Une erreur d'IA conduit à l'emprisonnement d'une grand-mère innocente pendant des mois : la police s'est servie de la reconnaissance faciale dans une affaire de fraude sans vérifier l'alibi

108 jours sans être interrogée, 157 jours de détention totale

Le chef de la police prend sa retraite sans répondre

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Le 14 juillet 2025, Angela Lipps se retrouve soudainement confrontée à des agents armés à la porte de sa maison dans le Tennessee rural. Elle est immédiatement placée en détention provisoire en tant que fugitive de la justice de l'État du Dakota du Nord, un statut qui lui interdit toute mise en liberté sous caution. Elle est incarcérée dans la prison du comté de Macon, dans le Tennessee, pendant près de quatre mois, sans que quiconque de la police de Fargo ne prenne la peine de la contacter ou de l'interroger.Le dossier à l'origine de cette arrestation remonte au printemps 2025. Entre avril et mai, des enquêteurs de Fargo suivent une série d'escroqueries bancaires organisées : une femme utilise une fausse carte d'identité militaire de l'armée américaine pour retirer des dizaines de milliers de dollars dans plusieurs établissements de la région métropolitaine de Fargo. Pour identifier la suspecte filmée par les caméras de surveillance, la police recourt à un logiciel de reconnaissance faciale. Le résultat : Angela Lipps. Un détective complète ensuite l'analyse en consultant ses réseaux sociaux et sa photo de permis de conduire du Tennessee, avant de conclure dans son rapport de mise en cause qu'elle « semble être la suspecte au regard de ses traits du visage, de son type corporel et de la couleur et du style de ses cheveux ». Ce seul faisceau visuel, sans vérification d'alibi ni entretien téléphonique, débouche sur un mandat d'arrêt et l'extradition de la suspecte.Ce n'est que le 30 octobre 2025, soit 108 jours après son arrestation dans le Tennessee, que des agents du Dakota du Nord viennent la chercher pour la conduire à Fargo. Elle comparaît le lendemain matin devant un tribunal du comté de Cass. C'est à ce moment-là que l'avocat Jay Greenwood prend sa défense. Sa stratégie est aussi simple qu'implacable : demander les relevés bancaires de sa cliente.Les relevés bancaires montrent qu'elle se trouvait à plus de 1 900 kilomètres de Fargo, chez elle dans le Tennessee, au moment précis où la police affirmait qu'elle commettait des fraudes à Fargo. Ses transactions de la période incriminée racontent une vie ordinaire et sédentaire : encaissement de chèques de sécurité sociale, achat de cigarettes dans une station-service locale, commande de pizza, paiement d'une course Uber Eats via Cash App. Autant de preuves géolocalisées et horodatées qui rendaient physiquement impossible sa présence à Fargo. Ces éléments, que n'importe quel enquêteur aurait pu et dû vérifier en quelques heures, n'avaient jamais été consultés avant l'arrestation.Le 19 décembre 2025, lors d'une rencontre à la prison du comté de Cass, la police de Fargo prend connaissance de ces preuves. C'est la première fois qu'un enquêteur de Fargo parle à Angela Lipps depuis le début de l'affaire. Cinq jours plus tard, le 24 décembre, les charges sont abandonnées et elle est libérée. Elle se retrouve à Fargo, par une nuit de Noël, en vêtements d'été, sans manteau, sans argent, dans la neige. Des avocats de la défense locaux lui paient une chambre d'hôtel et des repas pour les deux jours de fête. Le lendemain de Noël, Adam Martin, fondateur de l'association F5 Project (qui vient en aide aux personnes touchées par l'incarcération), la conduit en voiture jusqu'à Chicago pour qu'elle puisse rentrer chez elle dans le Tennessee.Pendant ses six mois de détention, Angela Lipps n'a pu honorer aucune de ses charges : elle a perdu son logement, sa voiture, et son chien a dû être confié ailleurs.L'affaire a éclaté dans les médias le 11 mars 2026, grâce aux reportages de la chaîne locale WDAY, qui a obtenu le dossier de police par une demande d'accès aux documents officiels. Le lendemain, le chef de la police de Fargo, David Zibolski, annonçait sa retraite lors d'une conférence de presse. La coïncidence de calendrier n'a pas manqué d'interpeller les journalistes. Le maire de Fargo, Tim Mahoney, contacté par WDAY, n'a pas répondu aux questions sur un éventuel lien entre la retraite de Zibolski et l'affaire Lipps. À la conférence de presse de départ du chef, un journaliste lui a posé la question directe : « Pourquoi personne de la police de Fargo n'a-t-il jamais parlé à Angela Lipps pendant les cinq mois où elle était en prison ? » La réponse de Zibolski : « Merci pour cette question, Matt, mais nous ne sommes pas ici pour parler de ça aujourd'hui. »La police de Fargo n'a présenté aucune excuse à Angela Lipps. La vraie auteure des fraudes, elle, court toujours : l'affaire de fraude bancaire reste ouverte et aucune arrestation n'a été effectuée à ce jour.Par ailleurs, la police de West Fargo, qui...