Le PDG de Cursor reconnaît un manque de transparence

Cursor semblait craindre que son partenariat soit mal vu

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Cursor affirme que Composer 2 offre des performances « de pointe » en matière de codage. Il affiche des améliorations substantielles par rapport à des benchmarks reconnus tels que Terminal-Bench 2.01 et SWE-bench Multilingual. Ces améliorations résultent de la première phase de préentraînement continu menée par Cursor, suivie d'un apprentissage par renforcement axé sur des tâches de codage nécessitant des centaines d'actions séquentielles.Dans la foulée de l'annonce, un utilisateur de X (ex-Twitter) publiant sous le pseudonyme Fynn a rapidement affirmé que « Composer 2 nétait rien dautre que Kimi 2.5 » avec un apprentissage par renforcement supplémentaire. Kimi K2.5 est un grand modèle de langage (LLM) open source récemment publié par Moonshot AI, une entreprise chinoise soutenue par le géant Alibaba et la société de capital-risque HongShan (anciennement Sequoia China).Pour étayer ses dires, Fynn a mis en avant du code qui semblait identifier Kimi comme étant le modèle en question. « Renommez au moins lidentifiant du modèle », a-t-il raillé. Cette révélation a été une surprise, car Cursor est une startup américaine bien financée qui a levé 2,3 milliards de dollars fin 2025 pour une valorisation de 29,3 milliards de dollars. Selon certaines sources, son chiffre d'affaires annualisé dépasserait les 2 milliards de dollars.De plus, Cursor n'a fait aucune mention de Moonshot AI ou de Kimi dans son communiqué. Dans une série de publications sur X, les dirigeants de Cursor ont déclaré que Composer 2 avait initialement été développé à partir de Kimi K2.5, sans réellement expliquer pourquoi ils ne l'ont pas initialement divulgué.Le billet de Fynn a suscité un tollé et des questions sur la transparence de la communication de Cursor, obligeant les dirigeants à répondre. « Nous avons évalué de nombreux modèles de base à l'aide d'évaluations basées sur la perplexité, et Kimi K2.5 s'est avéré être le plus performant », a écrit dans un billet le cofondateur de Cursor, Aman Sanger. « C'était une erreur de ne pas avoir mentionné la base Kimi dans notre billet dès le début », a-t-il ajouté.Lee Robinson, vice-président chargé de la formation des développeurs chez Cursor, a répondu : « oui, Composer 2 est parti d'une base open source ! » Mais il a ajouté : « seul environ un quart de la puissance de calcul utilisée pour le modèle final provenait de cette base, le reste est issu de notre propre apprentissage ». Il a ainsi expliqué que les performances de Composer 2 lors de divers tests de performance étaient très différentes de celles de Kimi.Lee Robinson a ajouté que Cursor respectait les conditions de licence du modèle de base Kimi K2.5 par l'intermédiaire de son fournisseur de services d'inférence. La startup chinoise a publié un message sur X le 21 mars, indiquant que Cursor utilise Kimi K2.5 dans le cadre d'un partenariat commercial autorisé.« Nous sommes fiers de voir que Kimi-k2.5 sert de base », a déclaré le compte Kimi. « Voir notre modèle intégré efficacement grâce au préentraînement continu et à lentraînement RL à haute puissance de calcul de Cursor, cest lécosystème de modèles ouverts que nous aimons soutenir ». Les raisons derrière ce manque de transparence restent floues, mais des analystes ont déclaré qu'il pourrait être lié à la compétition entre les États-Unis et la Chine.Au-delà de lembarras potentiel lié au fait de ne pas avoir créé un modèle à partir de...