Le « délestage social » : quand on externalise l'acte de communiquer

La pandémie comme accélérateur d'une fragilité déjà structurelle

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Il est deux heures du matin un lundi quand Emily, étudiante en troisième année à l'université Yale, reçoit un SMS de Patrick, un garçon avec qui elle avait eu un premier rendez-vous deux jours plus tôt. Le message est long, six paragraphes soigneusement structurés, et débute avec une sollicitude presque formelle : il espère qu'elle a bien couru son semi-marathon, « il est sûr qu'elle a assuré ». S'ensuivent des formulations calibrées, prudentes, quasi juridiques dans leur clarté. Emily trouve le texte étrange, un peu trop propre. Elle le soumet à deux amies, qui le passent dans un détecteur de contenu généré par IA. Verdict : 99 % d'intelligence artificielle.Patrick ne le nie pas. Il confie à CNN avoir fourni à ChatGPT ses émotions brutes, la situation, ses hésitations et en avoir reçu un texte en retour qu'il a retouché à la marge avant d'envoyer. « Je savais que si je le faisais seul, j'aurais été vague, confus, » explique-t-il. « Je voulais être clair et honnête. » Le paradoxe est immédiat : Emily, elle, n'a rien compris à ses intentions. Le message, trop poli pour être spontané, trop ambigu pour être direct, a produit l'effet inverse de celui escompté.Cette anecdote, banale dans sa forme, illustre un basculement profond dans les usages que la génération Z fait de l'IA générative. L'outil n'est plus seulement un assistant académique ou un moteur de recherche conversationnel, il est devenu un intermédiaire relationnel, un tampon entre soi et l'inconfort de s'exprimer.Le Dr Michael Robb, directeur de la recherche chez Common Sense Media, a donné un nom à ce comportement : le « délestage social » (social offloading). Il s'agit du recours à l'IA pour naviguer dans des situations interpersonnelles : rédiger des messages de rupture, décoder des signaux ambigus, préparer des conversations difficiles. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, le phénomène dépasse largement la génération Z : Robb l'observe aussi chez la génération Alpha (née après 2010) et chez une partie des milléniaux.Les chiffres sont éloquents. Selon une enquête menée en 2025 par Common Sense Media auprès d'adolescents américains, un tiers d'entre eux préfèrent désormais se confier à un agent conversationnel plutôt qu'à un humain pour les conversations sérieuses. Selon une autre étude de Resume.org publiée la même année, plus de la moitié des membres de la génération Z considèrent ChatGPT comme un collègue ou un assistant, et environ un tiers d'entre eux s'y fient pour obtenir des conseils sur leurs relations ou leurs décisions de vie difficiles.Le Dr Robb identifie deux mécanismes de dégradation à l'uvre. Le premier est ce qu'il appelle un « décalage d'attentes » : le destinataire d'un message rédigé par IA répond à une version polie et optimisée de son interlocuteur, pas à la personne réelle. Le second est plus insidieux : à force d'externaliser l'acte même de communiquer, les utilisateurs finissent par douter de leurs propres mots et instincts, ce qui érode leur capacité à lire les intentions sociales, à inférer les émotions d'autrui et à tolérer l'ambiguïté.Pour comprendre pourquoi cette génération est particulièrement vulnérable à ce type de substitution, il faut remonter à la biologie du développement. L'adolescence (de 10 à 19 ans selon l'Organisation mondiale de la santé) constitue la fenêtre critique pour le développement de la confiance en soi, d'une identité stable et de la régulation émotionnelle. Lorsque des adolescents ne développent pas pleinement leurs compétences sociales durant cette période, ils peuvent devenir plus enclins au manque de confiance, à l'évitement et à une moindre résilience, selon Russell Fulmer, professeur associé à l'Université d'État du Kansas.Or, la pandémie de Covid-19 a frappé la génération Z précisément à ce moment charnière. La psychiatre Michelle DiBlasi, professeure à la Tufts University School of Medicine, note que c'est durant cette période que le cortex préfrontal des adolescents est en pleine formation ; la région du cerveau qui gouverne la construction des relations, la lecture des signaux sociaux et la mentalisation, c'est-à-dire la capacité à comprendre l'état mental d'autrui.Le confinement a interrompu brutalement ce processus d'apprentissage. Les interactions entre pairs, les conflits de cour de récréation, les réconciliations maladroites, les premières déclarations balbutiantes, autant d...