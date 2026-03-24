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« Je pense que nous avons déjà atteint l'intelligence artificielle générale », déclare Jensen Huang, PDG de Nvidia
Qui voit en OpenClaw une forme d'intelligence artificielle générale

Le , par Patrick Ruiz
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« Je pense que nous avons déjà atteint lintelligence artificielle générale », déclare Jensen Huang, PDG de Nvidia
Qui voit en OpenClaw une forme dintelligence artificielle générale

Lorsquon parle dintelligence artificielle, deux grands courants de pensée saffrontent : celui de ceux qui pensent quil sagit dun outil, ce, sans plus et celui des intervenants et observateurs qui sont davis que ce nest quune question de temps avant quelle ne tutoie voire surpasse lhumain. Jensen Huang fait partie du deuxième groupe et estime dailleurs que lintelligence artificielle générale a déjà été atteinte. Il cite OpenClaw comme une forme dAGI et ravive ainsi le débat autour de la notion controversée dintelligence artificielle générale.



Jensen Huang sous-entendrait donc que les machines sont déjà dotées de « bon sens », quelles sont déjà capables de réflexion causale, cest-à-dire de cette capacité à raisonner sur « le pourquoi les choses se produisent. »

Ce nest là quune des définitions de lintelligence artificielle générale parmi les multiples que lon retrouve dans lindustrie. En effet, l'industrie de l'intelligence artificielle n'est toujours pas tombée d'accord sur une définition unique de ce qu'est l'AGI.

Chaque entreprise a sa propre définition. Début avril 2025, Google DeepMind a publié un document dans lequel il définit l'AGI comme « un système capable d'égaler au moins le 99e percentile des adultes qualifiés dans un large éventail de tâches non physiques, y compris des tâches métacognitives telles que l'apprentissage de nouvelles compétences ».

Selon un rapport de The Information, OpenAI et Microsoft définissent l'AGI comme « un système d'IA pouvant générer jusqu'à 100 milliards de dollars de bénéfices », ce qui semble totalement éloigné de toute référence scientifique. Le rapport cite un document de 2023 émanant des deux entreprises. Il suggère que l'AGI, telle que beaucoup l'imaginent, est un objectif irréaliste et révèle surtout qu'OpenAI est aujourd'hui plus intéressé par les profits.

« Quiconque prétend qu'un concept mal défini, l'AGI, est sur le point de voir le jour est très probablement en train d'essayer de vendre quelque chose ou simplement se faire entendre », a écrit un critique. En outre, une étude d'Apple a remis en question les progrès vantés par OpenAI, Google et Anthropic en matière de raisonnement des modèles d'IA. Selon le rapport, la précision de cette technique s'effondre entier face à des problèmes complexes.



Et si lAGI était plutôt un système capable de déplacer un véhicule en toute autonomie et donc sans présence de conducteur humain

Lautonomie des véhicules se définit selon des paliers :

  • Niveau 0 : cest lautomobiliste qui reste maître à bord ;
  • Niveau 1 : lordinateur peut intervenir pour gérer la vitesse ou la direction (régulateur de vitesse, alerte distance de sécurité) mais le conducteur garde le contrôle du véhicule ;
  • Niveau 2 : la voiture peut « se conduire » temporairement, en se garant toute seule par exemple (park assist). Le conducteur reste responsable de la conduite ;
  • Niveau 3 : le conducteur peut déléguer la conduite à lordinateur dans certaines situations comme les bouchons. La fonction embouteillage du XC 90 de Volvo illustre parfaitement ce niveau. Lordinateur peut aussi indiquer au conducteur quand il doit reprendre le véhicule en main ;
  • Niveau 4 : plus besoin du conducteur dans certains cas prédéfinis ; le véhicule dépose son conducteur, se gare seul et revient chercher son propriétaire ;
  • Niveau 5 : la voiture est totalement autonome et contrôle toutes les fonctions du véhicule. Le conducteur peut être présent ou non.


Mercedez Benz est devenue la première entreprise automobile à obtenir un certificat de conformité pour véhicules autonomes de niveau 3. Les rapports ont fait état de ce quun véhicule Waymo était équipé dun Advanced Driving Systems de niveau 4 lorsquil a écrasé un chien à San Francisco à mi-parcours de lannée 2023.

Pour ce qui est du niveau 5, Kyle Vogt, PDG de Cruise, indique que « même dans des décennies vous nobtiendrez pas de véhicules autonomes à 100 %. » Ce dernier est davis que lassistance à distance va rester sur le long terme. Luc Julia, lun des inventeurs de lassistant vocal Siri dApple, actuel vice-président innovation de Samsung Monde, et directeur du laboratoire de recherche en IA de Samsung déclare pour sa part que « la voiture autonome nexistera jamais La charge cognitive nécessaire pour la conduite est trop importante pour la confier à une machine. Cela fonctionnera à 98 %, mais il restera toujours 2 % que seul lhumain pourra accomplir. »



Une AGI d'ici la fin de la décennie ? Les experts restent sceptiques

Yann LeCun a déclaré que l'AGI est inévitable, mais n'arrivera pas de sitôt et qu'elle ne sera pas uniquement l'uvre des modèles actuels. Selon lui, ces modèles d'IA ne sont pas en mesure de résoudre les défis cognitifs tels que le raisonnement, la planification, la mémoire persistante et la compréhension du monde physique. Selon Dwarkesh Patel, si certains sont trop pessimistes, c'est parce qu'ils n'ont pas joué avec les modèles d'IA les plus avancés.

En résumé, pour Dwarkesh Patel : lAGI nest pas une illusion, mais penser quelle va arriver dans un ou deux ans relève du fantasme. Il estime quil reste des verrous fondamentaux, et que ces problèmes pourraient être résolus d'ici à 2032. Dwarkesh Patel liste deux étapes-clés comme repères :

  1. dici 2028 : il pense quune IA pourrait être capable dexécuter des tâches complexes du monde réel, comme faire toute la comptabilité personnelle dune personne (collecte de documents, échanges avec le fisc, remplissage de formulaires, etc.) avec lefficacité dun bon manager ;
  2. dici 2032 : il imagine quon pourrait enfin avoir des modèles capables dapprendre au fur et à mesure quils sont utilisés, de se corriger, de progresser avec lexpérience  en clair, une IA qui saméliore en travaillant, un peu comme un assistant humain.


Et vous ?

Quelle définition convient le plus à la notion dintelligence artificielle générale (AGI) ?
Partagez-vous les avis selon lesquels ce nest quune question de temps avant que lindustrie parvienne au stade dintelligence artificielle générale ?

Voir aussi :

Une étude d'Apple remet en question les progrès en «raisonnement» IA vantés par OpenAI, Google et Anthropic : leurs LRM subissent un « effondrement complet de leur précision » face à des problèmes complexes

Google DeepMind recrute un chercheur scientifique « post-AGI » afin d'étudier l'impact profond que cette technologie aura sur la société, sans apporter la preuve qu'il est sur le point de parvenir à une AGI

« L'AGI est le mensonge de l'année. L'intelligence artificielle générale n'existe pas », selon un critique qui affirme que ce mensonge est raconté pour des raisons financières et politiques
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645 commentaires
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melka one
Avatar de melka one
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 24/03/2026 à 23:38
Quelle définition convient le plus à la notion dintelligence artificielle générale (AGI) ?
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de mon point de vue je considère 3 intelligence,celle qui fait appel a la mémoire, celle qui fait appel au raisonnement et enfin la meilleur celle qui fait appel au deux et je classe lintelligence artificiel actuel a celle qui fait appel a la mémoire sans aucuns raisonnement

on peut être le meilleur a question pour un champion ca ne veut pas automatiquement dire que l'on est intelligent

Jensen Huang le messie, il devrait faire gaffe a ces chevilles
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kain_tn
Avatar de kain_tn
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 25/03/2026 à 0:15
Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
« Je pense que nous avons déjà atteint lintelligence artificielle générale », déclare Jensen Huang, PDG de Nvidia
Qui voit en OpenClaw une forme dintelligence artificielle générale
Ce qui est certain, c'est que cet abruti/escroc de Jansy n'a pas atteint l'AGI... Le mec est profondément atteint...
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