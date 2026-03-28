Répondre à la surcharge grâce à une redistribution de l'accès

Anthropic critiqué sur l'opacité entourant le calcul des limites

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Si vous avez l'impression d'avoir atteint vos limites d'utilisation de Claude beaucoup plus rapidement au cours de la semaine dernière, vous avez tout à fait raison. Anthropic a confirmé avoir « ajusté » les limites d'utilisation de cinq heures pour les utilisateurs de Claude Free, Pro et Max pendant les heures de pointe, soit de 5 h à 11 h (heure du Pacifique) en semaine, tout en laissant inchangées les limites hebdomadaires globales déjà établies.« Afin de gérer la demande croissante pour Claude, nous ajustons nos limites de session de 5 heures pour les abonnements Free/Pro/Max pendant les heures de pointe. Vos limites hebdomadaires restent inchangées », a écrit Thariq Shihipar, membre de l'équipe technique d'Anthropic, dans un billet sur X (ex-Twitter).Cela signifie que les utilisateurs de Claude pourraient épuiser leurs limites de session de cinq heures en moins de cinq heures. Le reste de la journée, une session de cinq heures permettra aux utilisateurs d'accomplir davantage de tâches. Cette définition flexible des limites d'utilisation hebdomadaires est possible, car le laboratoire d'IA ne précise pas le nombre de tokens pouvant être utilisés au cours de cette fenêtre de session de cinq heures.L'idée sous-jacente est qu'en accélérant la vitesse à laquelle les utilisateurs atteignent leurs limites de session pendant ces plages horaires, Anthropic redistribue efficacement l'accès afin d'éviter la surcharge du système, tout en préservant les quotas d'utilisation hebdomadaires globaux. Selon Thariq Shihipar, environ 7 % des utilisateurs atteindront des limites de session qu'ils n'auraient pas atteintes auparavant, en particulier pour les formules Pro.L'utilisation de l'IA reste gourmande en ressources informatiques et en énergie, entravant la rentabilité des services. Anthropic a augmenté sa capacité à d'autres moments de la journée où la demande est plus faible, de sorte qu'il n'y a pas de perte nette en termes de limites d'utilisation. Si vous exécutez des tâches en arrière-plan gourmandes en tokens, les déplacer vers les heures creuses vous permettra d'étirer davantage vos limites de session.Selon Anthropic, les limites d'utilisation des formules d'abonnement permettent de contrôler l'intensité avec laquelle un utilisateur peut interagir avec Claude sur une période donnée. Il indique : « considérez cela comme votre budget de conversation, qui détermine le nombre de messages que vous pouvez envoyer à Claude, ou la durée pendant laquelle vous pouvez travailler avec Claude Code, avant de devoir attendre que votre limite se réinitialise ».Le système de calcul exact des limites reste opaque, car Anthropic ne communique pas le nombre précis de tokens alloués par fenêtre de cinq heures. Les clients ont accès à un tableau de bord leur permettant de visualiser leur progression vers le plafond de leur session quotidienne et de leur limite hebdomadaire. Lorsqu'un utilisateur dépasse ces quotas, Claude devient inaccessible, à moins que l'utilisateur ne choisisse de payer pour continuer.Anthropic propose ses services via une API et des abonnements. Les clients de l'API paient un tarif pour différentes formes d'utilisation de tokens : tokens d'entrée de base, 5 millions d'écritures en cache, 1 heure d'écritures en cache, accès et actualisations du cache, et tokens de sortie. Les clients abonnés (Free, Pro (20 $/mois), Max 5x (100 $/mois) et Max 20x (200 $/mois)) peuvent utiliser Claude sous réserve de limites dutilisation non publiées.Anthropic ne précise pas exactement comment elle calcule ces limites et les utilisateurs nont aucun moyen de planifier leur utilisation de tokens. « Votre utilisation dépend de plusieurs facteurs, notamment la durée et la complexité de vos conversations, les fonctionnalités que vous utilisez et...