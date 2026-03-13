Comment fonctionne la nouvelle plateforme Personal Computer

Perplexity a également lancé une version pour les entreprises

Les utilisateurs craignent des incidents liés aux agents d'IA

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Perplexity est une startup qui exploite un moteur de recherche basé sur l'IA. Le mois dernier, Perplexity a lancé « Computer », un outil dagent basé sur le cloud destiné à accomplir des tâches à laide dun ensemble exploitant plusieurs modèles dIA différents. Cette semaine, la société transpose ce type de fonctionnalités sur ordinateur de bureau avec « Personal Computer », désormais disponible en accès anticipé, mais uniquement sur invitation.Personal Computer n'est pas un ordinateur au sens strict du terme. Il s'agit d'une interface Web basée sur le cloud qui sert de couche d'orchestration pour exécuter des tâches en arrière-plan à l'aide de modèles d'IA et de déclencheurs conditionnels, effectuer des recherches sur le Web, déléguer des tâches à des sous-agents, se connecter aux applications cloud d'autres fournisseurs (Gmail, Outlook, Slack, etc.) et automatiser l'utilisation des outils.Si l'idée de laisser « un avatar numérique persistant » accéder à vos fichiers privés locaux vous inquiète, vous n'êtes pas le seul. Perplexity promet que Personal Computer fonctionne dans un environnement sécurisé doté de mesures de protection claires, que toutes les actions sensibles nécessitent lapprobation de lutilisateur, et bien d'autres. Mais ces garde-fous suffisent-ils ? Des incidents ont démontré que l'IA peut très vite devenir incontrôlable.Personal Computer fonctionne sur un Mac mini dédié, connecté aux applications locales de l'utilisateur et aux serveurs de Perplexity, agissant comme un mandataire numérique capable de gérer outils, tâches et fichiers depuis n'importe quel appareil. Perplexity présente Personal Computer comme « votre représentant numérique ». La société a également déclaré que le système pourra être contrôlé depuis nimporte où et sur nimporte quel appareil.Tout comme la version en ligne, Personal Computer demande aux utilisateurs de décrire des objectifs généraux plutôt que des tâches informatiques spécifiques : une vidéo de démo montre les questions de Personal Computer dans une barre latérale, qui demande par exemple de « créer un guide pédagogique interactif ». Avec l'accès local à vos fichiers et applications, il peut les ouvrir et les manipuler directement pour tenter daccomplir ces tâches.Personal Computer devrait sembler familier aux utilisateurs de l'application open source OpenClaw (anciennement Moltbot), qui permet également aux utilisateurs de laisser des agents IA agir librement sur leurs ordinateurs personnels. L'expérience OpenClaw s'est soldée par des pertes de fichiers pour certains.Perplexity affirme que Personal Computer est plus sécurisé que dautres systèmes dagents comme OpenClaw. Il offrirait aux utilisateurs une « piste daudit complète » et la possibilité dannuler des actions ou dapprouver des actions sensibles avant quelles ne soient exécutées par l'IA. Il existe également un kill switch, qui serait probablement utile si le système devenait incontrôlable et commençait à supprimer tous vos documents à toute vitesse.Perplexity est prêt à proposer son service d'IA aux entreprises, même si celles-ci peuvent encore se montrer réticentes à l'idée de déléguer des tâches à des agents logiciels. S'appuyant sur une étude interne portant sur plus de 16 000 requêtes, il a rapporté que « Computer for Enterprise » a permis aux équipes internes d'économiser 1,6 million de dollars en coûts de main-d'uvre et l'équivalent de 3,2 années de travail en seulement quatre semaines.Cela dit, en l'absence d'informations et de détails sur la méthodologie, il est difficile d'évaluer cette affirmation. Le plus simple est peut-être de se demander ce que l'on pourrait demander à Computer for Enterprise. Perplexity a répondu à cette attente en proposant une bibliothèque de suggestions de requêtes.Exemple : « trier les tickets d'assistance du week-end par niveau de gravité, rédiger des réponses provisoires aux clients, rédiger des notes de remontée et regrouper le tout dans un document pour la réunion de lundi ». Un exemple de requête est : « automatiser la vérification préalable en recoupant les affirmations des présentations commerciales avec des données en temps réel, en signalant les incohérences et en générant des rapports annotés ».Dans un message publié sur X (ex-Twitter), le PDG Aravind Srinivas avance avec ambition que ce produit pourrait aider une seule personne à créer une entreprise valant un milliard de dollars en surmontant le « plus grand inconvénient » dont souffrent les gens : le sommeil. « Il ne dort jamais. Cest un outil personnel et plus puissant que nimporte quel système dIA jamais lancé », a-t-il écrit. Mais les utilisateurs soulignent les inconvénients potentiels.Un développeur a partagé son expérience : il a confié à Claude Code la gestion d'une...