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à toutes et tous,Rien de ce qui touche à l'IA n'est très moral. Peut-être que "juridiquement" l'IA peut "progresser" comme les géants de la Tech le font, le deux poids deux mesures, je peut violé tout ce que je veux, mais mon code à moi, tu peux pas faire pareil. Tout le reste, la manière et les détails n'ont aucune importances.Je sais que la "moralité" est un concept qui semble d'un autre âge, mais c'est pourtant une des "bases" des sociétés (humaines) civilisées. Toutes les lois, la justice, nos modes de vie, etc, tous cela repose in-fine sur des questions de "moral".Il semble que l'on vit une époque où tout le monde s'assied sur ce principe. Personnellement, je le déplore. Mais c'est ainsi, malheureusement.Mais là où je veux en venir, c'est que si "tout" peux se copier, se voler, sans aucune limite, sans aucune "moral", et bien ces grandes sociétés n'auront plus de valeurs non plus, car tout le monde pourra fournir les mêmes "services" pour "rien". Tout ce qui repose sur "la propriété intellectuel" va voler en éclat, et ce n'est plus dès lors qu'une question de temps avant que ces grandes sociétés disparaissent à leur tour. La vue à cours terme de tous ces géants ne semble pas tenir compte de ce léger détail.Ce sera une période délicate, et l'humanité fera ce qu'elle a toujours fait, se détruire elle-même. Se qui va se passer maintenant où dans un avenir proche, va sans doute avoir des répercussions dont personne ne semble sentir venir l'ampleur du chaos qu'il va générer.Après, il y aura une autre époque, où comme plus rien n'aura de valeur, tout le monde vivra "bien", (a quoi bon voler, tuer, détruire pour quoique ce soit puisque plus rien n'aura de "valeurs"), ou bien l'humain, n'ayant plus besoin de "rien", ne fera plus "rien", ne réfléchira plus à "rien", et au final deviendra lui-même "rien".GAME OVER.BàV et Peace & Love.