Anthropic annonce que Claude est désormais capable de créer des graphiques, des diagrammes et des visualisations interactifs directement au cours d'une conversation

Anthropic a récemment mis à jour Claude pour qu'il puisse désormais également dessiner des graphiques, des diagrammes et des visualisations interactifs à la demande. L'idée est ici que Claude crée des éléments graphiques « pour aider les utilisateurs à mieux comprendre le sujet abordé ». Pour que Claude crée une visualisation, par exemple, le plus simple est de lui en demander une, mais parfois, le modèle peut également décider que la création dun graphique est la meilleure façon de répondre à une question.
Anthropic est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI. Elle développe Claude, une famille de grands modèles de langage, et est aussi connue pour ses recherches en sécurité de l'IA, particulièrement en interprétabilité. Claude est aussi le nom de l'agent conversationnel (chatbot) utilisant ce modèle pour dialoguer avec les utilisateurs. Claude peut analyser des images et différents types de fichiers, et faire des recherches sur internet. Claude est particulièrement connu pour ses performances en programmation informatique, et est intégré dans Claude Code, un agent autonome en ligne de commande.
Claude, le modèle d'Anthropic, a toujours excellé dans le codage et le traitement de texte, mais alors que Google et OpenAI ont massivement investi dans les modèles audio, image et vidéo, Anthropic a largement ignoré ce domaine. Cependant, Anthropic a récemment mis à jour Claude pour qu'il puisse désormais également dessiner des graphiques, des diagrammes et des visualisations interactifs à la demande.
L'idée est ici que Claude crée des éléments graphiques « pour aider les utilisateurs à mieux comprendre le sujet abordé », explique la société dans son communiqué. Cette fonctionnalité est actuellement déployée en version bêta pour tous les utilisateurs de Claude, quel que soit leur type d'abonnement. Ces éléments graphiques font partie de la conversation, apparaissent en ligne et sont destinés à être éphémères, évoluant au fil de la conversation. Anthropic souligne qu'il ne s'agit pas d'éléments permanents comme les documents que Claude peut créer, et qu'ils n'apparaîtront donc pas dans le tiroir « Artifacts » de l'application Claude.
Pour que Claude crée une visualisation, par exemple, le plus simple est de lui en demander une, mais parfois, le modèle peut également décider que la création dun graphique est la meilleure façon de répondre à une question. Cette nouvelle fonctionnalité vient fournir un peu plus les capacités de Claude et permettre unemeilleurer autonomie des agents IA.
Cependant, cette autonomie questionne. Récemment, un développeur a confié à Claude Code la gestion d'une migration d'infrastructure Terraform sur AWS. En quelques minutes, l'agent a détruit l'intégralité de son environnement de production base de données, snapshots compris faisant disparaître 2,5 ans d'historique de cours. L'incident, rendu public dans un post-mortem exemplaire, soulève une question que l'essor fulgurant du vibe coding ne peut plus esquiver : jusqu'où peut-on déléguer à une IA des opérations irréversibles sur des environnements de production ?
Voici l'annonce d'Anthropic :
Claude crée désormais des graphiques, des diagrammes et des visualisations interactifs
À l'automne dernier, nous avons présenté en avant-première « Imagine with Claude » : une nouvelle façon pour Claude de créer des visuels en temps réel, sans aucune ligne de code. Nous intégrons désormais une version bêta de cette fonctionnalité aux conversations de Claude. Claude peut créer des graphiques, des diagrammes et d'autres visualisations personnalisés directement dans ses réponses, puis ajuster et modifier ses créations au fur et à mesure que la conversation avance.
Les conversations de Claude comprennent déjà des artefacts : des outils et des documents permanents créés par Claude, conçus pour être partagés ou téléchargés sous forme de travaux plus aboutis. En revanche, ces graphiques, diagrammes et visualisations ont un objectif différent : Claude les crée pour aider les utilisateurs à mieux comprendre le sujet abordé. Ils apparaissent directement dans le flux de conversation, plutôt que dans un panneau latéral, et sont temporaires : ils changent ou disparaissent au fur et à mesure que la conversation évolue.
Voici quelques exemples. Vous pouvez demander à Claude comment fonctionne l'intérêt composé, et il vous proposera une courbe à explorer. Ou vous pouvez lui poser des questions sur le tableau périodique, et il créera une visualisation interactive sur laquelle vous pourrez cliquer pour obtenir plus de détails, comme dans l'exemple ci-dessous :
Cette fonctionnalité sera activée par défaut. Claude décidera quand créer une visualisation pour un sujet, ou vous pourrez lui demander de le faire directement (avec une requête telle que « dessine cela sous forme de diagramme » ou « visualise comment cela pourrait évoluer au fil du temps »). Une fois que Claude a créé quelque chose, vous pouvez demander des ajustements ou approfondir le sujet.
Ces visuels sinscrivent dans le cadre dun ensemble plus large daméliorations que nous avons récemment apportées aux réponses de Claude. Plus tôt cette année, Claude a commencé à utiliser des formats spécialement conçus pour certains sujets : les recettes, par exemple, saffichent désormais avec les ingrédients et les étapes, et Claude fournit un visuel lorsque vous lui demandez la météo. Vous pouvez également interagir directement avec des applications telles que Figma, Canva et Slack au cours de vos discussions.
Source : Annonce d'Anthropic
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