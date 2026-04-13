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Yann Le Cun, ancien directeur scientifique en IA chez Meta, qualifie la panique suscitée par la version préliminaire de « Claude Mythos » d'Anthropic de mise en scène exagérée « issues d'une illusion »

Le , par Jade Emy
16 commentaires

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Si la fuite de du modèleClaude Mythos et les déclarations d'Anthropic ont fait grand bruit sur les réseaux sociaux, Yann Le Cun a qualifié la panique suscitée par la version préliminaire de Claude Mythos d'Anthropic de mise en scène exagérée. « Le drame autour de Mythos = des conneries issues dune illusion », a écrit Yann Le Cun sur X. Les commentaires de Yann Le Cun sont intervenus quelques jours après quAnthropic a déclaré que Mythos Preview avait détecté des milliers de vulnérabilités de gravité élevée sur tous les principaux systèmes dexploitation et navigateurs web.

Fin mars 2026, le dernier modèle d'IA d'Anthropic a fait l'objet d'une fuite avant même son lancement. Le nouveau modèle, dont le nom de code est « Claude Mythos », a été révélé accidentellement après que des descriptions du modèle ont été stockées dans un cache de données accessible au public. Après la révélation de la fuite du modèle d'IA, un porte-parole d'Anthropic a confirmé son existence et a souligné que le modèle représentait « un changement radical » en termes de performances d'IA et qu'il était « le plus performant que nous ayons construit à ce jour ».

Quelques jours plus tard, Anthropic a annoncé qu'il ne commercialiserait pas son tout dernier modèle, Mythos, au grand public, invoquant la crainte qu'il ne soit trop efficace pour détecter des failles de cybersécurité de gravité élevée dans les principaux systèmes d'exploitation et navigateurs web. « L'augmentation considérable des capacités de Claude Mythos Preview nous a amenés à décider de ne pas le rendre accessible au grand public. Nous l'utilisons plutôt dans le cadre d'un programme de cybersécurité défensive avec un groupe restreint de partenaires », a écrit Anthropic dans la fiche technique du modèle.

Si la fuite de Claude Mythos et les déclarations d'Anthropic ont fait grand bruit sur les réseaux sociaux, Yann Le Cun a qualifié la panique suscitée par la version préliminaire de Claude Mythos d'Anthropic de « mise en scène exagérée ». Yann Le Cun, né le 8 juillet 1960, est l'ancien directeur scientifique de l'IA de Meta, et chercheur en intelligence artificielle (IA) et vision artificielle (robotique) franco-américain. Il est considéré comme l'un des inventeurs de l'apprentissage profond. Il reçoit le prix Turing 2018, le 27 mars 2019, partagé avec Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton, et est souvent surnommé le « parrain de l'IA ».

« Le drame autour de Mythos = des conneries issues dune illusion », a écrit Yann Le Cun sur X, en réponse à un message de la société de sécurité IA Aisle qui affirmait que des modèles plus petits et moins coûteux pourraient reproduire en grande partie lanalyse de vulnérabilité présentée par Anthropic dans son annonce.



Les commentaires de Yann Le Cun sont intervenus quelques jours après quAnthropic a déclaré que Mythos Preview avait détecté des milliers de vulnérabilités de gravité élevée sur tous les principaux systèmes dexploitation et navigateurs web. Des allégations suffisamment graves pour inciter le président de la Fed, Jerome Powell, et le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, à convoquer une réunion durgence avec les PDG des plus grandes banques américaines. Le modèle, qu'Anthropic a refusé de rendre public, n'est partagé qu'avec un groupe restreint d'entreprises, dont Apple, Google et Microsoft, dans le cadre d'une initiative de 100 millions de dollars baptisée Project Glasswing.

Le scepticisme de Le Cun n'est pas isolé. Gary Marcus, chercheur en IA et critique régulier du secteur, a écrit sur que la menace Mythos était « exagérée » et que « dans une certaine mesure, j'ai l'impression qu'on s'est fait avoir ». Marcus a fait valoir que le modèle semblait être « légèrement meilleur » que ses prédécesseurs plutôt qu'une véritable avancée. David Sacks, l'ancien responsable de l'IA à la Maison Blanche, a reconnu les risques en matière de cybersécurité, mais a ajouté qu'« il est difficile d'ignorer qu'Anthropic a l'habitude de recourir à des tactiques alarmistes ». Dave Kasten, de Palisade Research, a déclaré qu'Anthropic avait « une légère avance, mais pas une avance écrasante » et ne disposait pas d'un avantage concurrentiel durable, soulignant qu'OpenAI disposerait d'un modèle aux capacités similaires qu'il prévoit également de restreindre.

Yann Le Cun a notamment reposté ce message sur X :

Après avoir constaté que le marketing autour de Claude Mythos sétait avéré, comme prévu, être une arnaque, jai voulu dresser une liste exhaustive des astuces utilisées pour commercialiser les LLM.

Cette liste exhaustive comprend des déclarations provenant directement des dirigeants de ces entreprises ou du « marketing organique » de personnes sur les réseaux sociaux, ainsi qu'une explication du fonctionnement de l'arnaque. Il s'agit de ma première tentative, elle est donc probablement incomplète.

Liste exhaustive des arnaques marketing liées aux LLM v1 :

« Encore deux semaines » : les modèles seront bientôt suffisamment performants pour faire ce que nous prétendons.

« Ils sont déjà assez performants »  les modèles sont déjà assez performants pour remplacer les travailleurs, mais cela ne sest pas encore produit pour x, y et z...
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16 commentaires
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abrillant
Avatar de abrillant
Membre averti https://www.developpez.com
Le 13/04/2026 à 15:21
Cela rejoint ce que j'ai perçu en utilisant l'API d'anthropic :

- Carte bancaire verrouillée, impossible de la supprimer
- API peu pratique et lente sans parler des interruptions de service aléatoire
- Versement à minima de 5$ ne serait ce que pour faire un prompt "hello"...
- ....

Quant à Yann Le cun, que l'on peut qualifier d'expert, il dénonce depuis des années le mensonge des vendeurs de LLM (AGI...), ce n'est en aucun cas une attaque opportuniste pour faire valoir sa société qui de toute manière ne vise pas à la même chose et est davantage du côté de la recherche longue.

Donc je le rejoints complètement => Manipulation/marketing...
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Matthieu Vergne
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 13/04/2026 à 13:35
Il y a certainement beaucoup de vrai dans ce que dit Le Cun, mais comme maintenant il a sa propre boîte, il a intérêt à descendre ses concurrents aussi. Donc il est désormais taché de conflit d'intérêt (en tout cas plus qu'avant où il faisait partie du même socle techno).

Quand au retour disant qu'on fait en quelques minutes ce qu'on faisait en quelques mois, c'est vrai dans le meilleur des cas, pour ce qui se fait biena vec l'IA, mais c'est pas pour tout, loin de là. C'est pas la première fois qu'on nous vend du rêve qui s'essouffle comme un ballon de baudruche après l'accès grand public. Donc maintenant, j'attends de voir les études qui s'y pencheront sérieusement.
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