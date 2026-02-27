Anthropic acquiert Vercept dans le but de renforcer l'utilisation informatique de Claude en intégrant l'expertise de Vercept en matière de perception et d'interaction IA

Anthropic a acquis Vercept, un développeur d'interfaces informatiques IA basé à Seattle, pour un montant non divulgué, afin d'améliorer les capacités d'agent du produit Claude. Cette acquisition intervient juste après le dévoilement par Anthropic de son dernier modèle Claude Sonnet 4.6, le meilleur modèle de l'entreprise à ce jour pour l'utilisation des ordinateurs. L'équipe fondatrice de Vercept n'était pas entièrement satisfaite de l'acquisition par Anthropic.
Anthropic est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI. Elle développe Claude, une famille de grands modèles de langage, et est aussi connue pour ses recherches en sécurité de l'IA, particulièrement en interprétabilité. En 2023, Amazon et Google investissent plusieurs milliards de dollars dans Anthropic. Récemment, Anthropic a acquis Vercept, une start-up fondée par d'anciens chercheurs d'AI2.
Anthropic a acquis Vercept, un développeur d'interfaces informatiques IA basé à Seattle, pour un montant non divulgué, afin d'améliorer les capacités d'agent du produit Claude. Cette acquisition intervient juste après le dévoilement par Anthropic de son dernier modèle Claude Sonnet 4.6, le meilleur modèle de l'entreprise à ce jour pour l'utilisation des ordinateurs. Vercept a été fondée en 2024 par d'anciens chercheurs de l'Allen Institute for AI (AI2) : Matt Deitke, Kiana Ehsani, Ross Girshick, Luca Weihs et Oren Etzioni. Etzioni a été le PDG fondateur de l'AI2, est le cofondateur de l'AI2 Incubator et un partenaire de Madrona, deux entités qui ont soutenu Vercept.
Peu après avoir fait son apparition début 2025, la start-up spécialisée dans l'IA a lancé son produit phare, Vy, un agent IA multiplateforme qui permet aux utilisateurs de contrôler leur ordinateur à l'aide du langage naturel pour naviguer dans les applications et les contenus. La start-up a levé plus de 50 millions de dollars, dont 16 millions lors d'un tour de table en janvier 2025. Parmi ses investisseurs figurent Seth Bannon, partenaire fondateur de Fifty Years VC, qui a également été membre du conseil d'administration de Vercept, Point Nine Capital, AI2 Incubator et Madrona.
De grands noms de la technologie, dont l'ancien PDG et président de Google Eric Schmidt, Jeff Dean, directeur scientifique chez Google DeepMind, et Kyle Vogt, fondateur et ancien PDG de Cruise, auraient participé à la levée de fonds de janvier 2025.
L'équipe fondatrice de Vercept n'était pas entièrement satisfaite de l'acquisition par Anthropic. Dans un message publié sur LinkedIn, Etzioni a déclaré : « Après un peu plus d'un an, Vercept jette l'éponge et donne à ses clients 30 jours pour quitter la plateforme. C'est triste. » Vy devrait fermer ses portes le 25 mars. Dans un autre message, il a tenu l'investisseur principal Bannon pour partiellement responsable du fait que Vercept « n'ait pas réussi à embaucher un seul spécialiste des produits [ou] des affaires ». Il a affirmé que le conseil d'administration de la start-up était dirigé par Bannon et par le PDG Ehsani, qui n'avaient « aucune expérience ». Par ailleurs, le membre fondateur Deitke a quitté Vercept l'été dernier pour rejoindre Meta, avec un salaire qui s'élèverait à 250 millions de dollars sur quatre ans.
En décembre dernier, Anthropic a acquis Bun, une boîte à outils de codage fondée en 2021, afin d'accélérer le développement de Claude Code. Selon Anthropic, Bun a amélioré l'expérience des développeurs JavaScript et TypeScript en optimisant la fiabilité et la vitesse. En outre, Anthropic et DocuSign ont annoncé l'intégration de Claude Cowork afin de permettre aux utilisateurs de DocuSign de créer, réviser et gérer des contrats à l'aide d'invites en langage naturel.
Voici l'annonce d'Anthropic :
Anthropic acquiert Vercept pour faire progresser les capacités d'utilisation informatique de Claude.
Les gens utilisent Claude pour des tâches de plus en plus complexes : écrire et exécuter du code dans des référentiels entiers, synthétiser des recherches provenant de dizaines de sources et gérer des flux de travail qui couvrent plusieurs outils et équipes. L'utilisation de l'ordinateur permet à Claude de faire tout cela dans des applications en direct, comme le ferait une personne devant un clavier. Cela signifie que Claude peut prendre en charge des tâches en plusieurs étapes dans des applications en direct et résoudre des problèmes impossibles à résoudre avec du code seul. Aujourd'hui, nous annonçons qu'Anthropic a acquis Vercept pour nous aider à pousser ces capacités encore plus loin.
Vercept a été conçu autour d'une thèse claire : pour que l'IA soit véritablement utile dans l'accomplissement de tâches complexes, il faut résoudre des problèmes difficiles de perception et d'interaction. L'équipe de Vercept, composée des cofondateurs Kiana Ehsani, Luca Weihs et Ross Girshick, a passé des années à réfléchir à la manière dont les systèmes d'IA peuvent voir et agir dans les mêmes logiciels que ceux utilisés quotidiennement par les humains. Cette expertise correspond directement à certains des problèmes les plus difficiles sur lesquels nous travaillons chez Anthropic. Vercept mettra fin à son produit externe dans les semaines à venir et rejoindra Anthropic pour repousser les limites de l'utilisation des ordinateurs.
Cette acquisition fait suite au lancement récent de Claude Sonnet 4.6, qui montre une amélioration majeure des compétences en matière d'utilisation des ordinateurs : sur OSWorld, une évaluation largement utilisée pour l'utilisation des ordinateurs par l'IA, nos modèles Sonnet sont passés de moins de 15 % fin 2024, lorsque nous avons lancé pour la première fois l'utilisation des ordinateurs, à 72,5 % aujourd'hui. Sonnet 4.6 approche désormais le niveau de performance humain dans des tâches telles que la navigation dans des feuilles de calcul complexes et le remplissage de formulaires web dans différents onglets de navigateur.
Vercept est la dernière équipe que nous avons intégrée à Anthropic, après l'acquisition de Bun. Nous recherchons des équipes dont les ambitions techniques correspondent aux nôtres, dont le travail fait progresser nos capacités et dont l'approche de la création d'IA repose sur les mêmes principes de sécurité et de rigueur qui guident toutes nos actions.
Voici l'annonce de Vercept :
Vercept rejoit Anthropic
Lorsque nous avons lancé Vercept, nous avons décidé de créer une IA qui fonctionne directement sur votre ordinateur. Pas dans un cloud lointain, mais à vos côtés, comprenant votre écran, vos flux de travail et vos intentions. Nous étions convaincus que l'avenir de l'interaction homme-machine serait façonné par une IA capable de voir ce que vous voyez et d'agir en votre nom, de manière sûre et transparente.
Cette mission n'a pas changé. Elle a simplement trouvé un cadre plus large.
Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que Vercept rejoint Anthropic. Dès nos premières conversations, il était clair qu'Anthropic partageait notre conviction que l'IA devait être à la fois utile et responsable. Leur engagement à créer des systèmes d'IA sûrs et contrôlables correspond aux principes qui nous guident depuis le début. Ensemble, nous pourrons aller plus loin dans ce qui est possible à la croisée de l'IA et de l'expérience informatique personnelle.
À nos utilisateurs et à notre communauté : merci. Vos commentaires, votre créativité et votre volonté d'essayer une nouvelle façon d'interagir avec votre ordinateur ont rendu tout cela possible. L'énergie et les idées que vous avez apportées à Vercept ont été extraordinaires, et nous vous sommes reconnaissants pour chaque rapport de bogue, chaque demande de fonctionnalité et chaque mot d'encouragement.
Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce qui nous attend. Le travail que nous avons commencé chez Vercept se poursuivra, désormais avec les ressources, les talents et la vision de l'organisation de recherche en IA la plus importante au monde.
Sources : Oren Etzioni sur linkedin (1, 2), Annonce d'Anthropic, Annonce de Vercept
