Suite aux récentes pannes de GitHub, OpenAI développe son propre référentiel de code rival de GitHub et envisage de le mettre à la disposition des clients d'OpenAI, en concurrence directe avec Microsoft

OpenAI serait en train de développer une alternative à GitHub, en raison des frustrations causées par les pannes fréquentes de la plateforme appartenant à Microsoft. Selon certaines sources, ce service, qui serait actuellement en cours de développement, devrait être mis à la disposition des clients d'OpenAI. Si elle aboutit, cette initiative pourrait créer une concurrence directe avec la plateforme de Microsoft et modifier la dynamique du partenariat entre OpenAI et Microsoft, qui détient une participation importante dans la société.
OpenAI est un organisme américain de recherche en IA composé à la fois d'une fondation à but non lucratif et d'une société d'intérêt public (PBC) à but lucratif contrôlée, dont le siège social est situé à San Francisco. Il vise à développer une intelligence artificielle (IA) générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'il définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ».
GitHub est une plateforme propriétaire qui permet aux développeurs de créer, stocker, gérer et partager leur code. Elle utilise Git pour fournir un contrôle de version distribué et GitHub fournit lui-même un contrôle d'accès, un suivi des bogues, des demandes de fonctionnalités logicielles, une gestion des tâches, une intégration continue et des wikis pour chaque projet. GitHub est exploité par Github, Inc., une filiale de Microsoft depuis 2018 dont le siège social est situé à San Francisco.
On peut dire beaucoup de choses sur OpenAI, mais on ne peut pas affirmer que cette entreprise n'est jamais disposée à créer une nouvelle application ou un nouveau service. Le géant de l'IA a en effet déjà créé son propre navigateur ainsi qu'un outil vidéo IA similaire à TikTok. Alors qu'OpenAI s'efforce de rentabiliser ses modèles d'apprentissage automatique (LLM), d'autres applications et services OpenAI apparaîtront probablement à l'avenir.
Si l'on en croit une source, OpenAI aurait déjà un nouveau service en préparation. Il s'agirait d'une alternative à GitHub de Microsoft, qui aurait été conçue après que l'équipe d'OpenAI se soit lassée des pannes fréquentes de GitHub.
Selon Reuters, The Information aurait obtenu des informations concernant ce nouveau concurrent de GitHub auprès d'une « personne au courant du projet ». Selon cette source, les ingénieurs d'OpenAI étaient mécontents de la fréquence des pannes de GitHub. Afin de disposer d'un outil sur lequel ils auraient davantage de contrôle, ils ont donc décidé de créer leur propre version.
La source citée n'a pas révélé beaucoup d'informations sur ce projet supposé. Cependant, elle a affirmé que les ingénieurs envisageaient de vendre le référentiel de code aux clients d'OpenAI, ce qui serait un bon moyen pour l'entreprise de réaliser des bénéfices en dehors de ses activités dans le domaine de l'IA. La source affirme également que ce nouveau service ne sera pas prêt avant plusieurs mois, à supposer que le projet aboutisse un jour.
Comme le souligne Reuters, cette évolution, si elle se confirme, revêtirait un intérêt particulier pour les relations entre OpenAI et Microsoft. À l'heure actuelle, Microsoft détient 27 % des parts d'OpenAI. Si l'éditeur de ChatGPT devait se lancer dans le développement d'un concurrent de GitHub, Microsoft pourrait soit prendre ses distances avec OpenAI, soit miser encore davantage sur ce produit s'il s'avérait être meilleur.
Une fois encore, il convient de noter que tout ce qui précède n'est qu'une rumeur provenant d'un soi-disant initié. Pour l'instant, il convient de prendre cette information avec caution ; même si OpenAI développe une alternative à GitHub, rien ne garantit qu'elle sera accessible au public, et encore moins qu'elle deviendra un produit utilisé par les utilisateurs. Il ne nous reste plus qu'à attendre que l'entreprise annonce officiellement ce service.
Ce projet de référentiel de code intervient alors quOpenAI accélère la mise au point doutils destinés à structurer lensemble du cycle de développement logiciel. Début février 2026, OpenAI a lancé GPT-5.3 Codex, présenté comme étant 25 % plus rapide que GPT-5.2 et doté de capacités de raisonnement et dexpertise métier améliorées. Cette application viserait à faciliter la gestion simultanée de plusieurs agents IA par les développeurs de logiciels. Lentreprise affirme quil sagit de son premier modèle d'IA de codage à avoir contribué à accélérer son propre développement : les équipes d'OpenAI auraient en effet exploité les premières versions du modèle pour « déboguer sa propre formation, gérer son propre déploiement et diagnostiquer les résultats des tests et des évaluations ».
