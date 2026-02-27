Google rend son générateur d'images par IA Nano Banana 2 gratuit dans tout son écosystème, proposant une génération d'images par IA gratuite et de haute qualité avec une cohérence améliorée

En novembre 2025, Google a lancé Nano Banana Pro, un nouveau générateur d'images basé sur son modèle d'intelligence artificielle (IA) Gemini 3, soulignant ainsi l'accélération des efforts de l'entreprise dans le domaine des outils multimédias génératifs. Cette mise à jour améliore la précision de la conception, le rendu multilingue du texte et la cohérence des caractères, élargissant ainsi les capacités de la plateforme au-delà de son prédécesseur. Josh Woodward, vice-président de Google Labs et Gemini, a déclaré concernant le modèle : « Il est incroyable pour créer des infographies. Il peut créer des présentations PowerPoint. Il peut prendre jusqu'à 14 images différentes, ou cinq caractères différents, et conserver en quelque sorte la cohérence de ces caractères ».
Récemment, Google annonce que son modèle de génération d'images par IA Nano Banana 2 est gratuit dans tout son écosystème. Avec cette annonce, Google rend la génération d'images par IA de haute qualité gratuite et par défaut dans tout son écosystème, passant de la vente de cette technologie en tant que produit à son intégration en tant que fonctionnalité accessible instantanément à des milliards d'utilisateurs.
Nano Banana 2 a été lancé sans tambour ni trompette le 26 février, devenant simultanément le générateur d'images par défaut dans le mode IA de Google Search, Lens, la plateforme Ads, le studio créatif Flow et l'application Gemini. Le modèle combine les capacités avancées du niveau payant Nano Banana Pro de novembre avec la vitesse de l'architecture Gemini Flash, offrant gratuitement ce qui était auparavant une fonctionnalité premium.
Ce lancement discret marque un tournant pour Google : la génération d'images par IA n'est plus un produit autonome, mais une fonctionnalité intégrée conçue pour garder les utilisateurs dans l'écosystème Google. Toute personne utilisant Google Search dans l'un des 141 pays concernés a désormais accès au mode IA et à Lens sans avoir à s'inscrire ou à faire face à des limites d'utilisation.
Les améliorations techniques corrigent les faiblesses de longue date de l'IA en matière d'images tout en élargissant l'accessibilité. Le modèle corrige le rendu flou du texte qui affectait les versions précédentes, génère un texte plus lisible pour les maquettes marketing et les cartes de vux, et maintient la cohérence des caractères jusqu'à cinq caractères et préserve la fidélité jusqu'à 14 objets dans un seul flux de travail. La sortie va de 512 pixels à une résolution 4K nette dans plusieurs formats d'image.
Google a réduit de moitié le prix de l'API en trois mois dans le cadre de sa stratégie de regroupement. Nano Banana Pro coûtait auparavant 120 dollars par million de jetons de sortie (environ 0,134 dollar par image en résolution 1K), tandis que Nano Banana 2 fonctionne sur la dorsale Flash à 60 dollars par million de jetons (0,067 dollar par image). Dans le studio de création Flow, il fonctionne par défaut sans aucun crédit.
Le Nano Banana original de la société a attiré 13 millions de nouveaux utilisateurs vers l'application Gemini en quatre jours en septembre dernier et a généré plus de cinq milliards d'images à la mi-octobre. Ces données d'engagement ont donné à Google la confiance nécessaire pour étendre agressivement sa distribution ; l'application Gemini compte désormais plus de 750 millions d'utilisateurs actifs par mois.
La sortie de Qwen-Image-2.0, un modèle ouvert d'Alibaba, seize jours plus tôt, a poussé Google à verrouiller la distribution avant que des alternatives gratuites en auto-hébergement ne deviennent commercialement viables. Le modèle du géant technologique chinois fonctionne avec seulement sept milliards de paramètres tout en égalant Nano Banana Pro en termes de qualité et devrait bénéficier d'une licence Apache 2.0 comme son prédécesseur.
Les utilisateurs professionnels bénéficient d'outils de conformité intégrés ainsi que d'améliorations en termes de performances. Nano Banana 2 est livré avec le tatouage numérique SynthID et les informations d'identification de contenu C2PA intégrées. La vérification SynthID a été utilisée plus de vingt millions de fois depuis novembre, fournissant aux industries réglementées une provenance native du contenu qui fait défaut aux alternatives ouvertes.
Les abonnés payants conservent l'accès au modèle Pro original grâce à une option de menu cachée pour les tâches spécialisées nécessitant une précision maximale, mais les fonctionnalités premium telles que le rendu précis du texte et la cohérence des caractères sont désormais accessibles gratuitement à tous les utilisateurs. Cette stratégie de regroupement applique le modèle établi par Google à la génération d'images par IA : intégrer une catégorie de produits dans l'écosystème jusqu'à ce que la concurrence sur la qualité des produits individuels devienne économiquement irrationnelle pour la plupart des utilisateurs.
Voici l'annonce de Google :
Nano Banana 2 : allier les capacités Pro à une vitesse fulgurante
En août dernier, notre modèle Gemini Image, Nano Banana, est devenu viral, redéfinissant la génération et l'édition d'images. Puis, en novembre, nous avons lancé Nano Banana Pro, offrant aux utilisateurs une intelligence avancée et un contrôle créatif de qualité studio. Aujourd'hui, nous offrons le meilleur des deux mondes aux utilisateurs de Google.
Voici Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image), notre tout dernier modèle d'image à la pointe de la technologie. Vous pouvez désormais bénéficier des connaissances avancées, de la qualité et du raisonnement que vous appréciez dans Nano Banana Pro, à une vitesse fulgurante.
Intelligence et qualité visuelle à la vitesse de l'éclair
Nano Banana 2 apporte l'intelligence à grande vitesse de Gemini Flash à la génération visuelle, permettant des modifications et des itérations rapides. Il rend les fonctionnalités Pro, autrefois exclusives, accessibles à un public plus large, notamment :
- Connaissance avancée du monde : le modèle s'appuie sur la base de connaissances du monde réel de Gemini et est alimenté par des informations et des images en temps réel provenant de recherches sur le web afin de rendre plus précisément des sujets spécifiques. Cette compréhension approfondie vous aide également à créer des infographies, à transformer des notes en diagrammes et à générer des visualisations de données.
- Rendu et traduction de texte précis : Nano Banana 2 vous permet de générer du texte précis et lisible pour des maquettes marketing ou des cartes de vux. Vous pouvez même traduire et localiser du texte dans une image afin de partager vos idées à l'échelle mondiale.
Contrôle créatif amélioré
Nano Banana 2 comble également de manière spectaculaire le fossé entre la vitesse et la fidélité visuelle, en offrant des images photoréalistes de haute qualité. Voici ce que notre tout dernier modèle offre et ce qu'il a amélioré par rapport au Nano Banana original :
- Cohérence des sujets : conservez la ressemblance de cinq personnages maximum et la fidélité de 14 objets maximum dans un seul flux de travail, ce qui vous permet de créer des storyboards et de construire des récits sans modifier l'apparence de vos entrées.
- Suivi précis des instructions : grâce à un suivi amélioré des instructions, le modèle respecte plus strictement vos demandes complexes, capturant les nuances spécifiques de votre idée afin que l'image que vous obtenez soit celle que vous avez demandée.
- Spécifications prêtes pour la production : créez des ressources qui attirent l'attention en contrôlant entièrement divers formats et résolutions, de 512 px à 4K, afin de garantir la netteté de vos visuels, qu'ils soient destinés à une publication verticale sur les réseaux sociaux ou à un arrière-plan grand écran.
- Amélioration de la fidélité visuelle : Nano Banana 2 offre un éclairage vibrant, des textures plus riches et des détails plus nets, tout en conservant une esthétique de haute qualité à la vitesse attendue de Flash.
Essayez Nano Banana 2 dès aujourd'hui
Quels que soient vos besoins, nous proposons désormais l'outil parfait pour chaque flux de travail : Nano Banana Pro pour les...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.