Le pari de Satya Nadella sur OpenAI a un objectif stratégique double : prendre position très tôt dans lIA avancée et renforcer lattractivité de la plateforme Azure comme infrastructure de calcul pour lentraînement des modèles. Un milliard de dollars ont été initialement investis. À ce stade, lopération nest pas conçue comme un pari financier à rendement rapide, mais comme un accès privilégié à une technologie émergente dont lissue reste incertaine.
Lors d'une interview avec la chaîne YouTube TBPN, Satya Nadella a confié avoir essuyé des critiques de la part de Bill Gates lorsqu'il avait pris cette décision. « N'oubliez pas qu'il s'agissait d'une organisation à but non lucratif, et je crois que Bill [Gates] a même dit : "oui, tu vas brûler ce milliard de dollars" », a-t-il déclaré.
Pourquoi Bill Gates s'est montré initialement sceptique sur ce deal
La réaction de Bill Gates sexplique par le profil atypique dOpenAI à lépoque, son absence de modèle économique clair et le niveau de risque associé à la recherche de l'intelligence artificielle générale (AGI). Pourtant, Satya Nadella et l'équipe Microsoft ne se sont pas laissés influencer par cette opposition. Il a souligné qu'il devait passer par les voies officielles et obtenir l'accord du conseil d'administration en raison de l'importance de l'investissement.
Satya Nadella a déclaré que malgré le risque, « il n'était pas si difficile de convaincre quiconque qu'il s'agissait d'un domaine important ». « Nous avions une certaine tolérance au risque et nous avons dit : « nous voulons tenter le coup » », a-t-il ajouté. Cependant, selon Satya Nadella, personne n'aurait pu prédire les bases jetées par ce premier investissement, qui a finalement conduit Microsoft à investir 13 milliards de dollars dans le laboratoire d'IA.
Malgré ses hésitations initiales, Bill Gates s'est ensuite laissé convaincre par l'IA et son développement rapide en seulement quelques années. Lors d'une apparition dans l'émission The Tonight Show l'année dernière, Bill Gates a déclaré à l'animateur Jimmy Fallon que grâce à l'essor de l'IA, les humains ne seraient finalement plus nécessaires pour la plupart des tâches. Cependant, ce point de vue est controversé en raison des limites actuelles de l'IA.
Selon un rapport de Bloomberg, OpenAI prévoit désormais que son chiffre d'affaires connaîtra une croissance rapide au cours des prochaines années et dépassera les 280 milliards de dollars en 2030. Sarah Friar, directrice financière d'OpenAI, a déclaré que le chiffre d'affaires annualisé de la société avait dépassé les 20 milliards de dollars en 2025, contre environ 6 milliards de dollars en 2024. Mais OpenAI continue de brûler énormément d'argent.
Microsoft tente désormais de se défaire de dépendance à OpenAI
OpenAI a procédé à une restructuration l'année dernière. Une entité à but lucratif a été créée à partir de l'organisation à but non lucratif de départ. Cette dernière continue d'assurer le contrôle de la nouvelle entreprise. Avec lessor de ChatGPT et la généralisation des modèles génératifs, OpenAI devient lune des entreprises privées les plus valorisées au monde. Microsoft a commencé à récolter les fruits de ses investissements colossaux en octobre.
À la suite de la restructuration, Microsoft a obtenu une participation de 27 % dans la société à but lucratif, d'une valeur d'environ 135 milliards de dollars. Microsoft a renoncé à son exclusivité sur le cloud avec OpenAI, mais a conclu un accord qui prévoit quOpenAI achète progressivement pour 250 milliards de dollars de services Azure. En janvier, Microsoft a annoncé qu'OpenAI avait augmenté son revenu net à hauteur de 7,6 milliards de dollars.
Selon The Information, OpenAI versera 20 % de ses revenus jusqu'en 2032 à son grand soutien technologique dans le cadre d'un accord révisé qui donne également au laboratoire d'IA plus de flexibilité quant à l'origine de ses ressources informatiques, y compris auprès d'entreprises autres que Microsoft.
Le mois dernier, Mustafa Suleyman, patron de Microsoft AI, a envoyé un signal sismique à l'ensemble de l'industrie en confirmant son intention de développer ses propres modèles d'IA de base. Après des années de dépendance assumée envers OpenAI, Microsoft se prépare à voler de ses propres ailes. Il s'agit d'une rupture stratégique aux implications colossales qui survient au pire moment possible pour le PDG Sam Altman et ses collaborateurs.
OpenAI face à lenjeu de la durabilité de son modèle économique
Le financement du service gratuit provient de plusieurs canaux payants. Les abonnements premium constituent une source directe de revenus récurrents. Les entreprises et développeurs paient aussi pour laccès aux API, ce qui constitue une part importante de la monétisation. À cela sajoute lécosystème de modèles personnalisés via une place de marché dédiée. Ces flux compensent partiellement le coût de laccès gratuit accordé au grand public.
À la mi-2025, l'offre ChatGPT Plus comptait environ 10 millions d'utilisateurs. OpenAI comptait 3 millions d'utilisateurs professionnels payants dans les catégories Entreprise, Équipe et Éducation. Le nombre total d'abonnés payants était estimé à environ 35 millions. Et le taux de conversion des utilisateurs gratuits en utilisateurs payants était d'environ 5 à 6 %. Ces revenus sont encore loin de couvrir les dépenses d'exploitation colossales d'OpenAI.
La société a déclaré un chiffre d'affaires annuel de plus de 2 milliards de dollars en 2023. Depuis lors, sa croissance s'est considérablement accélérée. OpenAI a déclaré en 2025 que son chiffre d'affaires annualisé dépassait les 20 milliards de dollars, soit une augmentation de 233 % par rapport à 2024, où le chiffre d'affaires était passé de 2 milliards de dollars en 2023 à 6 milliards de dollars en 2024. Cependant, les pertes continuent à augmenter.
Malgré cette croissance historique, le fabricant de ChatGPT dépenserait plus de 17 milliards de dollars par an. Rien qu'au premier semestre 2025, OpenAI a brûlé environ 13,5 milliards de dollars, contre des revenus modestes de 4,3 milliards de dollars, mais la startup vaut désormais 500 milliards de dollars.
Derrière limage dune entreprise toute-puissante, portée par le succès planétaire de ChatGPT, se dessine un modèle de financement sous tension, marqué par des pertes colossales anticipées et une dépendance accrue à des partenariats géopolitiques et industriels. Entre projections internes alarmantes et tournées diplomatiques de son patron, OpenAI incarne aujourdhui les paradoxes dune IA devenue incontournable, mais très loin dêtre rentable.
Des publicités et une introduction en bourse comme perspectives
Pendant des années, Sam Altman a publiquement exprimé son malaise vis-à-vis de la publicité. Il a un jour déclaré qu'il détestait les publicités, les qualifiant de « dernier recours » et décrivant leur combinaison avec l'IA comme « particulièrement dérangeante ». Cette époque est révolue. En 2025, il a assoupli sa position, affirmant qu'il n'était pas « totalement contre » les publicités, mais qu'il faudrait « faire très attention pour bien les utiliser ».
Depuis février 2026, OpenAI teste des publicités dans ChatGPT pour les utilisateurs gratuits et les utilisateurs de la formule « Go » à 8 dollars par mois aux États-Unis. OpenAI a déclaré que les publicités sont pertinentes par rapport au contexte, clairement identifiées et séparées des réponses du chat, et qu'elles préservent la confidentialité des utilisateurs. L'entreprise espère en tirer davantage de revenus pour améliorer la soutenabilité financière.
Avec 800 à 900 millions d'utilisateurs actifs par semaine, dont la majorité ne paie pas, et des coûts d'infrastructure se chiffrant en milliards chaque année, subventionner indéfiniment l'utilisation gratuite n'est pas viable financièrement pour OpenAI s'il ne trouve pas des sources de revenus supplémentaires.
Une introduction en bourse est également évoquée comme option à long terme pour lever des capitaux supplémentaires. OpenAI espérerait une entrée en bourse dès la fin 2026 ou en 2027, en partie pour accéder aux marchés capables de financer des besoins informatiques en constante évolution et la concurrence avec des rivaux tels qu'Anthropic. Mais le scepticisme règne quant à l'avenir d'OpenAI, certains estimant qu'il est en train de s'effondrer.
OpenAI est confronté à la menace permanente d'un effondrement
Les risques financiers liés à OpenAI suscitent une attention particulière. Bien qu'OpenAI soit devenu un acteur majeur dans le domaine de l'intelligence artificielle, Jason Furman, économiste américain de renom et professeur à l'université Harvard, a clairement déclaré que l'entreprise n'est pas trop grande pour faire faillite. Le point de vue de Jason Furman a suscité des discussions sur le potentiel futur et la position sur le marché d'OpenAI.
Les produits d'OpenAI sont aujourdhui intégrés dans des milliers doutils professionnels, de plateformes logicielles et de services numériques à travers le monde. Cette centralité alimente lidée que l'entreprise serait devenue indispensable. Pourtant, cette dépendance est en grande partie circonstancielle.
Les entreprises utilisent OpenAI parce quelle est performante, accessible et largement adoptée, non parce qu'il est irremplaçable. Dautres modèles, dautres laboratoires et dautres approches existent déjà ou émergent rapidement. Ainsi, des analystes économiques affirment qu'en cas de choc majeur, le marché ne seffondrerait pas ; il se reconfigurerait autour dalternatives, quitte à accepter une phase transitoire de dégradation des performances.
« Je n'ai aucune raison de penser qu'OpenAI ou toute autre entreprise de ce secteur va faire faillite. Mais si c'était le cas, ce ne sont pas des banques. Elles ne sont pas trop grandes pour faire faillite », a déclaré Jason Furman. Il a déclaré qu'il voit des similitudes entre l'essor actuel de l'IA et l'ère des dotcoms, mais il a toutefois précisé qu'il pense que l'économie pourrait résister à l'éclatement de la bulle de l'IA, si et quand cela se produirait.
Il a ajouté qu'il n'est pas aussi inquiet que certains au sujet du nombre croissant de transactions circulaires dans le secteur de l'IA. Ce qui le préoccupe, c'est la perspective d'une intervention financière du gouvernement. « Le gouvernement ne devrait pas s'impliquer financièrement. Le secteur dispose de fonds largement suffisants pour subvenir...
