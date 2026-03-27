De grands PDG sortants comme celui de Coca-Cola et Walmart citent l'IA comme un facteur dans leur décision de démissionner : ils perçoivent l'ampleur du chantier devant eux et doutent d'être de taille

Le commerce agentique comme ligne de fracture générationnelle

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Le 26 mars 2026, James Quincey accordait l'un de ses derniers entretiens en tant que PDG de Coca-Cola à l'émission Squawk Box de CNBC, quelques jours avant sa sortie officielle prévue le 31 mars. Il a expliqué que les transformations à venir portées par l'IA avaient joué un rôle dans sa décision de quitter ses fonctions. Sa formulation est restée dans les mémoires : « En mode pré-IA, pré-IA générative, nous avons beaucoup progressé. Mais maintenant, un énorme nouveau basculement est en train de se produire. » Et d'ajouter, avec une franchise inhabituelle pour un dirigeant de son rang : « Mon rôle, c'est aussi de réfléchir à quelle est la meilleure équipe à mettre sur le terrain pour accomplir la prochaine vague. Et j'ai conclu qu'il était temps de laisser quelqu'un d'autre le faire. »Quelques mois plus tôt, en décembre 2025, c'est Doug McMillon qui avait tenu des propos similaires sur la même chaîne, avant de céder son poste à John Furner le 1février 2026. McMillon avait déclaré sans détour : « Avec ce qui se passe avec l'IA, je pourrais commencer ces prochaines grandes transformations, mais je ne pourrais pas les terminer. » Il avait insisté sur la nécessité d'un dirigeant plus « rapide » pour naviguer dans les changements à venir.Les deux hommes ne se contentent pas d'invoquer l'IA comme prétexte commode. Ils décrivent une lucidité stratégique inconfortable : celle de cadres expérimentés qui perçoivent clairement l'ampleur du chantier devant eux, mais doutent honnêtement de leur capacité à le mener jusqu'à son terme.Ce qui frappe dans les déclarations de McMillon, c'est la précision avec laquelle il identifie le tournant qu'il n'a pas voulu manquer, mais qu'il a préféré laisser à d'autres. Il raconte qu'il y a environ un an, il a commencé à percevoir ce à quoi allait ressembler le « commerce agentique », cette vision d'une expérience d'achat entièrement pilotée par des agents IA, et tout ce que cela impliquait pour les années à venir. Cette vision l'a conduit à conclure que le moment était venu de passer la main.L'expression « commerce agentique » n'est pas anodine. Elle désigne un paradigme dans lequel des agents logiciels autonomes (capables de planifier, d'exécuter des achats et de personnaliser l'expérience client en temps réel) remplacent ou médiatisent l'essentiel des interactions entre le consommateur et le distributeur. Pour Walmart, déjà engagé dans une refonte profonde de sa chaîne logistique et de ses interfaces clients, l'intégration de l'IA se matérialise notamment par son propre assistant conversationnel baptisé « Sparky », disponible sur son application mobile. McMillon a tracé la route ; Furner est censé l'accélérer.Côté Coca-Cola, la trajectoire est similaire. Le successeur désigné, Henrique Braun, avait dévoilé lors de la conférence CAGNY en février 2026 sa vision stratégique articulée autour de la transformation des capacités numériques en un véritable « superpouvoir » compétitif. Parmi les initiatives concrètes annoncées figure « Fuel Life 360 », une plateforme d'allocation de ressources alimentée par l'IA, développée en partenariat avec les embouteilleurs, permettant d'optimiser de façon intégrée les dépenses médias, commerciales et logistiques, une approche que le directeur financier de Coca-Cola a décrit comme potentiellement « la nouvelle recette secrète...