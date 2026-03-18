Satya Nadella, PDG de Microsoft, et Mustafa Suleyman, vice-président exécutif et directeur général de Microsoft AI, ont expliqué les nouveaux changements dans un récent article sur le blogue de l'entreprise. Les deux cadres ont présenté deux changements majeurs : une organisation Copilot unifiée couvrant à la fois les secteurs grand public et professionnel, et une mission renforcée en matière de développement de modèles d'IA pour Microsoft AI.
Ils présentent cela comme la prochaine étape dune ère de productivité basée sur lIA, où Copilot évolue dun simple système de questions-réponses et de suggestions de code vers des agents capables dexécuter des tâches en plusieurs étapes, avec un contrôle clair de la part de lutilisateur et une gouvernance solide de niveau entreprise. Selon Satya Nadella, cela aiderait les clients à consacrer plus de temps à des tâches à forte valeur ajoutée.
Un nouveau responsable pour piloter tous les produits Copilot
Au cur de cette réorganisation se trouve la décision de regrouper Copilot pour les particuliers et Copilot pour les entreprises au sein dune seule et même organisation. Plutôt que de proposer des offres distinctes pour différents publics, Microsoft souhaite mettre en place un système Copilot unique, articulé autour de quatre piliers interdépendants : lexpérience Copilot, la plateforme Copilot, les applications Microsoft 365 et les modèles sous-jacents.
Concrètement, cela signifie que les expériences Copilot dans des produits comme Office, Agent 365 et les nouvelles fonctionnalités telles que Copilot Tasks et Copilot Cowork devraient, au fil du temps, offrir une expérience plus cohérente et étroitement intégrée, que vous soyez à la maison ou au travail.
Pour diriger cette initiative unifiée, Jacob Andreou est promu au poste de vice-président exécutif de Copilot, sous la responsabilité directe du PDG Satya Nadella. Jacob Andreou a déjà piloté les activités liées aux produits et à la croissance au sein de Microsoft AI. Avant de rejoindre l'entreprise, il avait passé plusieurs années et a occupé le poste de vice-président senior chez Snap, où il avait contribué à développer la plateforme sociale dès ses débuts.
Dans ses nouvelles fonctions, Jacob Andreou sera responsable de l'expérience Copilot pour les particuliers et les entreprises, couvrant la conception, les produits, la croissance et l'ingénierie, et jouera un rôle clé dans la manière dont Microsoft intègre l'IA agentique dans les flux de travail quotidiens. Les applications M365 et la plateforme Copilot seront codirigées par un nouveau trio de cadres : Ryan Roslansky, Perry Clarke et Charles Lamanna.
Ryan Roslansky est PDG de LinkedIn (nommé en 2020) et vice-président exécutif de Microsoft Office. Perry Clarke a passé près dune décennie à travailler sur Microsoft 365 et a également occupé le poste de directeur général de Microsoft Exchange. Charles Lamanna travaille chez Microsoft de manière intermittente depuis 2009 et a précédemment dirigé des équipes dingénierie qui ont construit linfrastructure fondamentale de Microsoft Azure.
Mustafa Suleyman va se concentrer sur l'IA superintelligente
Avec cette restructuration, Mustafa Suleyman se consacre pleinement à ce qu'il appelle la mission « superintelligence » de Microsoft. Sa mission consiste à faire progresser à grande échelle les modèles propriétaires de dernière dégénération de l'entreprise, en développant des systèmes de pointe capables à la fois d'alimenter de nouveaux produits d'IA et de réduire considérablement, à terme, le coût de traitement des charges de travail liées à l'IA.
Dans le billet de blogue, Mustafa Suleyman souligne également que Microsoft dispose désormais dune feuille de route informatique de pointe « bien définie » à long terme, offrant à ses équipes linfrastructure nécessaire pour mener à bien la prochaine vague de percées en matière de modèles.
Il décrit la phase suivante comme une restructuration de lIA de Microsoft afin de pouvoir concentrer toute son énergie sur ces efforts de superintelligence et de fournir des modèles de classe mondiale au cours des cinq prochaines années. Ces modèles alimenteront des variantes adaptées aux entreprises, conçues pour améliorer les produits à léchelle de lentreprise, de Copilot et Microsoft 365 à dautres services cloud et de développement.
Microsoft se prépare à la prochaine ère de l'IA « agentique »
Satya Nadella et Mustafa Suleyman décrivent tous deux cette restructuration comme une préparation à ce qu'ils appellent une « révolution agentique », dans laquelle l'IA ne se contente pas de répondre à des demandes, mais est capable de coordonner des outils, des services et des flux de travail pour le compte de l'utilisateur. Les annonces récentes telles que Copilot Tasks, Copilot Cowork et Agent 365 sont les premières étapes vers cette vision.
Pour les clients et les partenaires, le message est clair : attendez-vous à ce que Copilot ressemble de plus en plus à un système unifié plutôt quà un assemblage disparate de...
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