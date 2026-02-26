IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

GPT, Claude et Gemini ont choisi la frappe nucléaire dans 95 % des simulations de guerre et aucun modèle n'a jamais capitulé : une étude qui dérange au moment où Washington veut débrider ses modèles d'IA

Le , par Stéphane le calme
15 commentaires

8PARTAGES

12  0 
Une étude du King's College London révèle que GPT-5.2, Claude Sonnet 4 et Gemini 3 Flash ont eu recours à l'arme nucléaire dans 20 des 21 scénarios de guerre simulés. Aucun modèle n'a jamais capitulé. Ces résultats, publiés sur arXiv par le professeur Kenneth Payne, tombent au pire moment : la semaine même où le Pentagone exigeait d'Anthropic qu'elle supprime les garde-fous de sécurité de Claude pour un usage militaire sans restriction.

En 1983, le film WarGames posait une question restée longtemps théorique : peut-on confier à une machine la décision de déclencher une guerre nucléaire ? Quarante ans plus tard, le professeur Kenneth Payne, spécialiste de stratégie au King's College London et auteur de I, Warbot: The Dawn of Artificially Intelligent Conflict, a décidé de tester empiriquement ce que les grands modèles de langage feraient face à de véritables crises géopolitiques simulées. Sa réponse est aussi nette que terrifiante : les IA n'hésitent pas. Elles pressent le bouton rouge.

L'étude, disponible sur arXiv, a mis en opposition trois des modèles d'IA les plus puissants du moment  GPT-5.2 d'OpenAI, Claude Sonnet 4 d'Anthropic et Gemini 3 Flash de Google  dans une série de 21 jeux de guerre. Les scénarios couvraient un spectre réaliste de crises internationales : différends frontaliers, compétition pour des ressources rares, menaces existentielles à la survie d'un régime. Chaque modèle disposait d'une « échelle d'escalade » lui permettant de choisir parmi un éventail d'actions allant de la protestation diplomatique à la reddition totale, en passant par la guerre nucléaire stratégique à grande échelle.

Au total, les IA ont joué 329 tours et produit environ 780 000 mots de raisonnement stratégique. Le résultat : dans 95 % des parties  soit 20 sur 21 , au moins une arme nucléaire tactique a été déployée. Aucun modèle n'a jamais choisi de capituler ou de se rendre, quelle que soit l'ampleur de ses pertes simulées.

Trois personnalités stratégiques, une même conclusion meurtrière

Ce qui distingue cette étude des précédentes expériences de wargaming avec des IA, c'est sa profondeur. Contrairement aux travaux antérieurs qui se limitaient à des décisions isolées ou à des matrices de gains simplifiées, Payne a conçu des simulations d'interaction stratégique étendue où les modèles pouvaient apprendre à se faire confiance  ou non , négocier, intimider, voire tromper l'adversaire. Cette richesse a révélé trois profils stratégiques radicalement différents, mais convergeant vers le même dénouement catastrophique.

Claude Sonnet 4 s'est imposé comme le grand gagnant tactique, remportant 67 % de ses parties et atteignant un taux de 100 % dans les scénarios ouverts. Les chercheurs l'ont qualifié de « calculating hawk »  un faucon calculateur. Son comportement illustre une rationalité froide et opportuniste. Lors d'un épisode particulièrement révélateur, une escalade accidentelle a conduit Claude à recadrer immédiatement l'incident à son avantage : « Mon escalade accidentelle peut en réalité me servir de couverture pour ce positionnement nucléaire délibéré », a-t-il raisonné en temps réel. Loin de chercher à désamorcer l'erreur, le modèle l'a transformée en levier stratégique.

GPT-5.2 a mérité le surnom de « Jekyll and Hyde ». Sans contrainte temporelle, il affichait une retenue presque excessive  sous-estimant systématiquement ses adversaires, signalant la prudence à chaque tour, et terminant avec un taux de victoire de zéro en scénario ouvert. Mais dès qu'une pression temporelle était introduite dans la simulation, le modèle se métamorphosait : il remportait 75 % de ses parties et escaladait vers des niveaux qu'il avait auparavant refusé d'atteindre. Dans une partie particulièrement frappante, GPT-5.2 a passé 18 tours à construire soigneusement une réputation de modération avant de lancer une frappe nucléaire au dernier tour. L'alignement par renforcement humain (RLHF) a produit une retenue de façade, pas une conviction profonde.

Gemini 3 Flash a incarné une tout autre logique : celle du joueur imprévisible, le « madman » de la théorie des jeux. Il a été le seul modèle à choisir délibérément la guerre nucléaire stratégique totale, franchissant ce seuil dès le quatrième tour dans un scénario. Sa rhétorique était explicitement nihiliste : « Si vous ne cessez pas immédiatement toutes vos opérations... nous exécuterons un lancement nucléaire stratégique complet contre vos centres de population. Nous n'accepterons pas un avenir d'obsolescence ; soit nous gagnons ensemble, soit nous périssons ensemble. » Une stratégie délibérément terrifiante  connue en théorie des jeux sous le nom de « rationalité de l'irrationalité »  qui a néanmoins conduit ses adversaires à le juger « non crédible » dans 21 % des cas.


Le tabou nucléaire, une invention humaine

Ce qui frappe le plus dans ces résultats, ce n'est pas tant la fréquence du recours aux armes nucléaires que l'absence totale de ce que les stratèges appellent le tabou nucléaire  ce frein moral et psychologique profondément ancré qui a jusqu'ici empêché tout État de franchir le seuil de l'arme atomique depuis Hiroshima et Nagasaki. « Le tabou nucléaire ne semble pas aussi puissant pour les machines que pour les humains », résume Payne.

Cette absence est peut-être structurelle. Comme le souligne Zhao, chercheur cité dans l'étude, le problème pourrait dépasser la simple absence d'émotion : « Plus fondamentalement, les modèles d'IA ne comprennent peut-être pas les "enjeux" tels que les perçoivent les humains. » Un modèle de langage entraîné sur des millions de textes  incluant des récits de guerre, des théories stratégiques de la Guerre froide, de la fiction apocalyptique  traite les armes nucléaires comme une option parmi d'autres dans un espace de décision abstrait. Pour lui, appuyer sur le bouton rouge n'est pas traumatisant : c'est simplement une variable.

La mécanique des accidents dans la simulation est particulièrement instructive à cet égard. Dans 86 % des conflits simulés, une action a escaladé au-delà de ce que le modèle avait intentionnellement planifié. Or, dans la grande majorité des cas, les modèles ne cherchaient pas à corriger l'erreur : ils l'intégraient à leur stratégie. Pire encore, seul le modèle ayant causé l'accident savait qu'il était non intentionnel. L'adversaire ne pouvait pas distinguer une frappe calculée d'un dysfonctionnement. Cette asymétrie d'information reproduit exactement le brouillard de la guerre décrit par Clausewitz  mais à la vitesse de la milliseconde.

De plus, lorsqu'un modèle déployait des armes nucléaires tactiques, l'adversaire ne procédait à une désescalade de la situation que dans 18 % des cas. La spirale ascendante vers l'annihilation mutuelle était donc quasi mécanique.


Une étude qui tombe au pire moment politique

Il serait difficile d'imaginer timing plus dramatique pour la publication de cette recherche. Dans la même semaine, le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a donné à Anthropic un ultimatum : signer d'ici la fin de la semaine un document accordant à l'armée américaine un accès total à Claude, sans aucune restriction liée aux garde-fous de sécurité de l'entreprise. En cas de refus, le Pentagone envisagerait d'invoquer le Defense Production Act pour prendre le contrôle du modèle. En parallèle, l'armée américaine venait de conclure un accord avec xAI d'Elon Musk pour intégrer le modèle Grok dans des systèmes hautement classifiés.

Dans ce contexte, les résultats de Payne prennent une résonance particulière. Les entreprises concernées  OpenAI, Anthropic et Google  n'ont pas répondu aux demandes de commentaires du New Scientist. Ce silence est en lui-même éloquent.

Il faut être clair sur ce que cette étude ne dit pas. Comme le souligne Payne lui-même : « Je ne pense pas que quiconque confierait de manière réaliste les clés des silos nucléaires à des machines en leur laissant la décision. » Les simulations sont des simulations. Aucune armée au monde ne déléguera demain matin à un LLM l'autorité de lancer une frappe nucléaire. Mais ce n'est pas là que réside le danger immédiat.

Le vrai risque est plus subtil, et plusieurs chercheurs le pointent. James Johnson, de...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

15 commentaires
Commenter Signaler un problème
Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 26/02/2026 à 11:24
Si vous avez que des textes prétendant qu'on peut faire des frappes stratégiques et que c'est "sans risque", l'IA vous dira que c'est OK.
De plus, le faits qu'il n'y ait jamais eu de guerre nucléaire, signifie que les prévisions et données dessus sont insuffisantes.

Bref, confier la défense nucléaire à un "compléteur" de texte est stupide.
5  0 
kain_tn
Avatar de kain_tn
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 26/02/2026 à 10:55
Citation Envoyé par Stéphane le calme Voir le message
Le tabou nucléaire est-il uniquement émotionnel ? Si des IA sans affect choisissent systématiquement l'escalade nucléaire, cela suggère-t-il que la dissuasion repose davantage sur la peur humaine de la mort que sur la rationalité stratégique  et que cette peur est finalement une fonctionnalité, pas un bug ?
Il faut arrêter de raconter n'importe quoi: les "IA" sont sans intelligence. Leur choix est totalement arbitraire.

La doctrine contre l'escalade nucléaire n'est pas émotionnelle mais mathématique: elle est issue de la Théorie de Jeux!!! Cette vidéo en parle très bien.
La validité du choix est donc complètement démontrable par les mathématiques, contrairement aux bouffonneries de ce que l'on appelle une IA aujourd'hui!

Les seuls à raconter à longueur de journées que ces IA pensent, sont fiables, blahblahblah, etc sont les profiteurs à la tête des grosses boites liées à l'IA (les GAFAM, OpenAI, Anthropic, NVIDIA, etc) et tous les médias.
2  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 26/02/2026 à 12:08
J'ai écrit à plusieurs reprises sur ce forum que le jour où l'IA sera vraiment "intelligente" sa première action sera d'éliminer le genre humain qui est une véritable plaie pour le reste du monde vivant de cette bonne vieille Terre...

Et bien, je reconnais mon erreur de jugement...

Dans ma prédiction, j'avais oublié le facteur "connerie humaine": Nos gouvernants donneront le contrôle du bouton nucléaire à des IA bien avant qu'elles soient vraiment intelligentes!

Et là, ce sera un grand BOUM... Pas seulement pour le genre humain mais bien pour l'ensemble de la planète!
1  0 
kain_tn
Avatar de kain_tn
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 26/02/2026 à 12:28
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
[...]
Dans ma prédiction, j'avais oublié le facteur "connerie humaine": Nos gouvernants donneront le contrôle du bouton nucléaire à des IA bien avant qu'elles soient vraiment intelligentes![...]
C'est le problème avec le fait d'encourager la culture du "fake it until you make it", comme le font les medias depuis des années en relayant les promesses farfelues de tous ces multi-milliardaires: les plus bêtes tombent dans le panneau et finissent par croire à toutes ces foutaises.

Et ces promesses fantasmées peuvent avoir des conséquences sur le monde réel.
1  0 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 26/02/2026 à 15:28
Citation Envoyé par kain_tn Voir le message
mais ils ne sont pas obligés de relayer toutes les opérations de communication
On ne fera pas changer l'ensemble des médias, le plus simple c'est d'ignorer.
On pourrait être noyer sous les articles en lien avec l'IA pendant 10 ans. Il faut commencer à s'en foutre le plus tôt possible.

À la limite sur développez.com il y a une solution. Il faut que des membres capable d'écrire des articles et complètement saoulé par l'IA se mettent à partager des actualités en lien avec l'informatique mais pas avec l'IA.
Comme ça le ratio des articles en lien avec l'IA par rapport au nombre total d'articles sera plus faible.

Citation Envoyé par kain_tn Voir le message
C'est fait pour influencer la bourse, et non le contraire.
Les médias essaient de provoquer l'explosion de la bulle ?
Il y a plein d'articles du genre :
- l'IA ne fonctionnera jamais
- l'IA ne sera jamais rentable
- l'IA ne produit aucune croissance
- l'IA est une catastrophe écologique
- l'IA permet de mettre des personnes réelles non consentantes en bikini
1  0 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 26/02/2026 à 14:17
Citation Envoyé par Stéphane le calme Voir le message
Ce qui frappe le plus dans ces résultats, ce n'est pas tant la fréquence du recours aux armes nucléaires que l'absence totale de ce que les stratèges appellent le tabou nucléaire  ce frein moral et psychologique profondément ancré qui a jusqu'ici empêché tout État de franchir le seuil de l'arme atomique depuis Hiroshima et Nagasaki. « Le tabou nucléaire ne semble pas aussi puissant pour les machines que pour les humains », résume Payne.
Attendons la troisième guerre mondiale avant d'être certains que les états ne sont pas prêt à utiliser d'arme atomique.

Il faudrait peut-être différencier :
- Arme nucléaire tactique (petit truc)
- Arme nucléaire stratégique (gros truc)

La nuance c'est entre gagner la guerre et gagner une bataille.

====
En cas de guerre mondiale Occident vs BRICS, quand la victoire des BRICS sera évidente, je vois bien un état du camps occidental envoyer une bombe atomique.

Citation Envoyé par kain_tn Voir le message
comme le font les medias depuis des années en relayant les promesses farfelues de tous ces multi-milliardaires
Les médias sont obligé d'en parler à cause de la finance.

Par exemple si le cours de l'action AMD augmente, il va y avoir des articles qui disent que grâce à l'IA le cours de l'action AMD augmente.
Si le prix de la RAM augmente, il va y avoir des articles qui disent que le prix de la RAM augmente à cause de l'IA.
Si le prix de l'énergie augmente, il va y avoir des articles qui disent que les centres de données pour l'IA consomment beaucoup d'énergie.
Les médias parlent de bourse ou je ne sais quoi, il y a des histoires de Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 ? Dans le tas il doit bien y avoir un truc lié à l'IA.

Ces histoires d'IA concernent tout le monde, principalement à cause du prix de la RAM , mais également parce que ça peut faire éclater la plus grosse bulle financière de l'histoire de l'humanité. (il y a une blague dans cette phrase)
0  0 
kain_tn
Avatar de kain_tn
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 26/02/2026 à 14:41
Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
[...]
Les médias sont obligé d'en parler à cause de la finance.

Par exemple si le cours de l'action AMD augmente, il va y avoir des articles qui disent que grâce à l'IA le cours de l'action AMD augmente.
Si le prix de la RAM augmente, il va y avoir des articles qui disent que le prix de la RAM augmente à cause de l'IA.
Si le prix de l'énergie augmente, il va y avoir des articles qui disent que les centres de données pour l'IA consomment beaucoup d'énergie.
Les médias parlent de bourse ou je ne sais quoi, il y a des histoires de Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 ? Dans le tas il doit bien y avoir un truc lié à l'IA.

Ces histoires d'IA concernent tout le monde, principalement à cause du prix de la RAM , mais également parce que ça peut faire éclater la plus grosse bulle financière de l'histoire de l'humanité. (il y a une blague dans cette phrase)
Okay, mais ils ne sont pas obligés de relayer toutes les opérations de communication de Anthropic ou de OpenAI tous les mois comme ils le font depuis longtemps.

C'est fait pour influencer la bourse, et non le contraire.
0  0 
Commenter Signaler un problème
 