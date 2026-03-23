Un langage de programmation AI-first : à quoi pourrait-il ressembler ?

Le langage Rust mis en avant pour sa sécurité mémoire intégrée

Un développeur affirme que Go est plus adapté aux systèmes d'IA

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Lannée dernière, le développeur espagnol Avital Tamir a souligné que le code actuel est plus adapté aux humains qu'aux agents IA. Dans un billet publié sur Reddit, Avital Tamir a déclaré que la syntaxe consommait un nombre excessif de tokens, ce qui augmentait les coûts et empêchait les programmes complexes de tenir dans les fenêtres de contexte existantes de lIA. Il a publié sur GitHub ses travaux relatifs à un langage probabiliste axé sur l'IA.« Jai demandé à Claude dinventer un langage de programmation dont le seul objectif serait lefficacité des grands modèles de langage (LLM) sans se soucier de la manière dont il servirait les développeurs humains », a-t-il expliqué. Cette tentative visant à créer un « langage natif axé sur lIA » n'est pas isolée.Pas plus tard que la semaine dernière, un développeur a annoncé son projet de créer un nouveau langage répondant aux besoins des agents IA autonomes, doté dune syntaxe « déterministe » clarifiant lintention du développeur et dune surface de langage réduite afin de limiter les cas limites. Andrea Griffiths, responsable de la promotion des développeurs chez GitHub, a pu observer des expériences menées avec différents langages axés sur lIA.Mais pour l'instant, ces tentatives n'ont aucune adoption réelle. « Je pense que cela en dit long. Lattraction gravitationnelle des écosystèmes existants est énorme : bibliothèques, outils, savoir-faire communautaire, infrastructure de production. Un nouveau langage ne doit pas seulement être meilleur pour lIA. Il doit justifier labandon de tout ce dont disposent déjà les développeurs, et ce changement ne se fera pas du jour au lendemain », dit-elle.Les développeurs, les concepteurs de langages et les défenseurs des développeurs commencent aujourdhui à se poser plusieurs questions : allons-nous un jour développer un langage optimisé pour lIA au détriment de la lisibilité humaine ? Ou bien les agents d'IA de codage faciliteront-ils lutilisation de nos langages existants, en particulier les langages typés qui offrent des avantages intrinsèques en matière de sécurité et de rapidité d'exécution ?Chris Lattner, cofondateur et PDG de la société d'outils Modular AI, travaille sur un concept. Il développe le langage Mojo, conçu pour programmer les GPU et puces d'IA modernes, une réponse au fait que personne ne sait vraiment exploiter tout ce nouveau matériel. Au cours de sa carrière, il a créé le langage de programmation Swift et la chaîne d'outils de compilation LLVM populaire. Il s'intéresse aujourd'hui à l'évolution du matériel informatique.Chris Lattner décrit Mojo comme un LLVM adapté aux puces dIA : « une façon de programmer qui sadapte à tous les types de puces ». Il est récemment intervenu dans un épisode du podcast « The Hanselminutes », animé par Scott Hanselman, vice-président de la communauté des développeurs chez Microsoft.D'un autre côté, dautres continuent de penser que lIA incite les programmeurs à se tourner vers des langages de programmation existants dotés dune sécurité mémoire intégrée. L'un d'entre eux est Peter Jiang, lingénieur fondateur de la société Datacurve, qui commercialise des données de haute qualité et complexité. Dans un article publié ce mois-ci dans Forbes, Peter Jiang décrit Rust comme « le moteur inattendu de lère du vibe coding ».Les développeurs Rust vantent les mérites de ce langage. Le système de types de Rust serait si strict que le code généré compile presque toujours et tourne sans erreur à l'exécution ; là où Python et JavaScript plantent fréquemment en cours de route. Un utilisateur souligne un détail rarement mentionné : les tests unitaires en Rust sont dans le même fichier que le code source, ce qui fait que les agents IA n'oublient jamais de les mettre à jour.Un autre ajoute que les messages d'erreur de Rust sont parmi « les meilleurs de l'industrie », précisément le genre de feedback structuré dont un modèle a besoin pour itérer efficacement. La contrepartie ? Rust compile plus lentement, est plus verbeux, et les modèles ont moins de données d'entraînement dans ce langage. À l'avenir, les modèles pourraient toutefois ajouter plus de données d'entraînement comportant des bases de codes en Rust.« Lorsque lIA écrit le code, la rigueur de Rust cesse dêtre un obstacle et devient une assurance qualité gratuite. Le compilateur de Rust agit comme une barrière de sécurité qui oblige le LLM à prouver que sa logique est solide », a déclaré Peter Jiang, de Datacurve. Cassidy Williams, directrice principale chargée de la promotion des développeurs chez GitHub, partage cet avis sur Rust. « Il s'agit d'un avantage séduisant », a déclaré Cassidy Williams.En janvier, Cassidy Williams a cité une étude universitaire de 2025 qui a révélé que jusqu'à 94 % des erreurs de compilation générées par les grands modèles de langage étaient des échecs de vérification de type. Cela suggère que Rust est un candidat sérieux pour devenir le meilleur langage des agents IA.Burak Karakan est cofondateur de Bruin, un outil ETL CLI open source écrit en Go. Ayant travaillé professionnellement avec PHP, Go,...