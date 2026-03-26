Compression extrême sans perte : l'algorithme de compression IA TurboQuant de Google promet de réduire d'un facteur de six l'utilisation de la mémoire LLM

La solution en deux étapes : PolarQuant et QJL

Des résultats sur les tests de référence

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Pour comprendre l'enjeu de TurboQuant, il faut d'abord comprendre le problème qu'il prétend résoudre. Lorsqu'un grand modèle de langage génère du texte, il ne repart pas de zéro à chaque nouveau mot produit. Il s'appuie sur ce que l'on appelle le cache clé-valeur (KV cache), une zone de mémoire haute vitesse qui stocke les représentations numériques des tokens déjà traités, évitant de les recalculer à chaque étape. Ce mécanisme est au cur de l'inférence, c'est-à-dire de la phase où le modèle répond à une requête plutôt que de s'entraîner.Le problème est structurel : à mesure que les fenêtres de contexte s'agrandissent, le cache occupe une part croissante de la mémoire GPU, au détriment des capacités disponibles pour traiter davantage d'utilisateurs simultanés ou faire fonctionner des modèles plus ambitieux. Dans une industrie qui sert des centaines de millions de requêtes quotidiennes, ce goulot d'étranglement se traduit directement en coûts d'infrastructure colossaux.Les techniques de quantification vectorielle existent depuis longtemps pour atténuer ce problème : elles consistent à compresser les vecteurs de données en substituant des valeurs continues par des représentations discrètes plus légères. Mais ces méthodes traînent un défaut persistant. Les approches conventionnelles nécessitent de stocker des constantes de quantification en haute précision pour chaque petit bloc de données, ce qui ajoute entre un et deux bits supplémentaires par valeur. Un surcoût qui annule en partie le bénéfice de la compression, surtout lorsque les contextes s'allongent.C'est précisément ce paradoxe que TurboQuant prétend résoudre. L'innovation centrale de l'algorithme réside dans l'élimination du surcoût qui rend la plupart des techniques de compression moins efficaces que leurs résultats affichés ne le suggèrent.TurboQuant repose sur deux algorithmes complémentaires, eux-mêmes issus de travaux antérieurs de la même équipe de Google Research.Le premier, PolarQuant, repense la façon dont les vecteurs sont représentés dans l'espace. Plutôt que d'utiliser les coordonnées cartésiennes standard, PolarQuant convertit les vecteurs en coordonnées polaires, séparant chaque vecteur en une magnitude et un ensemble d'angles. L'astuce mathématique tient à la géométrie : après une rotation aléatoire, la distribution de ces angles devient hautement prévisible et concentrée. Parce que la « forme » des données est désormais connue, le système n'a plus besoin de stocker de coûteuses constantes de normalisation pour chaque bloc de données.Le second algorithme, QJL (pour Quantized Johnson-Lindenstrauss), prend en charge l'erreur résiduelle produite par la première étape. Il utilise la transformation de Johnson-Lindenstrauss pour réduire chaque valeur vectorielle résiduelle à un unique bit de signe, positif ou négatif. Cette étape n'introduit aucun surcoût mémoire.Ensemble, PolarQuant et QJL permettent à TurboQuant d'utiliser la quasi-totalité de son budget de compression pour capter le sens des données d'origine, sans en gaspiller sur des métadonnées de décompression.Les chercheurs ont validé l'approche sur cinq séries de tests de référence standard pour les modèles à longue fenêtre de contexte : LongBench, Needle in a Haystack, ZeroSCROLLS, RULER et L-Eval. Les modèles utilisés sont des versions ouvertes de Gemma, Mistral et Llama.Les résultats sont sans ambiguïté. TurboQuant compresse le cache clé-valeur à 3 bits par valeur sans nécessiter de réentraînement ni d'ajustement fin du modèle, et sans perte mesurable de précision sur des tâches couvrant la réponse aux questions, la génération de code et la production de résumés. La réduction mémoire atteint au moins 6 fois la taille non compressée. Sur les tests de type « aiguille dans une botte de foin » (qui évaluent la capacité du modèle à retrouver une information précise noyée dans un long document), TurboQuant obtient des scores parfaits sur tous les tests de référence tout en réduisant la taille du cache clé-valeur d'un facteur d'au moins 6.Côté performances brutes, sur des GPU NVIDIA H100, TurboQuant en mode 4 bits...