Un « score de convivialité » pour chaque établissement

Un terrain miné : questions juridiques et conditions de travail

Le fast-food à l'heure de l'IA : un secteur en pleine expérimentation

La politesse peut-elle être mesurée par un algorithme ?

Présentée le 26 février 2026 lors d'un événement investisseurs organisé par la maison mère Restaurant Brands International (RBI), la plateforme BK Assistant représente l'ambition numérique de Burger King pour ses 7 000 restaurants américains. Son élément central, baptisé « Patty »  un clin d'il aux galettes de buf des Whoppers  est un assistant vocal fonctionnant sur un modèle de base OpenAI, enrichi par une architecture propriétaire développée en interne par la chaîne.Concrètement, Patty vit dans les écouteurs des employés et agrège en temps réel les données issues de l'ensemble de l'écosystème opérationnel du restaurant : inventaires alimentaires, état des équipements de cuisine, point de vente, plannings des équipes, et désormais, conversations au drive-through. L'assistant peut alerter le manager d'équipe lorsque la machine à soda est presque vide, indiquer qu'un employé est à une commande de son objectif de vente additionnelle, ou encore guider un cuisinier pas à pas dans la préparation d'un Ultimate Steakhouse Whopper.Thibault Roux, directeur du numérique chez Burger King, a présenté la solution à The Verge comme un « outil de coaching ». La plateforme est déjà opérationnelle dans environ 500 restaurants et doit être déployée dans l'intégralité des sites américains d'ici la fin de l'année 2026. Tom Curtis, président de Burger King États-Unis & Canada, a tenté de cadrer la présentation en insistant sur le fait que la technologie vise à « améliorer la vie des membres de l'équipe » grâce aux données en temps réel. Mais les détails techniques révèlent une réalité plus ambiguë.Le point le plus controversé de la plateforme réside dans sa capacité à évaluer la politesse des employés lors de leurs interactions avec les clients. Selon Thibault Roux, Burger King a compilé les retours de franchisés et de clients pour définir ce que signifie être « amical », aboutissant à l'entraînement de l'IA à reconnaître certaines formules clés : « bienvenue chez Burger King », « s'il vous plaît » et « merci ». Les managers peuvent ensuite interroger Patty pour obtenir un score de convivialité pour leur établissement ou un quart de travail spécifique.La chaîne précise, dans une communication à Associated Press, que « l'objectif n'est pas de noter des individus ou d'imposer des scripts ». Une nuance de communication corporate qui peine toutefois à convaincre les observateurs. Car ce que décrit Burger King est bien un système d'écoute permanente, analysant le langage naturel des travailleurs et produisant des indicateurs de performance liés à leur expression verbale. Roux a par ailleurs indiqué que la chaîne « itérait » sur la détection du ton des conversations  une évolution qui pourrait à terme inclure l'analyse des émotions vocales, une technologie dont les biais et les limites sont pourtant bien documentés dans la littérature scientifique.La vidéo promotionnelle diffusée lors de l'événement investisseurs montre Patty partageant les scores de convivialité courants avec le manager arrivant en début de shift, en même temps que l'état des stocks et les données opérationnelles. C'est cette juxtaposition qui cristallise les inquiétudes : le bien-être émotionnel du personnel y est traité exactement comme n'importe quelle autre métrique de performance, au même titre que le niveau de sirop dans la machine à soda.La mise en uvre d'un tel système soulève des questions légales non négligeables, notamment aux États-Unis. Plusieurs États  une douzaine selon les experts  exigent le consentement de toutes les parties à une conversation avant d'autoriser son enregistrement. Si les casques des employés peuvent capter les voix des clients au drive-through, la légalité du dispositif dans ces juridictions reste incertaine. Burger King n'a pas précisé comment le système gère ce point.Du côté des conditions de travail, la réaction des employés et des observateurs du secteur est largement négative. Les forums de discussion et les réseaux sociaux font ressortir plusieurs thèmes récurrents : le sentiment d'être sous surveillance constante pour un salaire minimum, la crainte que les évaluations de l'IA ne soient ni équitables ni contextualisées, et la question fondamentale de la politesse forcée. Comme le soulignent de nombreux commentateurs, contraindre des employés épuisés à prononcer les mots « s'il vous plaît » et « merci » à intervalles réguliers ne crée pas une vraie convivialité  elle produit seulement une convivialité de surface, mesurable par algorithme mais vide de sens humain.La question de la fiabilité du système mérite également d'être posée. Un assistant basé sur un LLM peut être confiant dans des informations incorrectes, mal interpréter le contexte d'une conversation, ou attribuer une connotation négative à des formulations régionales ou générationnelles légitimes. La distinction entre « no problem »  formule courante chez les jeunes travailleurs  et « you're welcome »  préférée par certains clients plus âgés  illustre parfaitement la complexité sémantique que l'IA devra naviguer, avec des conséquences directes sur l'évaluation des employés.Burger King n'est pas seul dans cette course à l'IA. L'ensemble de l'industrie de la restauration rapide est en pleine effervescence technologique. McDonald's a mis fin en 2024 à un partenariat avec IBM portant sur l'automatisation des prises de commandes en drive-through, avant de s'engager avec Google sur de nouveaux systèmes IA. Yum! Brands, maison mère de KFC, Taco Bell et Pizza Hut, a annoncé au printemps 2025 un partenariat avec Nvidia pour développer des technologies IA adaptées à ses enseignes. Taco Bell a également revu son propre dispositif après plusieurs incidents embarrassants lors de tests.Ce qui distingue l'approche de Burger King, c'est la combinaison de la surveillance vocale des employés avec les fonctions d'assistance opérationnelle dans un seul outil intégré. D'autres chaînes ont principalement expérimenté l'IA côté client  prise de commande automatisée, recommandations personnalisées. Burger King retourne le regard vers l'interne, instrumentalisant l'IA non pas pour remplacer les travailleurs au sens strict, mais pour les évaluer en continu, à travers un prisme comportemental défini par l'entreprise.Cette tendance s'inscrit dans un phénomène plus large que les chercheurs en droit du travail qualifient de « bossware »  les logiciels de surveillance des employés. Longtemps cantonnés aux centres d'appels, ces outils se généralisent à mesure que les technologies de traitement du langage naturel deviennent accessibles et économiquement viables. Selon le cabinet Gartner, la proportion d'entreprises utilisant des outils de surveillance des activités des employés a plus que doublé depuis 2020. La restauration rapide, avec ses millions de travailleurs au contact permanent du client, constitue un terrain d'expansion logique.Au fond, le projet Patty pose une question philosophique que la technologie ne peut résoudre seule : qu'est-ce que la politesse, et peut-on la mesurer ? Les sciences sociales ont depuis longtemps démontré que les comportements de politesse sont profondément culturels, contextuels et relationnels. Une formule comme « merci » dite après une interaction difficile avec un client désagréable peut traduire un effort réel ; la même formule répétée mécaniquement toutes les trente secondes sous peine de sanction n'en est qu'un simulacre.La direction de Burger King semble consciente de la sensibilité du sujet : les formulations utilisées  « outil de coaching », « pas de notation individuelle », « hospitalité fondamentalement humaine »  témoignent d'un effort rhétorique pour désarmer les critiques avant même qu'elles ne se formulent. Mais les faits techniques restent : un système écoute, analyse et rapporte aux managers sur la façon dont les employés parlent. Que ce rapport soit utilisé pour « coacher » ou pour sanctionner dépend en définitive des pratiques managériales locales des 7 000 franchisés, sur lesquelles la plateforme centrale n'a qu'un contrôle limité.Il est également notable que le déploiement intervient dans un contexte où Burger King fait face à des critiques récurrentes sur la qualité de ses produits et la propreté de ses établissements. De nombreux clients et observateurs du secteur soulignent que la priorité devrait être accordée à des problèmes tangibles  fraîcheur des pains, température des plats, nettoyage des restaurants  plutôt qu'à la surveillance du vocabulaire des employés. L'investissement dans Patty apparaît ainsi à certains comme une manière de montrer de l'initiative technologique aux actionnaires, sans s'attaquer aux véritables causes de l'insatisfaction client....