Le terminal (la console en mode texte) est une relique des années 1960 que les ingénieurs ont passé des décennies à essayer de remplacer par des interfaces graphiques. Aujourd'hui, il semble une véritable renaissance. Et l'IA en est la raison. Il ne s'agit pas de nostalgie, mais de convergence. Le chat IA est intrinsèquement basé sur le texte. Le terminal est intrinsèquement basé sur le texte. Ces deux plateformes sont des partenaires naturels.
Résultat : l'IA suggère très souvent dexécuter des commandes dans le terminal. Un développeur a récemment partagé ces observations sur ce phénomène. Il rapporte qu'il existe une différence frappante entre les recommandations de dépannage fournies par l'IA et celles fournies par les humains. Si vous avez déjà utilisé une IA pour résoudre un problème sur Mac, vous avez peut-être remarqué qu'elle recommande très souvent dutiliser Terminal.
En revanche, si vous examinez les conseils donnés par des humains, vous constaterez qu'ils s'appuient davantage sur des applications graphiques. Plutôt que de vous renvoyer directement vers fsck_apfs, par exemple, la plupart des humains préféreront vous diriger vers Disk Utility et sa fonction Premiers secours.
Pourquoi les grands modèles de langage privilégient le terminal
En effet, cette divergence ne vient pas dune supériorité technique des commandes en ligne de commande, mais plutôt de la manière dont les grands modèles de langage (LLM) sont construits et entraînés. Les chatbots IA manipulent du texte et des tokens, ce qui rend plus simple la production dinstructions textuelles précises (comme ici des lignes de commandes) que la description détaillée dinteractions graphiques dans une interface utilisateur.
Par contre, expliquer comment utiliser une interface graphique nécessite de décrire plusieurs étapes visuelles (menus, boutons, fenêtres), ce qui est plus difficile à formaliser dans du texte pur. La documentation technique écrite décrivant les interfaces graphiques devient de moins en moins courante.
Une partie important de ces explications se trouve désormais sous forme de vidéos (par exemple sur YouTube), ce qui réduit considérablement la quantité de texte disponible pour entraîner les modèles. (OpenAI a été accusé d'avoir transcrit plus d'un million d'heures de vidéos YouTube pour entraîner son IA, violant les droits d'auteur des créateurs.) Tout cela renforce la tendance des chatbots IA à privilégier les solutions exprimées en commandes.
Impacts de cette tendance des agents IA sur les développeurs
Il se passe quelque chose d'étrange dans le domaine des outils de développement. À l'ère de l'IA et des agents autonomes, un grand nombre de développeurs se rendent compte qu'une bonne interface utilisateur textuelle vaut mieux qu'une interface graphique médiocre pour l'interaction avec les agents. Le terminal moderne est méconnaissable par rapport à celui d'il y a cinq ans. Il permet aux développeurs d'être plus rapides et plus productifs.
Le shell Nushell, par exemple, traite tout comme des données structurées plutôt que comme des chaînes de caractères : votre terminal devient un environnement de traitement de données, et non plus un simple canal de texte. Charmbracelet Crush est un assistant de codage IA basé sur un terminal et construit avec Bubble Tea, le framework Go TUI. Il s'agit d'un concurrent direct de Claude Code CLI, l'agent IA en ligne de commande d'Anthropic.
La tendance est claire : tous les principaux outils de codage IA offrent une expérience CLI-first. L'EDI basé sur un navigateur n'est pas mort, mais...
