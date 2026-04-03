Une ascension fulgurante portée par l'engouement technologique

RTracteur autonome : échec technique et effondrement financier

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Monarch Tractor considérait que la pénurie de main-d'uvre, le changement climatique et les préoccupations en matière de sécurité alimentaire posaient de nombreux défis aux agriculteurs. La startup avait alors adopté une approche de l'innovation centrée sur l'agriculteur. Monarch Tractor, basé dans la région de la baie de San Francisco, était perçu comme une figure de proue de l'IA appliquée à l'agriculture et envisageait de révolutionner le secteur.Mais cela n'arrivera jamais. Monarch Tractor cesse ses activités, laissant derrière lui un sillage de promesses non tenues et de pertes financières massives. Les agriculteurs témoignent de graves dysfonctionnements, décrivant des tracteurs autonomes incapables d'opérer en sécurité ou de remplir leurs promesses de productivité. En plus des critiques d'utilisateurs déçus, l'entreprise fait face à des poursuites judiciaires pour vente de matériel défectueux.Ce récit illustre le fossé entre les ambitions technologiques de la Silicon Valley et les réalités exigeantes du travail de la terre. Selon l'analyste Edward Zitron, « la bulle actuelle de l'IA repose sur un mirage soigneusement entretenu pour masquer des défaillances structurelles et logistiques majeures ».La trajectoire de Monarch Tractor a débuté sous les meilleurs auspices, attirant l'attention des plus grands médias et investisseurs. La société a réussi à lever plus de 240 millions de dollars pour financer le développement de ses tracteurs électriques autonomes guidés par l'IA. En 2023, le magazine Time a classé son véhicule parmi les meilleures inventions de l'année, tandis que Forbes prédisait que « Monarch Tractor deviendrait la prochaine licorne ».À son apogée, la valorisation de Monarch Tractor atteignait environ 518 millions de dollars, et ses fondateurs incluaient des figures notables comme Mark Schwager, ancien cadre chez Tesla, et Carlo Mondavi, issu d'une célèbre famille de viticulteurs de la Napa Valley (célèbre région viticole de Californie).Mais la descente aux enfers a été tout aussi rapide que l'ascension. La startup a passé des années à essayer de faire accepter ses tracteurs dans les vignobles et les exploitations laitières. Elle a connu plusieurs vagues de licenciements au cours des deux dernières années. En novembre, l'usine de l'Ohio, où Foxconn fabriquait ses tracteurs autonomes, avait déjà commencé à être reconvertie en centre de données pour les charges de travail de l'IA.Selon le rapport, Monarch Tractor avait également entamé une réorientation vers les logiciels et les licences technologiques. Aujourdhui, lentreprise a abandonné son siège social de Livermore après avoir licencié la quasi-totalité de son personnel lannée dernière et averti quelle pourrait « fermer ».Patrick OConnor, viticulteur californien, a livré un avis sans concession sur cette technologie dans une vidéo Instagram publiée cette semaine : « cest un échec total ». Dans la vidéo, il explique quil teste ce tracteur depuis trois ans dans son vignoble en pente raide et que 200 millions de dollars provenant dinvestisseurs et de fonds publics ont été "gaspillés" dans ce « tracteur robotisé autonome à intelligence artificielle qui sest révélé être un échec ».Patrick OConnor a déclaré quau cours des trois années quil a passées avec cet appareil, il navait trouvé « aucune utilisation sérieuse » à lui donner. Il a également ajouté quil était dangereux lorsquil fonctionnait en mode autonome. « Je ne laisserais personne sen approcher », a déclaré Patrick OConnor.La chute de la société aurait été accélérée par des tensions internes et des complications légales. Carlo Mondavi a révélé avoir quitté la...