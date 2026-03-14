Le MCP (Model Context Protocol) d'Anthropic lâché par Perplexity et critiqué par Cloudflare : Cloudflare prouve que l'appel d'outils MCP classique gaspille jusqu'à 81 % de la fenêtre de contexte des agents IA

Lancé fin 2024 par Anthropic, le Model Context Protocol était censé résoudre un problème structurel : comment permettre à un agent IA de se connecter de façon standardisée à des outils externes (bases de données, API tierces, systèmes de fichiers) sans que chaque intégration nécessite un développement sur mesure ? L'analogie avec l'USB-C était séduisante : un seul protocole pour tout brancher.
L'adoption fut rapide. Claude, Cursor, VS Code, Windsurf et des dizaines d'autres applications IA ajoutèrent le support MCP. Perplexity elle-même livra un serveur MCP en novembre 2025, avec des outils de recherche, de raisonnement et d'analyse approfondie. La communauté des développeurs construisit des milliers de serveurs MCP. Sur le papier, l'écosystème semblait s'installer durablement.
Mais les équipes qui déployaient ces agents en conditions réelles commençaient à heurter des murs. Des murs en tokens.
Le coup de théâtre de la conférence Ask 2026
Le 11 mars 2026, lors de la conférence Ask 2026, Denis Yarats, cofondateur et directeur technique de Perplexity, annonçait publiquement que l'entreprise abandonnait le MCP d'Anthropic en interne, lui préférant des API et des interfaces en ligne de commande (CLI) classiques. Deux raisons techniques majeures justifiaient ce revirement : la consommation excessive de la fenêtre de contexte et les frictions liées à l'authentification.
L'ironie de la situation n'échappa à personne dans la communauté. Perplexity dispose toujours d'un serveur MCP officiel sur son site de documentation, avec installation en un clic pour Cursor, VS Code et Claude Desktop. Le jour même de sa propre conférence développeur, son directeur technique déclarait s'éloigner du MCP en interne.
Les objections de Yarats sont pratiques, non philosophiques. Les définitions d'outils MCP consomment des tokens de fenêtre de contexte : chaque description d'outil, chaque schéma de paramètres, chaque format de réponse grignote la mémoire de travail du modèle. Pour des agents effectuant de nombreux appels d'outils au fil de longues conversations, cette surcharge s'accumule. Le modèle d'authentification, qui exige que chaque serveur MCP gère son propre flux d'authentification, crée des frictions lors de la connexion à plusieurs services.
La position de Yarats est pragmatique, non idéologique. Perplexity maintient son serveur MCP pour les développeurs qui le souhaitent. Mais son produit phare pour les développeurs d'agents est désormais une API traditionnelle qui absorbe la complexité en interne plutôt que de la déléguer au client.
La portée symbolique de l'annonce fut immédiatement relevée par les observateurs de l'écosystème. Le MCP n'a pas été mis à jour depuis novembre 2025, le modèle de sécurité est pratiquement inexistant, et le transport stdio se brise dans tout environnement de production réel. Les API et les CLI ont gagné cette manche parce qu'elles avaient déjà résolu les problèmes que le MCP tente encore de définir : authentification, gestion des versions, limitation du débit, supervision... des mécanismes éprouvés depuis des décennies.
Cloudflare dissèque le problème : trop de tokens pour trop peu de travail
Quelques jours auparavant, Cloudflare avait publié une analyse technique qui constitue le second pan de cette crise de confiance envers le MCP. L'entreprise, qui exploite des milliers de serveurs MCP pour ses propres produits, avait identifié le même problème fondamental, et proposait une solution originale qu'elle nomme le « Code Mode ».
Le problème central est brutal à exprimer en chiffres. La spécification OpenAPI de Cloudflare représente 2 millions de tokens. Même...
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