Le Pentagone désigne officiellement Anthropic comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement, alors que Claude est utilisé en Iran, et exigera des sous-traitants de ne pas utiliser les modèles d'Anthropic

Cette semaine, Anthropic a donné une leçon magistrale d'arrogance et de trahison, ainsi qu'un exemple parfait de la manière dont il ne faut pas faire des affaires avec le gouvernement américain ou le Pentagone.Notre position n'a jamais vacillé et ne vacillera jamais : le ministère de la Guerre doit avoir un accès complet et illimité aux modèles d'Anthropic à toutes fins LÉGALES dans le cadre de la défense de la République.Au lieu de cela, @AnthropicAI et son PDG @DarioAmodei ont choisi la duplicité. Sous le couvert d'une rhétorique moralisatrice sur « l'altruisme efficace », ils ont tenté de contraindre l'armée américaine à se soumettre, un acte lâche de vertu ostentatoire qui place l'idéologie de la Silicon Valley au-dessus des vies américaines.Les conditions d'utilisation de l'altruisme défectueux d'Anthropic ne l'emporteront jamais sur la sécurité, la préparation ou la vie des soldats américains sur le champ de bataille.Leur véritable objectif est sans équivoque : s'arroger un droit de veto sur les décisions opérationnelles de l'armée américaine. C'est inacceptable.Comme l'a déclaré le président Trump sur Truth Social, seuls le commandant en chef et le peuple américain détermineront le destin de nos forces armées, et non des dirigeants technologiques non élus.La position d'Anthropic est fondamentalement incompatible avec les principes américains. Leurs relations avec les forces armées américaines et le gouvernement fédéral ont donc été définitivement modifiées.Conformément à la directive du président demandant au gouvernement fédéral de cesser toute utilisation de la technologie d'Anthropic, j'ordonne au ministère de la Guerre de désigner Anthropic comme un risque pour la sécurité nationale dans la chaîne d'approvisionnement. À compter de ce jour, aucun sous-traitant, fournisseur ou partenaire travaillant avec l'armée américaine ne peut mener d'activité commerciale avec Anthropic. Anthropic continuera à fournir ses services au département de la Guerre pendant une période maximale de six mois afin de permettre une transition en douceur vers un service meilleur et plus patriotique.Les combattants américains ne seront jamais pris en otage par les caprices idéologiques des géants de la technologie. Cette décision est définitive.