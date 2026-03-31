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Les PDG de la Tech accusent l'IA d'être à l'origine de suppressions d'emplois en masse mais une analyse suggère que les licenciements reflètent avant tout des choix stratégiques, financiers et organisationnels

Le , par Patrick Ruiz
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Les PDG de la Tech accusent l'IA d'être à l'origine de suppressions d'emplois en masse mais une analyse suggère que les licenciements reflètent avant tout des choix stratégiques, financiers et organisationnels

Au cours des derniers mois, de grandes entreprises technologiques telles quAmazon, Meta, Pinterest et Atlassian ont annoncé dimportantes réductions deffectifs. Contrairement aux années précédentes, où les licenciements étaient attribués à des facteurs tels que les mesures de rationalisation, le sureffectif ou la restructuration de la direction, le discours actuel met fortement laccent sur lintelligence artificielle (IA) comme principale justification. Certains intervenants de la filière soulignent néanmoins que lintelligence artificielle est devenue lexcuse parfaite pour justifier des licenciements.

Les dirigeants du secteur technologique invoquent de plus en plus les progrès de lintelligence artificielle pour expliquer que leurs entreprises peuvent fonctionner avec moins de personnel, contrairement aux justifications antérieures telles que la réduction des coûts ou l'efficacité organisationnelle.

Le PDG de Meta a souligné que 2026 serait une année charnière pour l'IA sur le lieu de travail. Malgré les récentes suppressions d'emplois, dont 700 licenciements en une semaine, Meta prévoit de presque doubler ses investissements en matière dintelligence artificielle cette année, en concentrant ses recrutements sur les postes prioritaires liés à l'IA tout en maintenant un gel des embauches dans les autres domaines.

Jack Dorsey a déclaré que les outils d'intelligence artificielle modifient considérablement le fonctionnement des entreprises, permettant à des équipes plus petites d'être plus performantes. Son entreprise prévoit de réduire ses effectifs de près de moitié, présentant cette décision comme une adaptation proactive plutôt que comme une simple mesure d'efficacité.



Une récente analyse de Oxford Economics dresse un tableau plus précis de la situation

Malgré les gros titres alarmistes annonçant la prise de pouvoir des robots sur le marché du travail, une nouvelle étude d'Oxford Economics remet en question l'idée selon laquelle l'intelligence artificielle serait actuellement à l'origine d'un chômage de masse. Selon l'analyse du cabinet, « les entreprises ne semblent pas remplacer leurs employés par l'IA à grande échelle », suggérant plutôt que celles-ci pourraient utiliser cette technologie comme prétexte pour réduire leurs effectifs de manière systématique.

Dans un rapport publié le 7 janvier, le cabinet d'études affirme que, bien qu'il existe des preuves anecdotiques de suppressions d'emplois, les données macroéconomiques ne corroborent pas l'idée d'un changement structurel de l'emploi causé par l'automatisation. Il met plutôt en évidence une stratégie d'entreprise plus cynique : « Nous soupçonnons certaines entreprises d'essayer de présenter les licenciements comme une bonne nouvelle plutôt que comme une mauvaise nouvelle, comme par exemple les embauches excessives passées. »

Les données de productivité et dadoption réelle de lIA montrent que, dans la majorité des secteurs, lautomatisation est encore marginale et loin de justifier des coupes massives dans lemploi. Autrement dit, lIA joue ici le rôle dun alibi moderne. Elle permet de masquer des réalités plus prosaïques : fin de largent gratuit, pression des marchés financiers, nécessité de restaurer des marges après des années de recrutements agressifs. Dans ce contexte, parler dIA est plus vendeur  et politiquement plus acceptable  que dadmettre une correction stratégique.

La principale motivation derrière cette nouvelle image donnée aux suppressions d'emplois semble être les relations avec les investisseurs. Le rapport souligne qu'attribuer les réductions d'effectifs à l'adoption de l'IA « transmet un message plus positif aux investisseurs » que d'admettre des échecs commerciaux traditionnels, tels qu'une faible demande des consommateurs ou « des embauches excessives dans le passé ». En présentant les licenciements comme un pivot technologique, les entreprises peuvent se présenter comme des innovateurs avant-gardistes plutôt que comme des entreprises aux prises avec des ralentissements conjoncturels.

Le rapport d'Oxford a mis en avant les données de Challenger, Gray & Christmas, l'agence de recrutement qui est l'un des principaux fournisseurs de données sur les licenciements, afin d'illustrer le fossé entre la perception et la réalité. Alors que l'IA a été citée comme la raison de près de 55 000 suppressions d'emplois aux États-Unis au cours des 11 premiers mois de 2025, soit plus de 75 % de toutes les suppressions liées à l'IA signalées depuis 2023, ce chiffre ne représente que 4,5 % du total des pertes d'emplois signalées.

En comparaison, les pertes d'emploi attribuées aux « conditions économiques et de marché » standard ont été quatre fois plus importantes, totalisant 245 000 suppressions. Si l'on considère le contexte plus large du marché du travail américain, où 1,5 à 1,8 million de travailleurs perdent leur emploi chaque mois, « les pertes d'emploi liées à l'IA restent relativement limitées ».

Source : BBC

Et vous ?

Largument des licenciements causés par lIA repose-t-il sur des indicateurs objectifs de productivité ou essentiellement sur un discours de communication destiné aux marchés financiers ?

Peut-on sérieusement parler de substitution massive de lemploi humain par lIA alors que les gains de productivité mesurés restent faibles, voire inexistants, à léchelle macroéconomique ?

Dans quelle mesure lIA sert-elle aujourdhui de paravent narratif pour masquer des erreurs de stratégie, des surrecrutements passés ou des choix de gouvernance discutables ?

Les directions générales utilisent-elles lIA comme un outil de transformation réelle du travail ou comme un levier symbolique pour légitimer des politiques de réduction des coûts ?

Quel rôle jouent les médias économiques dans la diffusion non critique du récit des « licenciements liés à l'IA », et quelles responsabilités ont-ils dans la construction dune peur technologique parfois déconnectée du terrain ?
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132 commentaires
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Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 31/03/2026 à 8:00
Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
Dans quelle mesure lIA sert-elle aujourdhui de paravent narratif pour masquer des erreurs de stratégie, des surrecrutements passés ou des choix de gouvernance discutables ?
Certaines grosses entreprises ont trop embauchés en 2020, 2021, après elles se sont rendu compte qu'elles n'avaient pas besoin d'autant de main duvre, depuis elles enchaînent les licenciements massifs en utilisant des prétextes divers et variés.
Parfois des techniques sournoises ont été utilisés pour pousser les gens à la démission, par exemple : la fin du télétravail.

Des entreprises ont dit qu'elles licenciaient des travailleurs afin de pouvoir investir plus d'argent dans l'IA :
Dell licencie plus de 12 500 employés, soit 10 % de ses effectifs, pour se concentrer sur l'IA, malgré le scepticisme à l'égard de l'IA chez les consommateurs, qui se méfient des produits mentionnant l'IA
Intuit licencie 1 800 personnes pour investir dans l'IA et mieux se positionner dans le domaine de la technologie financière
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