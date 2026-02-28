Atlassian introduit des agents IA dans son outil de suivi des tickets et de gestion de projets Jira, afin d'améliorer l'automatisation et l'intégration des flux de travail

10 fois plus de travail, sans 10 fois plus de chaos

Attribuer des tâches aux agents

Mentionner (@mention) les agents dans les commentaires pour une itération supplémentaire

Intégrer directement les agents dans les workflows

Attribuer des tâches Jira à des agents, comme avec ses collègues

Mentionner les agents dans les commentaires pour une collaboration continue et contextualisée

Exécuter des agents dans les workflows Jira

Tous vos outils et agents préférés, fonctionnant ensemble dans Jira

Agents Rovo , qui est optimisé pour le travail d'équipe et alimenté par le Teamwork Graph d'Atlassian

, qui est optimisé pour le travail d'équipe et alimenté par le Teamwork Graph d'Atlassian Les agents tiers et agents compatibles MCP, dont beaucoup possèdent des compétences Amplitude, Box, Canva, Figma, GitHub Copilot, HubSpot, Intercom et bien d'autres encore, disponibles via la galerie de serveurs MCP d'Atlassian

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Atlassian Corporation est une société australo-américaine spécialisée dans les logiciels propriétaires, notamment les outils de collaboration destinés principalement au développement logiciel et à la gestion de projets. Domiciliée aux États-Unis sous le nom d'Atlassian Corporation Plc., la société a son siège social mondial à Sydney, en Australie, et son siège américain à San Francisco. Atlassian compte actuellement plus de 300 000 clients dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde.Jira est un logiciel développé par Atlassian qui permet le suivi des bogues, le suivi des incidents et la gestion agile de projets. Jira est utilisé par un grand nombre de clients et d'utilisateurs à travers le monde pour la gestion de projets, du temps, des exigences, des tâches, des bogues, des changements, du code, des tests, des versions et des sprints.Atlassian a introduit des agents IA dans Jira, offrant ainsi un nouveau niveau d'automatisation désormais disponible en version bêta ouverte. Les équipes peuvent attribuer des tâches directement aux agents ou les mentionner dans des commentaires pour déclencher une itération ou obtenir des actions de suivi spécifiques. Les agents apparaissent comme des assignataires avec les champs Jira standard, ce qui permet aux équipes de reconnaître facilement les tâches gérées par les agents tout en suivant le statut de chaque élément dans les sprints, les versions ou les incidents.« Depuis plus de deux décennies, Jira est l'outil utilisé par des millions d'équipes pour planifier et suivre leur travail. Il est désormais temps que les agents IA les rejoignent, travaillant aux côtés de leurs collègues humains pour accomplir leurs tâches à une vitesse et avec une qualité sans précédent. Entrez : agents dans Jira, désormais en version bêta ouverte, afin que les équipes puissent itérer, les agents puissent exécuter et Jira puisse tout suivre », a déclaré Sanchan S. Saxena, Responsable produit chez Atlassian.Atlassian affirme qu'avec à la fois des personnes et des agents dans l'équipe, Jira permet de faire 10 fois plus de travail, sans 10 fois plus de chaos. Plutôt que de laisser les agents attribuer des tâches à des individus sans aucun lien avec les plans et les objectifs généraux de l'équipe, Jira offre une vision globale de qui fait quoi, pourquoi et quand.Avec les agents dans Jira, les équipes peuvent :Un agent apparaît comme destinataire, avec les mêmes champs et modèles connus par les équipes. Le tableau de bord indique désormais clairement quelles tâches sont attribuées à un agent, quel est l'état de chaque tâche et comment elle s'intègre dans le sprint, la version ou le calendrier des incidents.Suite à cette introduction, les administrateurs disposent d'un contrôle précis pour déterminer quels agents sont accessibles à quels utilisateurs, dans quels contextes ils peuvent être utilisés et les critères spécifiques permettant de marquer les tâches comme terminées. Jira assure le suivi, afin que les agents deviennent des membres responsables de l'équipe.Aujourd'hui, la plupart du travail des agents se fait dans le cadre de discussions ponctuelles qui ne sont jamais répercutées là où le travail est effectué et coordonné. Désormais, les équipes peuvent faire participer les agents à la conversation directement sur l'élément de travail.« Vous avez besoin d'un résumé rapide d'un long fil de discussion ? D'une recherche approfondie sur un sujet ? D'une proposition de solution ou d'un plan de suivi ? Faites @mention d'un agent dans un commentaire, donnez-lui une brève instruction et laissez-le répondre directement dans le contexte. Ensuite, continuez à avancer », a déclaré Sanchan S. Saxena.Les échanges individuels avec les agents, y compris ce qui a été demandé, ce que l'agent a suggéré et ce que l'équipe a finalement décicé, sont conservés dans la tâche ou l'élément de travail concerné pour garantir une transparence totale à toutes les personnes autorisées à le consulter.Le processus Ouvert → En cours → Fermé vient de bénéficier d'une mise à jour majeure. Les agents peuvent désormais être intégrés aux workflows Jira, ce qui leur permet d'effectuer certaines tâches automatiquement dans le cadre des processus existants. Par exemple, il est possible d'ajouter un agent directement à un flux de travail pour concevoir un nouveau processus d'intégration des utilisateurs : l'agent intervient automatiquement à un statut attribué, rédige le processus de bout en bout, puis le responsable examine, approuve et partage la conception finale pour la transmission.Comme les agents fonctionnent au sein des structures existantes de Jira, ils respectent les configurations du projet, les workflows, les autorisations et les fonctionnalités d'audit établis par Jira, garantissant ainsi le maintien des normes organisationnelles. Les mises à jour approuvées par les agents sont enregistrées avec le reste de l'historique des éléments de travail, ce qui permet aux équipes d'adopter l'IA en toute confiance et aux administrateurs de gérer leur utilisation de manière centralisée.« Jira devient rapidement le lieu où les agents assument des responsabilités de plus en plus importantes dans le cadre de leur travail, sans pour autant créer plus de bruit que de progrès », a déclaré Sanchan S. Saxena.Selon Sanchan Saxena, toutes les équipes ne veulent pas forcément le même agent, et tous les cas d'utilisation ne doivent pas nécessairement reposer sur un seul fournisseur. L'approche ouverte d'Atlassian en matière de chaîne d'outils permet déjà aux équipes d'intégrer leurs outils préférés dans Jira et de visualiser l'ensemble du travail en un seul endroit. Avec les agents dans Jira, cela inclut désormais les agents eux-mêmes. Jira devient ainsi la surface où les équipes peuvent voir le travail et l'historique pour :Pour rappel, le protocole MCP (Model Context Protocol) d'Atlassian crée une interface ouverte et standardisée permettant la communication avec les outils et les données. Les utilisateurs peuvent connecter des modèles et des agents personnalisés à Jira, les intégrer à des outils et des données propriétaires, et configurer les actions des agents directement dans leurs workflows.Toutes ces améliorations s'appuient sur les autorisations, le contexte et les garde-fous existants de Jira, permettant ainsi aux équipes de bénéficier d'une personnalisation...