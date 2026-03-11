Google annonce une mise à jour massive de sa suite Workspace, suralimentant ses applications Workspace Docs, Sheets, Slides et Drive avec des fonctionnalités alimentées par l'IA Gemini

Google Docs : de la page blanche au brouillon final

Google Sheets acquiert la connaissance des formules

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Google Workspace (anciennement G Suite et Google Apps) est un ensemble d'outils, de logiciels et de produits de cloud computing, de productivité et de collaboration développés et commercialisés par Google. Il comprend Gmail, Contacts, Agenda, Meet et Chat pour la communication ; Drive pour le stockage ; et la suite Google Docs Editors pour la création de contenu. Un panneau d'administration est fourni pour gérer les utilisateurs et les services. Selon l'édition, Google Workspace peut également inclure le tableau blanc interactif numérique Jamboard et une option d'achat de modules complémentaires tels que le service de téléphonie Voice.« Aujourd'hui, nous rendons Gemini dans Docs, Sheets, Slides et Drive plus personnel, plus performant et plus collaboratif afin de vous aider à accomplir vos tâches plus rapidement. Lorsque vous sélectionnez vos sources, Gemini peut désormais extraire les informations pertinentes de vos fichiers, e-mails et du Web afin de relier les points en toute sécurité et de révéler des informations utiles, tout en protégeant vos données », a déclaré Google dans un article de blog.Gemini peut désormais aider les utilisateurs à créer des documents personnalisés dans leur style préféré, grâce à des informations contextuelles et à de nouvelles fonctionnalités d'édition. Le nouvel outil « Help me create » (Aide-moi à créer) de Google Docs est conçu pour agir comme un assistant de recherche et un rédacteur.au lieu de partir de zéro, l'utilisateur peut demander à Gemini de synthétiser une première ébauche à partir de fichiers spécifiques stockés dans leur Drive ou de conversations précédentes dans Gmail. Il peut par exemple décrire « rédiger un bulletin d'information pour notre association de quartier en utilisant le compte rendu de ma réunion du syndicat de copropriété de janvier et la liste des événements à venir », pour obtenir une première ébauche personnalisée à partir de ses fichiers pertinents.l'utilisateur peut demander à Gemini d'affiner certaines sections, de renforcer son message et de développer ses idées. Il peut mettre en évidence des sections spécifiques ou modifier l'ensemble de son document en une seule fois à l'aide d'une instruction telle que « rendez ce document plus professionnel tout en conservant un ton énergique ».une fois le brouillon prêt, l'utilisateur peut utiliser la fonction « Harmoniser le style d'écriture » (Match writing style) pour uniformiser le ton et le style du document afin qu'il reflète sa personnalité. Gemini va alors analyser le document et modifier le texte afin d'assurer la cohérence du ton. L'utilisateur peut également utiliser la fonction « Harmoniser le format du document » (Match doc format) pour mettre en forme les nouveaux documents afin qu'ils correspondent à la structure et au style des modèles existants. Par exemple, si l'utilisateur trouve un modèle d'itinéraire de voyage qui lui plaît, Gemini dans Docs peut instantanément le remplir avec les propres informations de voyage tirées des e-mails de l'utilisateur, telles que ses informations de vol, les détails de son hôtel et ses réservations de voiture de location.Google positionne Sheets comme un outil qui ne nécessite plus de connaissances approfondies en matière de formules. Gemini dans Sheets est présenté comme un partenaire collaboratif qui crée, organise et modifie des feuilles entières, des tâches de base à l'analyse de données complexes. Selon les tests internes de Google, Gemini dans Sheets a atteint un taux de réussite de 70,48 % pour les tâches complexes liées aux feuilles de calcul.il suffit à l'utilisateur d'indiquer à Gemini ce sur quoi il travaille, par exemple « organise mon déménagement prochain à Chicago. Crée une liste de contrôle pour faire...