Google a finalisé l'acquisition de la société israélienne de cybersécurité Wiz pour un montant de 32 milliards de $, élargissant ainsi considérablement le portefeuille de solutions de sécurité de Google Cloud

Cette finalisation marque l'aboutissement d'un processus engagé l'an dernier pour renforcer l'offre de sécurité du géant technologique dans le cloud. En mars 2025, Alphabet avait annoncé avoir conclu l'accord d'acquisition de la société de cybersécurité Wiz pour environ 32 milliards de dollars, ce qui constituait déjà sa plus grosse acquisition jamais réalisée.
L'acquisition de Wiz représente un investissement réalisé par Google Cloud pour améliorer la sécurité du cloud et permettre aux organisations de se développer rapidement et en toute sécurité sur n'importe quelle plateforme cloud ou d'intelligence artificielle (IA). Ensemble, Google Cloud et Wiz fourniront une plateforme de sécurité unifiée qui améliorera la vitesse à laquelle les organisations peuvent détecter, prévenir et répondre aux menaces. La plateforme fournira également un ensemble cohérent d'outils, de processus et de politiques pour tous les principaux environnements cloud à tous les niveaux, du code au cloud en passant par le runtime.
« Assurer la sécurité des utilisateurs en ligne a toujours fait partie de la mission de Google. Cette tâche revêt aujourd'hui une importance croissante, alors que de plus en plus d'entreprises et de gouvernements migrent leurs activités vers le cloud et utilisent largement l'IA générative. En réunissant Wiz et Google Cloud, nous permettons aux organisations d'innover plus facilement et en toute confiance », a déclaré Sundar Pichai, PDG de Google.
Quand le PDG de Wiz a rejeté l'offre de Google en 2024
L'histoire du rachat de Wiz par Google a commencé en 2024, lorsque le géant technologique a proposé 23 milliards de dollars pour acquérir la société de cybersécurité.
À l'époque, le PDG de Wiz, Assaf Rappaport, a décliné l'offre, estimant que l'entreprise avait le potentiel de se développer beaucoup plus rapidement de manière indépendante. Sa décision s'est avérée visionnaire, car Wiz a continué à se développer rapidement, devenant l'une des start-ups de sécurité cloud à la croissance la plus rapide au monde.
Reprise des négociations
Début 2025, Google et Wiz ont repris les négociations en vue d'une acquisition. En mars 2025, Google a annoncé son intention d'acheter Wiz pour 32 milliards de dollars, soit une augmentation significative par rapport à l'offre initiale. Cette transaction soulignait à la fois la trajectoire de croissance de Wiz et la détermination de Google à renforcer ses capacités en matière de cybersécurité.
Le processus d'acquisition n'a pas été facile, car il a été soumis à l'examen minutieux des autorités réglementaires américaines et européennes, qui ont mené des enquêtes antitrust afin d'évaluer l'impact sur la concurrence dans le marché de la sécurité cloud. Une fois toutes les procédures réglementaires achevées, les États-Unis ont donné leur accord en novembre 2025 et l'Union européenne a approuvé l'opération en février 2026.
Pour Google, l'acquisition de Wiz est une décision stratégique visant à renforcer les offres de sécurité de Google Cloud, afin de lui permettre de mieux rivaliser avec des concurrents tels que Microsoft Azure et Amazon Web Services. La combinaison de ces capacités favorisera également l'adoption de la sécurité multicloud, améliorant ainsi la capacité des entreprises à utiliser plusieurs clouds, ce qui stimulera davantage l'innovation dans le domaine du cloud computing et des applications d'IA. Les entreprises et les organismes gouvernementaux peuvent considérablement améliorer la conception, le fonctionnement et l'automatisation de la sécurité, en développant leurs équipes de cybersécurité tout en réduisant les coûts de mise en uvre et de gestion des contrôles de sécurité.
