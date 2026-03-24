Qui voit en OpenClaw une forme dintelligence artificielle générale
Lorsquon parle dintelligence artificielle, deux grands courants de pensée saffrontent : celui de ceux qui pensent quil sagit dun outil, ce, sans plus et celui des intervenants et observateurs qui sont davis que ce nest quune question de temps avant quelle ne tutoie voire surpasse lhumain. Jensen Huang fait partie du deuxième groupe et estime dailleurs que lintelligence artificielle générale a déjà été atteinte. Il cite OpenClaw comme une forme dAGI et ravive ainsi le débat autour de la notion controversée dintelligence artificielle générale.
Jensen Huang's new interview on @lexfridman 's podcast:— Rohan Paul (@rohanpaul_ai) March 23, 2026
"I think we've achieved AGI."
Lex: "Do you think you could have a company run by an AI system like this?"
Jensen: "Possible"
---
Full video link in comment. pic.twitter.com/wavfseFRwW
Jensen Huang sous-entendrait donc que les machines sont déjà dotées de « bon sens », quelles sont déjà capables de réflexion causale, cest-à-dire de cette capacité à raisonner sur « le pourquoi les choses se produisent. »
Ce nest là quune des définitions de lintelligence artificielle générale parmi les multiples que lon retrouve dans lindustrie. En effet, l'industrie de l'intelligence artificielle n'est toujours pas tombée d'accord sur une définition unique de ce qu'est l'AGI.
Chaque entreprise a sa propre définition. Début avril 2025, Google DeepMind a publié un document dans lequel il définit l'AGI comme « un système capable d'égaler au moins le 99e percentile des adultes qualifiés dans un large éventail de tâches non physiques, y compris des tâches métacognitives telles que l'apprentissage de nouvelles compétences ».
Selon un rapport de The Information, OpenAI et Microsoft définissent l'AGI comme « un système d'IA pouvant générer jusqu'à 100 milliards de dollars de bénéfices », ce qui semble totalement éloigné de toute référence scientifique. Le rapport cite un document de 2023 émanant des deux entreprises. Il suggère que l'AGI, telle que beaucoup l'imaginent, est un objectif irréaliste et révèle surtout qu'OpenAI est aujourd'hui plus intéressé par les profits.
« Quiconque prétend qu'un concept mal défini, l'AGI, est sur le point de voir le jour est très probablement en train d'essayer de vendre quelque chose ou simplement se faire entendre », a écrit un critique. En outre, une étude d'Apple a remis en question les progrès vantés par OpenAI, Google et Anthropic en matière de raisonnement des modèles d'IA. Selon le rapport, la précision de cette technique s'effondre entier face à des problèmes complexes.
Et si lAGI était plutôt un système capable de déplacer un véhicule en toute autonomie et donc sans présence de conducteur humain
Lautonomie des véhicules se définit selon des paliers :
- Niveau 0 : cest lautomobiliste qui reste maître à bord ;
- Niveau 1 : lordinateur peut intervenir pour gérer la vitesse ou la direction (régulateur de vitesse, alerte distance de sécurité) mais le conducteur garde le contrôle du véhicule ;
- Niveau 2 : la voiture peut « se conduire » temporairement, en se garant toute seule par exemple (park assist). Le conducteur reste responsable de la conduite ;
- Niveau 3 : le conducteur peut déléguer la conduite à lordinateur dans certaines situations comme les bouchons. La fonction embouteillage du XC 90 de Volvo illustre parfaitement ce niveau. Lordinateur peut aussi indiquer au conducteur quand il doit reprendre le véhicule en main ;
- Niveau 4 : plus besoin du conducteur dans certains cas prédéfinis ; le véhicule dépose son conducteur, se gare seul et revient chercher son propriétaire ;
- Niveau 5 : la voiture est totalement autonome et contrôle toutes les fonctions du véhicule. Le conducteur peut être présent ou non.
Mercedez Benz est devenue la première entreprise automobile à obtenir un certificat de conformité pour véhicules autonomes de niveau 3. Les rapports ont fait état de ce quun véhicule Waymo était équipé dun Advanced Driving Systems de niveau 4 lorsquil a écrasé un chien à San Francisco à mi-parcours de lannée 2023.
Pour ce qui est du niveau 5, Kyle Vogt, PDG de Cruise, indique que « même dans des décennies vous nobtiendrez pas de véhicules autonomes à 100 %. » Ce dernier est davis que lassistance à distance va rester sur le long terme. Luc Julia, lun des inventeurs de lassistant vocal Siri dApple, actuel vice-président innovation de Samsung Monde, et directeur du laboratoire de recherche en IA de Samsung déclare pour sa part que « la voiture autonome nexistera jamais La charge cognitive nécessaire pour la conduite est trop importante pour la confier à une machine. Cela fonctionnera à 98 %, mais il restera toujours 2 % que seul lhumain pourra accomplir. »
Une AGI d'ici la fin de la décennie ? Les experts restent sceptiques
Yann LeCun a déclaré que l'AGI est inévitable, mais n'arrivera pas de sitôt et qu'elle ne sera pas uniquement l'uvre des modèles actuels. Selon lui, ces modèles d'IA ne sont pas en mesure de résoudre les défis cognitifs tels que le raisonnement, la planification, la mémoire persistante et la compréhension du monde physique. Selon Dwarkesh Patel, si certains sont trop pessimistes, c'est parce qu'ils n'ont pas joué avec les modèles d'IA les plus avancés.
En résumé, pour Dwarkesh Patel : lAGI nest pas une illusion, mais penser quelle va arriver dans un ou deux ans relève du fantasme. Il estime quil reste des verrous fondamentaux, et que ces problèmes pourraient être résolus d'ici à 2032. Dwarkesh Patel liste deux étapes-clés comme repères :
- dici 2028 : il pense quune IA pourrait être capable dexécuter des tâches complexes du monde réel, comme faire toute la comptabilité personnelle dune personne (collecte de documents, échanges avec le fisc, remplissage de formulaires, etc.) avec lefficacité dun bon manager ;
- dici 2032 : il imagine quon pourrait enfin avoir des modèles capables dapprendre au fur et à mesure quils sont utilisés, de se corriger, de progresser avec lexpérience en clair, une IA qui saméliore en travaillant, un peu comme un assistant humain.
Et vous ?
Quelle définition convient le plus à la notion dintelligence artificielle générale (AGI) ?
Partagez-vous les avis selon lesquels ce nest quune question de temps avant que lindustrie parvienne au stade dintelligence artificielle générale ?
Voir aussi :
Une étude d'Apple remet en question les progrès en «raisonnement» IA vantés par OpenAI, Google et Anthropic : leurs LRM subissent un « effondrement complet de leur précision » face à des problèmes complexes
Google DeepMind recrute un chercheur scientifique « post-AGI » afin d'étudier l'impact profond que cette technologie aura sur la société, sans apporter la preuve qu'il est sur le point de parvenir à une AGI
« L'AGI est le mensonge de l'année. L'intelligence artificielle générale n'existe pas », selon un critique qui affirme que ce mensonge est raconté pour des raisons financières et politiques
Vous avez lu gratuitement 971 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.