mais les conducteurs craignent d'être victimes des hallucinations de l'IA au volant
Google Maps se dote d'une fonctionnalité « Ask Maps » et d'une navigation « immersive » améliorée. La nouvelle fonctionnalité « Ask Maps » est propulsée par Gemini et permet de poser des « questions complexes et concrètes » et d'obtenir des réponses très détaillées et personnalisées. Quant à l'expérience de navigation immersive mise à jour, elle apporte une vue en 3D, des détails sur les routes, un guidage vocal naturel et bien plus encore à l'application. Google Maps a commencé à ajouter Gemini sur Android et iOS l'année dernière, afin de permettre des conversations mains libres sur votre navigation ou les points de repère environnants.
Auparavant, Google Maps avait du mal à répondre à des questions très spécifiques telles que « où puis-je recharger mon téléphone sans avoir à faire la queue pour prendre un café » ou « où se trouvent les toilettes publiques les plus proches qui ne soient pas complètement dégoûtantes ». Mais désormais, grâce à Gemini, Google explique que même vos questions les atypiques peuvent trouver une réponse, y compris les questions sur les itinéraires.
Une IA capable de répondre à des questions complexes
La nouvelle fonctionnalité « Ask Maps » permet aux utilisateurs de poser des questions complexes et concrètes en utilisant un langage naturel, comme : « mon téléphone est à plat, où puis-je le recharger sans avoir à faire la queue pendant des heures dans un café ? » ou « y a-t-il un court de tennis public éclairé où je pourrais jouer ce soir ? ». Google affirme que cette fonctionnalité peut aussi être utilisée pour planifier rapidement des voyages.
Par exemple, vous pourriez demander : « je me rends au Grand Canyon, à Horseshoe Bend et à Coral Dunes, avez-vous des suggestions d'arrêts à faire en chemin ? » Maps vous donnera alors des indications, des heures d'arrivée estimées et des conseils de personnes réelles, par exemple comment trouver un sentier caché ou obtenir un billet d'entrée gratuit. Cette nouvelle capacité a suscité des avis partagés, certains craignant des hallucinations.
Ainsi, Gemini lui proposera des options pratiques offrant des plats végétaliens. « Cette fonctionnalité est personnalisée pour vous et vous permet de concrétiser vos projets », a déclaré Andrew Duchi, chef de produit chez Google, lors d'une conférence de presse. « Moins de défilement, plus de balades »
Expérience immersive : une navigation repensée en 3D
Google utilise son IA Gemini pour modifier l'apparence même de Maps. Le géant de Mountain View a annoncé sa nouvelle fonctionnalité « Navigation immersive », la décrivant comme « la plus importante mise à niveau de l'expérience de navigation Google Maps depuis plus d'une décennie ». Avec cette mise à jour, Maps bénéficie désormais d'une vue en 3D qui reflète les bâtiments, les ponts ainsi que le relief à proximité, à l'instar d'Apple Maps.
L'application mettra également en évidence les détails routiers tels que les voies, les passages piétons, les feux de signalisation et les panneaux stop. Maps offre désormais aux conducteurs une vue plus large de leur itinéraire grâce à des zooms intelligents et des bâtiments transparents, afin de les aider à anticiper et à se préparer à l'avance aux virages difficiles et aux changements de voie. L'utilisateur pourrait toutefois détourner le regard de la route.
De plus, Google a également annoncé avoir mis à jour le guidage vocal de Maps afin qu'il soit plus naturel. Par exemple, si le conducteur doit quitter l'autoroute dans deux sorties, il entendra désormais quelque chose comme « Passez cette sortie et prenez la suivante pour l'Illinois 43 South ».
Maps s'appuie sur Gemini pour étudier les itinéraires
Par ailleurs, grâce à cette mise à jour, Maps explique désormais les avantages et les inconvénients des itinéraires alternatifs, par exemple un trajet plus long, mais moins encombré ou un trajet plus rapide, mais avec un péage. L'application vous alerte également en temps réel des perturbations sur votre itinéraire, telles que des travaux routiers ou des accidents. Ces fonctionnalités utilisent les données des communautés Google Maps et Waze.
Google a également annoncé qu'avant d'arriver à destination, les utilisateurs peuvent prévisualiser les alentours via Street View et obtenir des recommandations de stationnement. À l'approche du lieu, l'application met en évidence l'entrée du bâtiment et indique de quel côté de la rue se positionner.
Selon Google, il s'agit d'une avancée majeure. « Notre équipe a entrepris de repenser l'expérience de conduite dans le but d'éliminer les incertitudes liées aux trajets », a déclaré Miriam Daniel, vice-présidente de Google Maps, lors d'une interview. « La navigation immersive transforme complètement l'expérience de navigation. Elle offre des visuels repensés, des informations réelles actualisées en temps réel et des indications plus intuitives ».
Disponibilité des nouvelles fonctionnalités dans Maps
Google a intégré Gemini à Maps à la fin de l'année dernière, permettant à l'IA de répondre à des questions sur les lieux situés le long d'un itinéraire, de fournir des informations sur des sujets tels que le sport ou l'actualité, et d'ajouter des événements à un calendrier. Il a aussi commencé à utiliser Gemini avec Street View pour améliorer les instructions de navigation en référençant les points de repère à proximité, tels que les stations-service.
Les nouveautés « Ask Maps » et « Navigation immersive » ont été annoncées le 12 mars 2026. Lors de la présentation, Google a annoncé que la fonctionnalité Ask Maps est actuellement déployée aux États-Unis et en Inde sur les systèmes Android et iOS. Cette fonctionnalité sera bientôt disponible sur ordinateur.
La nouvelle navigation immersive est déjà lancée aux États-Unis et sera disponible dans les prochains mois sur les appareils iOS et Android compatibles, ainsi que sur CarPlay, Android Auto et les véhicules équipés de Google. Mais certains utilisateurs craignent d'être victimes des hallucinations de l'IA pendant la conduite. « Les réponses fournies par l'IA lorsque je pose une question à Google peuvent être très imprécises », a déclaré un critique.
« Je préfère que Maps contienne des informations réelles et qu'il ne me conduise pas sur un pont quelque part. Gemini m'a déjà affirmé avec certitude qu'un logiciel particulier n'existait pas, alors que les premiers liens dans Google renvoyaient directement à ce que je cherchais », a rapporté un autre commentateur.
