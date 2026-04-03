Google DeepMind lance Gemma 4, qu'il présente comme son modèle ouvert le plus intelligent à ce jour, axé sur le raisonnement avancé, destiné aux développeurs, aux centres de données et aux smartphones

Présentation de Gemma 4 : les modèles ouverts les plus performants

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Gemma est une série de grands modèles de langage open source développés par Google DeepMind. Elle repose sur des technologies similaires à celles de Gemini. La première version a été publiée en février 2024, suivie de Gemma 2 en juin 2024, de Gemma 3 en mars 2025 et de Gemma 4 en avril 2026. Des variantes de Gemma ont également été développées, telles que le modèle vision-langage PaliGemma et le modèle MedGemma dédié aux consultations médicales.Google vient de lancer Gemma 4, la version la plus récente et la plus performante de sa famille de modèles d'IA open source. L'entreprise affirme que ces derniers modèles marquent une avancée significative pour rendre l'intelligence artificielle (IA) de pointe accessible aux développeurs partout dans le monde : des puissantes stations de travail des centres de données au smartphone que vous avez dans votre poche. Google affirme que depuis la sortie de la première génération de Gemma, les développeurs l'ont téléchargée plus de 400 millions de fois, donnant naissance à un écosystème communautaire de plus de 100 000 variantes de modèles construites sur la base de Google.Le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré que ces modèles renfermaient «», tandis que le directeur général de Google DeepMind a qualifié Gemma 4 de «». «», a déclaré Pichai, tout en partageant un message de Hassabis, qui a déclaré : «Google lance Gemma 4 en quatre tailles, conçues pour couvrir tous les besoins, des appareils mobiles aux machines de développement haut de gamme :- E2B (2 milliards de paramètres effectifs)  Conçu pour les téléphones et les appareils IoT- E4B (4 milliards de paramètres effectifs)  Également optimisé pour une utilisation en périphérie et sur mobile- 26B Mixture of Experts (MoE)  Une puissance de milieu de gamme- 31B Dense  Le modèle phare, actuellement classé n° 3 parmi tous les modèles d'IA ouverts au monde sur le classement Arena AI, référence du secteur. Ce dernier chiffre est particulièrement frappant. Le modèle 31B aurait surpassé des concurrents 20 fois plus volumineux.Selon Google, Gemma 4 va bien au-delà du simple chat de questions-réponses. Ses principales capacités incluent :- Raisonnement avancé : le modèle peut gérer une planification en plusieurs étapes et une logique complexe, avec des améliorations dans les tâches mathématiques et de suivi d'instructions.- Workflows agentiques : Gemma 4 prend en charge nativement l'appel de fonctions, la sortie de données structurées et les instructions système, permettant aux développeurs de créer des agents IA capables d'interagir de manière autonome avec des outils, des API et des services externes.- Génération de code : les développeurs peuvent exécuter Gemma 4 entièrement hors ligne sur une machine locale, transformant ainsi un poste de travail standard en assistant de codage IA privé.- Vision et audio : les quatre modèles peuvent traiter nativement les images et les vidéos. Les deux modèles « edge » les plus petits prennent également en charge lentrée audio pour la reconnaissance vocale.- Fenêtres de contexte longues : les modèles edge peuvent traiter jusqu'à 128 000 tokens en une seule invite, tandis que les modèles plus volumineux peuvent aller jusqu'à 256 000 tokens.- Plus de 140 langues : enfin, Gemma 4 a été formé en natif sur plus de 140 langues, ce qui en fait l'un des modèles ouverts les plus inclusifs au monde.L'un des principaux atouts de Gemma 4 réside peut-être dans la façon dont Google a réussi à le rendre si compact tout en conservant sa puissance. Ces modèles ont été entièrement conçus en étroite collaboration avec l'équipe Pixel de Google, Qualcomm Technologies et MediaTek  les entreprises à l'origine des puces qui équipent des milliards d'appareils Android à travers le monde. Le résultat est un modèle qui fonctionne entièrement hors ligne, avec une latence quasi nulle, sur des appareils courants tels que les téléphones, les cartes Raspberry Pi et le matériel Nvidia Jetson.Google décrit Gemma 4 comme étant le fruit de la même recherche et de la même technologie de classe mondiale qui alimentent Gemini 3, son modèle propriétaire phare. Gemma 4 est désormais disponible sous licence Apache 2.0, ce qui signifie que les développeurs peuvent l'utiliser, le modifier et s'en servir librement comme base.Voici un extrait de l'annonce de Gemma 4:Aujourd'hui, nous vous présentons Gemma 4, notre modèle ouvert le plus intelligent à ce jour. Spécialement conçu pour le raisonnement avancé et les flux de travail autonomes, Gemma 4 offre un niveau d'intelligence par paramètre sans précédent. Cette avancée s'appuie sur l'incroyable élan de la communauté : depuis le lancement de notre première génération, les développeurs ont téléchargé Gemma plus de 400 millions de fois, créant ainsi un Gemmaverse dynamique comptant plus de 100 000 variantes. Nous avons écouté attentivement ce dont les innovateurs ont besoin pour repousser les limites de l'IA, et Gemma 4 est notre réponse : des capacités révolutionnaires rendues largement accessibles sous licence Apache 2.0.Conçue à partir des mêmes recherches et technologies de classe mondiale que Gemini 3, Gemma 4 est la famille...