les toilettes sans une interface mobile différente.

À l'heure actuelle :

- Vous ne pouvez pas interrompre Claude (vous appuyez sur « stop » et il continue !)

- Au mieux, il s'arrête mais continue de tourner

- L'interface utilisateur se déconnecte par intermittence

- Elle se déconnecte si vous passez à d'autres parties de Claude

- Elle peut se bloquer en mode planification.

- L'introspection est médiocre.

- Vous voyez du XML dans la sortie au lieu d'éléments tels que des boutons.

- Une seule session à la fois.

- Les sessions ne se chargent parfois pas.

Poursuivez vos sessions locales depuis n'importe quel appareil grâce à la fonction Remote Control

Anthropic est une entreprise américaine spécialisée dans l'IA, fondée en 2021 par un groupe d'anciens chercheurs et cadres d'OpenAI. L'entreprise est surtout connue pour avoir développé une famille de modèles d'IA baptisée Claude. L'entreprise mène des recherches et développe des IA afin d'« étudier leurs propriétés de sécurité à la pointe de la technologie » et utilise ces recherches pour déployer des modèles sûrs destinés au grand public.Claude Code est un outil en ligne de commande qui permet aux développeurs de déléguer des tâches de codage directement depuis leur terminal. Il a été initialement lancé en février 2025 avec Claude 3.7 et rendu accessible au grand public en mai avec Claude 4. L'adoption de Claude Code par les entreprises a connu une croissance significative, Anthropic ayant annoncé une augmentation de 5,5 fois du chiffre d'affaires de Claude Code en juillet et un chiffre d'affaires annuel de 1 milliard de dollars en novembre. Anthropic a lancé une version web en octobre (également disponible dans l'application iOS), ainsi qu'une version appelée « Cowork » avec une interface utilisateur graphique, destinée aux utilisateurs non techniciens, en janvier 2026.Récemment, Anthropic a lancé Remote Control pour Claude Code. Les utilisateurs peuvent désormais poursuivre une session de développement local depuis leur téléphone, leur tablette ou leur navigateur. Cette fonctionnalité est disponible en avant-première pour les abonnés Pro et Max. Une session Claude Code locale continue de fonctionner sur votre machine, même pendant l'utilisation de Remote Control. Anthropic promet que rien n'est transféré vers le cloud. L'ensemble de l'environnement local de l'utilisateur reste disponible : système de fichiers, serveurs MCP, outils et configuration du projet. Les conversations se synchronisent automatiquement sur tous les appareils connectés, ce qui vous permet de passer facilement du terminal au navigateur et à l'application mobile.Si l'ordinateur portable d'une personne passe en mode veille ou si le réseau tombe en panne, la session se reconnecte automatiquement dès que l'appareil du développeur se reconnecte. Le chef de produit Noah Zweben a écrit sur X que cette fonctionnalité est désormais déployée pour les utilisateurs Max. «Claude Code sur le web fonctionne sur une infrastructure cloud. Les sessions de contrôle à distance, en revanche, s'exécutent directement sur la machine de l'utilisateur final. Les interfaces web et mobile ne sont qu'une fenêtre sur cette session locale. Vous conservez donc un contrôle total sur l'endroit où votre code s'exécute et la manière dont il est traité.Les clés API ne sont pas prises en charge, et seuls les utilisateurs Pro et Max sont autorisés à essayer cette fonctionnalité au moment de la rédaction de cet article. Les utilisateurs doivent d'abord se connecter via /login dans l'outil claude et accepter la confiance de l'espace de travail pour le répertoire du projet. Ce n'est qu'alors que les développeurs peuvent activer Remote Control avec /remote-control.Remote Control est une extension supplémentaire de Claude Code, qui a certainement connu un développement rapide ces derniers mois. La version la plus récente a introduit une meilleure gestion du cycle de vie des agents, une collaboration améliorée entre les équipes et une expérience terminal raffinée. En février, le modèle sous-jacent a été amélioré, Claude Opus 4.6. Il est équipé d'une pensée adaptative et dispose d'une fenêtre contextuelle d'un million de tokens. Claude Sonnet 4.6 est désormais également disponible.Les outils de codage IA d'Anthropics sont en concurrence avec GitHub Copilot, Cursor et Amazon Q Developer. Sans s'appuyer sur des enquêtes, l'impression anecdotique de Claude Code semble beaucoup plus positive que celle de ces alternatives. Claude est depuis longtemps populaire parmi les développeurs et le reste, même si d'autres LLM sont plus performants sur le papier en matière de codage IA.Si la promesse de Remote Control pour Claude Code est intéressante, les premières réactions sont mitigées. Un utilisateur a rapporté :Voici un extrait de l'annonce d'Anthropic :La fonction Remote Control connecte claude.ai/code ou l'application Claude pour iOS et Android à une session Claude Code en cours d'exécution sur votre machine. Commencez une tâche à votre bureau, puis reprenez-la depuis votre téléphone sur votre canapé ou depuis un navigateur sur un autre ordinateur. Lorsque vous démarrez une session Remote Control sur votre machine, Claude continue de fonctionner localement pendant toute la durée de la session, de sorte que rien n'est transféré vers le cloud. Avec Remote Control, vous pouvez :: votre système de fichiers, vos serveurs MCP, vos outils et la configuration de vos projets restent tous disponibles.: la conversation reste synchronisée sur tous les appareils connectés, vous pouvez donc envoyer des messages depuis votre terminal, votre navigateur et votre téléphone de manière interchangeable.: si votre ordinateur portable se met en veille ou si votre réseau se déconnecte, la session se reconnecte automatiquement lorsque votre machine se reconnecte.Contrairement à Claude Code sur le web, qui fonctionne sur une infrastructure cloud, les sessions Remote Control s'exécutent directement sur votre machine et interagissent avec votre système de fichiers local. Les interfaces web et mobile ne sont qu'une fenêtre sur cette session locale.Avant d'utiliser Remote Control, vérifiez que votre environnement répond aux conditions suivantes :: nécessite un forfait Pro ou Max. Les clés API ne sont pas...