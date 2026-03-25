Anthropic a lancé la fonctionnalité « computer use » en 2024. Vous pouvez désormais l'utiliser en avant-première via les onglets Cowork et Code de Claude Desktop sur macOS (prise en charge de Windows à venir), si vous disposez d'un abonnement Pro ou Max. Une fois ce paramètre activé, Claude Code et Cowork peuvent interagir avec votre écran pour ouvrir des fichiers, accéder à votre navigateur et accomplir des tâches suivant vos instructions.
Selon un billet de blogue de la société, l'utilisateur peut demander à son assistant Claude de remplir des formulaires dans un navigateur, récupérer et traiter des documents, classer des dossiers par catégories, exécuter des flux de travail complexe ou effectuer des tâches similaires dans d'autres applications.
Lorsque vous donnez une commande au chatbot, celui-ci se connecte d'abord à des services tiers comme Slack ou Google Agenda. S'il n'existe pas d'application connectée pour la tâche, Claude contrôlera directement votre navigateur, votre souris, votre clavier et votre écran pour accomplir les tâches. Ainsi, « l'assistant fera défiler, cliquera pour ouvrir et explorera selon les besoins, en vous demandant toujours votre autorisation explicite au préalable ».
La démo officielle d'Anthropic illustre bien le principe : un utilisateur en retard pour une réunion envoie un message à Claude lui demandant d'exporter une présentation en PDF et de la joindre à une invitation de calendrier. Claude ouvre le fichier, navigue dans les menus d'export, trouve l'application de calendrier, localise l'événement et joint le document. L'assistant a fait tout ceci sans que l'utilisateur ait à intervenir. Ce qui représente un gain de temps.
Anthropic ajoute également le contrôle à distance de l'ordinateur
La nouvelle fonction « Dispatch » de Claude Desktop rend l'automatisation de Claude encore plus intéressante. Elle permet à l'utilisateur de contrôler son PC à distance depuis son téléphone, à condition que les deux appareils soient connectés à Internet et actifs. Lors de la configuration, il peut autoriser Dispatch à accéder à ses fichiers, dossiers et applications. Une fois prêt, Dispatch est accessible depuis le volet de gauche de votre application mobile.
Vous pouvez lutiliser pour donner des commandes à Claude afin dextraire des données de fichiers, de consulter des messages Slack et des e-mails, de créer une présentation ou dorganiser des dossiers. Vous pouvez également demander à Claude de planifier des tâches ou de vous fournir des mises à jour quotidiennes ou hebdomadaires. Selon le billet de blogue, l'outil Dispatch gère un fil de discussion unique pour toutes vos conversations avec Claude.
Il mémorise les tâches afin de mieux comprendre votre flux de travail et de vous éviter davoir à répéter vos demandes. Vous pouvez toutefois consulter, modifier et supprimer votre historique à tout moment. Pour les développeurs, Claude Code est capable d'apporter des modifications au sein d'un EDI, de soumettre des pull requests, d'exécuter des tests et bien plus encore, permettant ainsi à l'utilisateur humain de se concentrer sur d'autres tâches.
La fonctionnalité d'automatisation des tâches de Claude intervient peu après qu'OpenClaw a fait sensation sur Internet ; son créateur a par la suite rejoint OpenAI. Manus, la startup récemment rachetée par Meta, a également lancé ce mois-ci une application dotée d'un agent IA capable de contrôler votre PC.
Sécurité : cette fonctionnalité n'est pas prête pour le prime time
Cette fonctionnalité suscite des préoccupations en matière de sécurité. Confier à Claude les clés d'un ordinateur peut s'avérer très pratique, mais cela peut aussi exposer les Mac à certains types de cyberattaques. Anthropic ne l'a pas précisé, mais il est probable que les capacités informatiques de Claude soient activées en se basant sur OpenClaw, qui a mis en place un écosystème de « Claws » permettant aux modèles d'IA d'utiliser des logiciels tiers.
Mais ces Claws peuvent être vulnérables au détournement, ce qui pourrait permettre à des acteurs malveillants de prendre le contrôle des données...
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