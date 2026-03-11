L'ancien directeur de l'IA chez Meta, Yann LeCun, lève 1 milliard $ pour développer une IA avec la start-up française AMI qui comprend le monde physique « comme le font les animaux et les humains »

Yann André LeCun, né le 8 juillet 1960, est un informaticien franco-américain travaillant dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de la vision par ordinateur, de la robotique et de la compression d'images. En 2018, LeCun, Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton ont reçu le prix Turing de l'Association for Computing Machinery (ACM) pour leurs travaux sur l'apprentissage profond. Ils sont parfois appelés les « parrains de l'IA » et les « parrains de l'apprentissage profond ».
Depuis l'avènement de l'IA, de nombreux vulgarisateurs et chercheurs en IA se montrent enthousiastes vis-à-vis de l'AGI et font des prédictions très optimistes sur son avènement. Mais Yann LeCun est un sceptique notable de toutes ces prédictions. LeCun va jusqu'à affirmer que "l'AGI n'existe pas" parce que "l'intelligence humaine est loin d'être générale". Le Français préfère tracer la voie vers une "IA de niveau humain". En 2024, LeCun a déclaré que même cette vision restait une destination lointaine. Il a évoqué un quartet de défis cognitifs : le raisonnement, la planification, la mémoire persistante et la compréhension du monde physique.
Une vision différente de celle de Meta, qui l'a poussé a démissioné de son poste de scientifique en chef de Meta en novembre 2025. Pionnier du deep learning et figure de proue de la recherche en IA, Yann LeCun serait partir en raison d'un désaccord fondamental avec l'intérêt actuel de l'industrie pour les grands modèles de langage (LLM), qu'il considère comme une « impasse » pour atteindre une véritable intelligence humaine. Yann LeCun prône plutôt un changement révolutionnaire vers les « modèles de monde ».
Lors de son départ, des rapports indiquent que LeCun pourrait créer une nouvelle start-up dédiée au développement de « modèles de monde ». Récemment, l'ancien directeur de l'IA chez Meta a levé 1,03 milliard de dollars pour une start-up appelée AMI afin de prouver que la voie vers une véritable intelligence artificielle ne passe pas par des chatbots toujours plus grands (et toujours plus coûteux), mais par des « modèles de monde » capables de comprendre le fonctionnement de la réalité.
Les chatbots ont créé le marché, LeCun parie que les machines capables de modéliser la réalité auront plus d'importance
1 milliard de dollars, c'est une somme colossale pour une entreprise fondée il y a quatre mois, qui n'a aucun produit et ne cherche pas à faire croire qu'elle en a un en préparation. Mais alors qu'une grande partie du secteur de l'IA a passé ces dernières années à considérer les LLM comme la voie évidente vers une « intelligence » plus grande et meilleure, LeCun a été l'un des détracteurs les plus virulents dans ce domaine.
Le lauréat du prix Turing a qualifié d'« absurdité totale » l'idée selon laquelle les LLM pourraient simplement évoluer jusqu'à atteindre un niveau d'intelligence humain. AMI, abréviation de Advanced Machine Intelligence, est pour lui l'occasion de cesser d'être celui qui crie depuis les coulisses de la scène et de devenir celui qui se construit sa propre rampe. LeCun a quitté Meta fin 2025 après avoir passé 12 ans à mettre en place les activités de recherche en IA de Meta ; il reste l'une des voix les plus influentes au sein des grandes entreprises technologiques, affirmant que le secteur est en train de s'enivrer de la fonction d'autocomplétion.
En substance, l'ancien responsable de l'IA semble penser que Meta devait se lancer dans la course aux LLM, ce qui a détourné l'entreprise du travail qui, selon lui, importe réellement. Il a déclaré que la volonté de Meta de « rattraper son retard sur le secteur en matière de LLM » ne l...
