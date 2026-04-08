MizarVision : Des analystes affirment que les services de renseignement satellitaires chinois dotés d'intelligence artificielle aident l'Iran à cibler les forces américaines avec une précision incroyable

Une chaîne de ciblage raccourcie à l'extrême

Avant les frappes : le cas Prince Sultan

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Depuis l'éclatement du conflit en Iran il y a cinq semaines, une vague de publications virales a inondé les réseaux sociaux occidentaux et chinois, détaillant l'équipement présent sur les bases américaines, les mouvements des groupes aéronavals et les compositions précises des dispositifs d'attaque assemblés en vue de frappes sur Téhéran. Derrière ce flux de renseignement d'une granularité surprenante se trouve une entreprise relativement méconnue : MizarVision, basée à Hangzhou.Les forces iraniennes utilisent des images satellitaires enrichies par intelligence artificielle, produites par la société chinoise MizarVision, pour affiner leur ciblage des installations militaires américaines au Moyen-Orient, selon des sources de renseignement militaire américain citées par ABC News. Ces images reposent sur une reconnaissance d'objets automatisée permettant aux opérateurs d'identifier des bases, du matériel et des infrastructures en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs heures.Le profil de MizarVision mérite d'être examiné en détail. Fondée en 2021 avec une participation estimée à 5,5 % du gouvernement chinois, la société se présente publiquement comme un acteur de la démocratisation du renseignement géospatial par l'intelligence artificielle. Mais MizarVision détient une certification aux normes militaires nationales chinoises, indispensable pour les fournisseurs de l'Armée populaire de libération. Cette double nature (commerciale en façade, militairement certifiée en pratique) illustre parfaitement la stratégie de fusion civilo-militaire que Pékin déploie depuis des années.La valeur opérationnelle de la technologie de MizarVision réside dans sa capacité à comprimer le cycle du renseignement. En accélérant la chaîne allant de la collecte au traitement, puis de l'analyse à la diffusion, ces plateformes géospatiales permettent un soutien au ciblage en quasi-temps réel. Pour les forces iraniennes, en particulier la Force aérospatiale du Corps des Gardiens de la révolution islamique responsable des opérations de missiles balistiques et de drones, cela réduit la dépendance aux actifs de reconnaissance indigènes et atténue les lacunes classiques en matière de renseignement.Selon des analystes militaires, la technologie permettrait aux forces iraniennes d'identifier des cibles à une précision de 0,3 mètre carré, représentant une menace significative pour le personnel américain dans la région. Le général Gus McLachlan, ancien officier général des forces de défense australiennes, a souligné que cette précision rend vulnérables même des actifs stationnaires comme un E-3 Sentry américain.La nature des données exploitées est révélatrice de ce nouveau paradigme. Les jeux de données sont en partie issus d'images commerciales, mais acquièrent une valeur opérationnelle grâce à l'agrégation, au marquage automatisé et à l'analyse rapide. Des fonctionnaires américains notent que de tels outils peuvent transformer des données en sources ouvertes en renseignement de ciblage exploitable, particulièrement lorsqu'ils sont combinés au suivi des navires et aux données de vol.La plateforme de MizarVision semble intégrer des algorithmes d'apprentissage automatique entraînés sur de larges corpus de signatures militaires, permettant la classification automatisée d'objets sur la base de leur forme, de leurs caractéristiques thermiques et d'indicateurs contextuels. Ces algorithmes identifient et étiquètent les abris pour aéronefs, les intercepteurs Patriot, les lanceurs THAAD, les installations radar, les abris renforcés, les sites de stockage de munitions, les concentrations de troupes, les zones de maintenance, les dépôts de carburant et les couloirs de transport.Le cas de la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite constitue l'élément le plus troublant du dossier. L'alerte a pris une dimension urgente lorsque MizarVision a publié de manière répétée des images de la base de Prince Sultan dans la semaine précédant le conflit. Le 24 février, les positions de défense aérienne Patriot étaient identifiées ;...