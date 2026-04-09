Le président Donald Trump a fait de la construction rapide de centres de données dédiés à l'IA une priorité nationale absolue. Son objectif principal est de garantir que les États-Unis remportent la course technologique contre la Chine. Cependant, cette ambition se heurte aujourd'hui à des obstacles structurels majeurs, au point que près de la moitié des projets prévus pour cette année sont actuellement reportés ou annulés, avec des perspectives sombres.
Les expertes rapportent que Donald Trump fait face aux conséquences négatives de ses politiques agressives en matière de droit de douane et d'immigration. Peu après sa prise de fonction le 20 janvier 2025, Donald Trump a imposé des droits de douane tous azimuts, punissant sévèrement la Chine.
Le président américain Donald Trump et ses responsables économiques ont souligné que, grâce aux droits de douane, de nombreux emplois manufacturiers seraient finalement réimplantés aux États-Unis, ce qui permettrait d'employer des millions d'Américains. Mais Dan Ives, responsable mondial de la recherche technologique pour la société de services financiers Wedbush Securities, avait confié à Erin Burnett, de CNN, que cette idée était une utopie.
L'impact contre-productif des droits de douane de Trump
En raison de la guerre commerciale de Donald Trump contre la Chine, les promoteurs ne peuvent pas importer suffisamment de transformateurs, dappareillages de commutation et de batteries pour construire linfrastructure électrique dont chaque centre de données a besoin. Le secteur traverse une crise majeure. Cet état de choses souligne que les États-Unis restent très dépendants de la Chine, malgré des années d'efforts pour rapatrier la production.
La Chine fabrique ces composants principalement pour des fournisseurs américains « depuis des décennies ». Ces composants nécessitaient auparavant un délai de livraison compris entre 24 et 30 mois avant 2020. Aujourdhui, les délais dattente peuvent atteindre cinq ans. Ce retard pourrait avoir son importance. En effet, certains analystes affirment que la Chine aurait environ 5 ans de retard sur les États-Unis dans la course à lIA et d'autres secteurs.
Plutôt que de compter sur la Chine, Donald Trump préférerait que les États-Unis fabriquent leur propre équipement. Cependant, à l'heure actuelle, la capacité de production américaine pour ces appareils ne peut pas suivre la demande. En conséquence, seulement un tiers des plus grands centres de données prévus pour 2026 sont effectivement en cours de construction. Les droits de douane contre la Chine paralysent plusieurs entreprises américaines.
Les droits de douane avaient déjà aggravé les pénuries de GPU et augmenté les prix pour les consommateurs, car les fabricants tentaient de quitter la Chine pour des pays moins taxés comme le Vietnam. Mais ces pays ont également été soumis à des droits de douane élevés, et il n'y a plus d'endroit où aller. La vision de Donald Trump, à travers les droits de douane élevés, consiste à rendre les États-Unis plus grands, mais la réalité est plus prosaïque.
L'industrie américaine impuissante face à cette demande
Cette pénurie d'équipement est un obstacle majeur. Il ne sagit pas de composants facultatifs. Ils constituent lépine dorsale de linfrastructure électrique de tout centre de données, léquipement qui capte lélectricité du réseau et la rend utilisable pour des milliers de GPU fonctionnant en parallèle. Sans eux, il n'y a pas d'installation. Sans installation, il n'y a pas de capacité de calcul. Et sans capacité de calcul, la course à l'IA ralentit considérablement.
Le problème fondamental est d'une simplicité trompeuse. Les centres de données consomment d'énormes quantités d'électricité, et cette énergie doit être gérée, convertie, stockée et distribuée à l'aide d'équipements industriels spécialisés. Les transformateurs abaissent la tension du réseau électrique à des niveaux utilisables.
Les appareillages de commutation contrôlent et protègent le flux. Les systèmes de batteries assurent une alimentation de secours et la stabilité en cas de pics de demande ou de perturbations du réseau. Un seul grand centre de données dédié à l'IA peut consommer autant d'électricité qu'une petite ville. Mais l'infrastructure électrique nécessaire pour supporter cette charge ne peut pas être fournie par un fournisseur américain dans l'immédiat.
Les États-Unis disposent dune capacité de production nationale limitée en matière déquipements électriques lourds. Depuis des années, lindustrie sappuie sur les importations en provenance de Chine et dAsie du Sud-Est pour combler...
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