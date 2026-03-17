Lenovo présente ThinkStation PGX : une station de travail compacte basée sur la superpuce NVIDIA GB10 Grace Blackwell spécialement conçue pour gérer les calculs IA et le développement de modèles

À l'heure où l'intelligence artificielle générative s'impose dans presque tous les secteurs, la question de l'infrastructure de développement devient centrale. Travailler dans le cloud coûte cher, dépend d'une connexion et expose les données sensibles à des risques réels. Lenovo tente de répondre à ce problème concret avec la ThinkStation PGX, une machine compacte mais ambitieuse, pensée pour le développement IA en local.
Le composant central de cette machine, c'est le NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip une puce que Lenovo est l'un des premiers fabricants à intégrer dans un produit de sa gamme ThinkStation. Ce superchip combine un processeur ARM à 20 curs (dix Cortex-X925 haute performance et dix Cortex-A725 plus économes) avec un GPU basé sur l'architecture Blackwell de cinquième génération. Sur le papier, cela représente jusqu'à 1 000 TOPS (Tera Operations Per Second), soit 1 petaflop de performances d'inférence en précision FP4. C'est une puissance de calcul qui, il y a encore quelques années, nécessitait des serveurs rackés entiers.
Ce choix de puce n'est pas anodin. Il place la PGX dans la même famille architecturale que le DGX Spark d'NVIDIA, permettant aux développeurs de travailler dans un environnement cohérent du bureau jusqu'au datacenter une continuité logicielle qui simplifie considérablement le pipeline de développement.
128 Go de mémoire unifiée : un argument technique solide
L'un des points les plus distinctifs de la ThinkStation PGX est sa mémoire : 128 Go de RAM LPDDR5x unifiée, partagée entre le CPU et le GPU sur un bus 256 bits. Dans la pratique, cela permet de charger et de faire tourner des modèles de langage allant jusqu'à 200 milliards de paramètres directement en local pensez aux variantes les plus lourdes de Llama ou aux modèles de raisonnement récents qui demandent des ressources considérables.
Pour ceux qui auraient besoin de davantage, Lenovo a prévu la possibilité d'interconnecter deux unités PGX, montant ainsi la capacité à traiter des modèles jusqu'à 405 milliards de paramètres. Ce type de configuration ouvre la porte à des expérimentations sur des modèles comme Llama 405B, sans passer par le cloud.
Prêt à l'emploi, dès le démarrage
La PGX est livrée avec le NVIDIA DGX OS préinstallé, accompagné de la pile logicielle complète d'NVIDIA incluant des outils comme PyTorch, Jupyter Notebooks ou encore les bibliothèques CUDA. L'intention est claire : permettre à un développeur de déposer la machine sur son bureau, de la brancher, et de commencer à prototyper dans la journée. Pas de configuration longue, pas de dépendances à installer manuellement.
Ce positionnement "clé en main" tranche avec l'usage habituel de machines de développement IA, qui demandent souvent plusieurs jours de mise en place d'environnement avant d'être opérationnelles.
Un format compact qui cache bien son jeu
Physiquement, la ThinkStation PGX adopte un facteur de forme SFF (Small Form Factor). La machine affiche une esthétique sobre, tout en noir, avec des perforations hexagonales en façade et en bas du châssis pour assurer la ventilation. Les ports exposés incluent plusieurs USB-C, un port HDMI 2.1 pour l'affichage, un port 10 GbE pour le réseau local, deux ports réseau supplémentaires pour les scénarios de cluster, ainsi qu'un module Wi-Fi 7 (2×2) et Bluetooth 5.4. Lenovo a également pris soin d'inclure des adaptateurs USB-C vers USB-A dans la boîte un détail pratique qui témoigne d'une attention réelle à l'expérience utilisateur quotidienne.
Une cible bien définie
Lenovo cible explicitement les développeurs IA, les chercheurs, les data scientists et les étudiants. L'argument commercial principal : éviter la dépendance au cloud pour la phase de prototypage et de fine-tuning, les ressources cloud étant mieux exploitées pour l'entraînement à grande échelle et le déploiement en production. En clair, la PGX se positionne comme un outil de travail du quotidien pour ceux qui manipulent des LLMs, des modèles de vision par ordinateur ou des systèmes d'IA agentique.
La machine s'intègre également dans l'écosystème Hybrid AI Advantage de Lenovo, une offre de solutions validées développée en partenariat avec NVIDIA, qui permet aux entreprises de couvrir tout le spectre du poste de travail individuel jusqu'aux infrastructures cloud et edge.
Ce qu'il faudra surveiller
Si les caractéristiques techniques sont séduisantes sur le papier, quelques interrogations subsistent. La mémoire de 128 Go n'est pas extensible et le stockage est fixe à la commande des contraintes inhérentes au format SFF et au design fermé de la machine. Par ailleurs, sur le terrain des benchmarks CPU purs, la puce GB10 se retrouve légèrement en retrait face aux solutions concurrentes d'Apple (M3 Ultra) pour les tâches à fort usage processeur. C'est toutefois un compromis assumé : l'atout de la PGX réside avant tout dans son intégration logicielle avec l'écosystème NVIDIA et la richesse de ses outils IA.
Pour les organisations déjà équipées en infrastructure NVIDIA, la transition vers la ThinkStation PGX s'annonce particulièrement fluide les modèles développés en local peuvent migrer vers un datacenter ou le cloud sans modification de code significative.
La ThinkStation PGX est disponible dès maintenant. Plus d'informations sur la page produit officielle de Lenovo.
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