Ou dégradation des produits et services en ligne
Le Conseil norvégien des consommateurs vient au travers dune vidéo de jeter un regard comique sur un sujet sérieux. Elle sinscrit dans le cadre dune campagne mondiale de lutte contre lenshitification, cest-à-dire la détérioration progressive des produits et services numériques. Le phénomène prend de lampleur et touche à tous la sphère des produits et services en ligne : jeux vidéo, imprimantes, gestion des comptes utilisateur Tout y passe.
Le terme « enshittification » (merdification ou emmerdification) désigne la dégradation de qualité qui affecte progressivement les plateformes numériques qui opèrent sur un marché biface, par exemple celles qui mobilisent à la fois des utilisateurs et des annonceurs. À titre d'exemple, il décrit la dégradation progressive de la qualité des services en ligne à mesure que les plateformes privilégient la monétisation au détriment de l'expérience utilisateur.
Aujourd'hui, imprimer un document requiert dans certains cas de disposer d'une connexion à Internet au travers de laquelle l'utilisateur souscrit à un abonnement qui définit le nombre maximal de pages. Windows 11 Pro exige des utilisateurs qu'ils disposent d'une connexion à Internet et créent un compte Microsoft pour pouvoir amorcer le processus d'installation.
Windows 11 prive les utilisateurs de leur liberté et de leur autonomie numérique. Dans un billet de blogue publié le 5 octobre 2021 (date de sortie officielle de Windows 11) par Greg Farough, le responsable des campagnes de la FSF, l'organisation affirme que Windows 11 est une régression en ce qui concerne les libertés numériques. « Le 5 octobre est sorti Windows 11, un système qui a longtemps refusé aux utilisateurs la liberté et l'autonomie numérique, et cette nouvelle version ne fait rien pour y remédier. Si Microsoft a lancé un certain nombre de slogans vagues et inspirants sur la communauté et la solidarité, Windows 11 constitue un grand pas dans la mauvaise direction en ce qui concerne la liberté des utilisateurs », écrit Farough.
Fin février, dans le cadre d'une campagne considérée comme la première du genre, ce conseil norvégien financé par des fonds publics s'est associé à plus de 70 groupes et particuliers à travers l'Europe et les États-Unis, parmi lesquels des syndicats et des organisations de défense des droits de l'homme.
Ensemble, ils ont exhorté les décideurs politiques de 14 pays situés de part et dautre de lAtlantique à prendre des mesures contre la « merdification », en faisant valoir quil ne sagissait pas dun processus inévitable, mais bien du résultat de choix politiques. « Un autre Internet est possible », a déclaré Lützow-Holm Myrstad. « Le statu quo nest acceptable pour personne. »
En Norvège, plus de 20 organisations ont exhorté les autorités à agir, une initiative relayée par les associations de consommateurs de 12 autres pays. Une lettre a également été adressée aux institutions européennes, tandis que quatre organisations de la société civile aux États-Unis ont pris contact avec plusieurs décideurs politiques.
Ces lettres appelaient les décideurs politiques à donner aux consommateurs davantage de moyens de contrôler, d'adapter, de réparer et de modifier les produits qu'ils possèdent déjà, ainsi qu'à permettre aux utilisateurs de passer plus facilement d'un service à l'autre.
Les lettres appellent les décideurs à redoubler d'efforts pour faire respecter les lois existantes, notamment, celles visant à protéger les consommateurs et leurs données, ainsi qu'à uvrer en faveur d'une concurrence accrue sur les marchés numériques, par exemple en recourant aux marchés publics pour privilégier les alternatives aux géants de la technologie. A titre dillustration, la société française Open Tools propose Open Printer, une imprimante à jet d'encre entièrement open source, avec des cartouches rechargeables sans DRM et sans abonnement
Et vous ?
Partagez-vous les avis selon lesquels les attentes de la Norvège au travers de cette initiative relèvent de lutopie ?
Êtes-vous à laise avec le fait de ne pas posséder de copies physiques de vos jeux mais plutôt des versions accessibles en ligne contre abonnement ? Comment contournez-vous cet état de choses ?
Partagez-vous les avis selon lesquels les utilisateurs de Windows ne sont plus en totale possession de leurs PC ? Sur quelles alternatives peuvent-ils sappuyer pour sévader de cette bulle denshitification qui va grandissant sous Windows ?
Quel est selon vous le constructeur dimprimantes le plus recommandable du moment compte tenu des manuvres denshitification qui ont cours dans la filière ?
Quelles sont les entreprises à classer dans le lot de celles susceptibles de gagner la palme dor des désastres informatiques imposés pour servir leurs intérêts ? Partagez vos anecdotes
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