OpenAI ferme Sora sans explication, puis parle de robots : 2,1 millions de recettes totales, 15 millions de coûts par jour, et un milliard de Disney envolé

l'échec IA le plus cher de l'histoire récente



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Sora (le modèle, l'API, les préversions) existe depuis février 2024, soit environ quinze mois. Mais l'application mobile autonome baptisée « Sora » a été lancée en septembre 2025, six mois avant la fermeture annoncée en mars 2026. OpenAI ferme Sora sans explication, puis parle de robots : 2,1 millions de recettes totales, 15 millions de coûts par jour, et un milliard de Disney envolél'échec IA le plus cher de l'histoire récente...Sora (le modèle, l'API, les préversions) existe depuis février 2024, soit environ quinze mois. Mais l'application mobile autonome baptisée « Sora » a été lancée en septembre 2025, six mois avant la fermeture annoncée en mars 2026.

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1. Les experts en communication de OpenAI ont bien fait leur job pour minimiser la catastrophe: Tous les lecteurs vont garder en tête "2,1 millions de gains pour 15 millions de pertes"... C'est déjà pas glorieux mais en réalité c'est "et je compte pas le petit milliard de Disney!!! (15 millions*30 jours*15 mois) et là, cela va refroidir les gogos qui allaient casser leur tirelire pour acheter des actions OpenAI à son entrée en bourse2. Apparemment les "papes en doudoune" et "les petites voisines à poils" ne sont pas très porteurs3. Les cinéastes de Hollywood se faisaient du soucis pour leur job se voyant déjà remplacé par l'IA mais quand il faut payer les vrais coûts engendrés par l'IA, force est de constater que les tournages de films à la mode de papa ont encore de beaux jours devant eux4. La seule différence qu'il y a entre l'IA créateur de video de OpenAi et celle de Google est que Google dispose d'une montagne de dollars que la société gagne en dehors des activités IA, ce qui n'est pas le cas de OpenAI!!! Google peut donc encore perdre du fric alors que OpenAi n'en avait plus les moyens