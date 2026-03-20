Nvidia a dévoilé son système Vera Rubin Space-1, destiné à prendre en charge les charges de travail liées à l'IA dans les centres de données orbitaux : « l'informatique spatiale désormais une réalité »

Jensen Huang, est un dirigeant d'entreprise, ingénieur électricien et philanthrope taïwanais et américain, fondateur, président et directeur général (CEO) de Nvidia. Il a sorti l'entreprise d'une situation proche de la faillite dans les années 1990 et a supervisé son expansion dans la production de GPU, le calcul haute performance et l'intelligence artificielle (IA). Sous la direction de Huang, Nvidia a connu une croissance rapide pendant le boom de l'IA, devenant la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de plus de 5 000 milliards de dollars en octobre 2025.
Depuis, Nvidia est un acteur majeur sur le marché des puces électroniques. Récemment, Nvidia a annoncé le processeur Vera ainsi que sa plateforme Vera Rubin lors de la conférence GTC 2026, combinant de nouveaux composants matériels (processeur, carte graphique, réseau et stockage) au sein dune architecture à léchelle de rack destinée à lIA agentique, à lapprentissage par renforcement et à linférence. Les spécifications sont impressionnantes : une efficacité deux fois supérieure et des performances 50 % plus rapides que les processeurs traditionnels à léchelle de rack, selon lannonce de Nvidia. Alors que des concurrents comme Intel et AMD continuent d'affiner leurs puces pour serveurs à usage général, Nvidia parie que les agents autonomes ont besoin de puces fondamentalement différentes.
Avec cette annonce, Nvidia a également révélé avoir développé un module spécifique pour l'espace de sa plateforme GPU-CPU Vera Rubin. La société a indiqué que le matériel de calcul Nvidia fonctionnera en orbite chez Aetherflux, Axiom Space, Kepler Communications, Planet, Sophia Space et Starcloud. En novembre dernier, Starcloud a envoyé un GPU Nvidia H100 dans l'espace à bord d'un satellite d'essai c'était la première fois qu'un GPU Nvidia était mis en orbite. Nvidia a déclaré que le nouveau module offre jusqu'à 25 fois plus de puissance de calcul IA pour l'inférence spatiale, par rapport au H100.
Nvidia a déclaré que le nouveau module sera destiné aux centres de données orbitaux, au traitement avancé de l'intelligence géospatiale et aux opérations spatiales autonomes. Pour les charges de travail moins intensives, la société a indiqué que le Jetson Orin était capable de traiter en temps réel les données de vision, de navigation et de capteurs. Elle propose également lIGX Thor, basé sur Blackwell, qui est destiné à lEdge.
« Linformatique spatiale, la dernière frontière, est arrivée », a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia. « À mesure que nous déployons des constellations de satellites et que nous explorons plus profondément lespace, lintelligence doit être présente partout où des données sont générées. Le traitement de lIA sur les systèmes spatiaux et terrestres permet la détection, la prise de décision et lautonomie en temps réel, transformant les centres de données orbitaux en instruments de découverte et les engins spatiaux en systèmes autonomes. Avec nos partenaires, nous étendons Nvidia au-delà de notre planète en amenant avec audace lintelligence là où elle nest jamais allée auparavant. »
Baiju Bhatt, fondateur et PDG dAetherflux, a déclaré : « Chez Aetherflux, nous sommes les pionniers dun nouveau paradigme en matière dalimentation et de calcul dans lespace. Nvidia Vera Rubin offre une IA haute performance et économe en énergie en périphérie (Edge) en orbite, alimentée par lénergie solaire. Cela permet des opérations autonomes et des services critiques pour la mission, et ouvre la voie à une infrastructure IA spatiale évolutive au-delà de la Terre. »
Sophia Space a indiqué quelle prévoyait dutiliser Jetson Orin pour ses plateformes modulaires, quelle propose aux opérateurs de satellites. Kepler Communications utilisera également Jetson. IGX Thor et Jetson Orin sont tous deux disponibles actuellement, tandis que le module spatial Vera Rubin sera disponible « à une date ultérieure ». Cette annonce fait suite à la publication par Nvidia, au début du mois, dune offre demploi pour un architecte de systèmes de centres de données orbitaux. « C'est l'occasion de rejoindre le leader des systèmes d'IA à l'aube d'un secteur entièrement nouveau », indiquait l'offre.
Son concurrent Google prévoit de lancer plusieurs TPU dans l'espace, après les avoir déjà testés avec un accélérateur de particules pour simuler les niveaux de rayonnement en orbite terrestre basse. L'entreprise s'est associée à Planet pour un déploiement à petite échelle, mais envisage à terme d'envoyer des gigawatts dans l'espace. Elon Musk, PDG de SpaceX, cherche également à déployer une mégaconstellation de centres de données IA orbitaux composée dun million de satellites. Musk a laissé entendre que les satellites utiliseraient des puces développées par Tesla, une autre de ses entreprises, mais le calendrier reste flou.
Les centres de données spatiaux suscitent de nombreuses critiques, notamment de la part de Sam Altman, PDG dOpenAI, du vendeur à découvert Jim Chanos, de Matt Garman, PDG dAWS, et des analystes de Gartner.
Voici l'annonce de Nvidia :
NVIDIA lance l'informatique spatiale et propulse l'IA en orbite : Les plateformes de calcul accéléré NVIDIA dynamisent les applications d'IA, de la Terre à l'espace
NVIDIA a annoncé aujourdhui que ses dernières plateformes de calcul accéléré ouvrent une nouvelle ère dinnovation spatiale, en apportant le calcul IA aux centres de données orbitaux (ODC), au renseignement géospatial et aux opérations spatiales autonomes.
En apportant des performances de classe centre de données à des environnements soumis à des contraintes de taille, de poids et de puissance (SWaP), NVIDIA permet aux applications dIA de fonctionner de manière transparente du sol à lespace, et dun satellite à lautre, tout en prenant en charge des profils de mission de plus en plus complexes.
Le module NVIDIA Space-1 Vera Rubin est le dernier-né de la plateforme accélérée de NVIDIA pour...
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