Fin mars 2026, le dernier modèle d'IA d'Anthropic a fait l'objet d'une fuite avant même son lancement. Le nouveau modèle, dont le nom de code est « Claude Mythos », a été révélé accidentellement après que des descriptions du modèle ont été stockées dans un cache de données accessible au public. Après la révélation de la fuite du modèle d'IA, un porte-parole d'Anthropic a confirmé son existence et a souligné que le modèle représentait « un changement radical » en termes de performances d'IA et qu'il était « le plus performant que nous ayons construit à ce jour ».
Quelques jours plus tard, Anthropic a annoncé qu'il ne commercialiserait pas son tout dernier modèle, Mythos, au grand public, invoquant la crainte qu'il ne soit trop efficace pour détecter des failles de cybersécurité de gravité élevée dans les principaux systèmes d'exploitation et navigateurs web. « L'augmentation considérable des capacités de Claude Mythos Preview nous a amenés à décider de ne pas le rendre accessible au grand public. Nous l'utilisons plutôt dans le cadre d'un programme de cybersécurité défensive avec un groupe restreint de partenaires », a écrit Anthropic dans la fiche technique du modèle.
Si la fuite de Claude Mythos et les déclarations d'Anthropic ont fait grand bruit sur les réseaux sociaux, Yann LeCun a qualifié la panique suscitée par la version préliminaire de Claude Mythos d'Anthropic de « mise en scène exagérée ». Yann Le Cun, né le 8 juillet 1960, est l'ancien directeur scientifique de l'IA de Meta, et chercheur en intelligence artificielle (IA) et vision artificielle (robotique) franco-américain. Il est considéré comme l'un des inventeurs de l'apprentissage profond. Il reçoit le prix Turing 2018, le 27 mars 2019, partagé avec Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton, et est souvent surnommé le « parrain de l'IA ».
« Le drame autour de Mythos = des conneries issues dune illusion », a écrit Yann LeCun sur X, en réponse à un message de la société de sécurité IA Aisle qui affirmait que des modèles plus petits et moins coûteux pourraient reproduire en grande partie lanalyse de vulnérabilité présentée par Anthropic dans son annonce.
Mythos drama = BS from self-delusion.— Yann LeCun (@ylecun) April 9, 2026
Les commentaires de Yann LeCun sont intervenus quelques jours après quAnthropic a déclaré que Mythos Preview avait détecté des milliers de vulnérabilités de gravité élevée sur tous les principaux systèmes dexploitation et navigateurs web. Des allégations suffisamment graves pour inciter le président de la Fed, Jerome Powell, et le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, à convoquer une réunion durgence avec les PDG des plus grandes banques américaines. Le modèle, qu'Anthropic a refusé de rendre public, n'est partagé qu'avec un groupe restreint d'entreprises, dont Apple, Google et Microsoft, dans le cadre d'une initiative de 100 millions de dollars baptisée Project Glasswing.
Le scepticisme de LeCun n'est pas isolé. Gary Marcus, chercheur en IA et critique régulier du secteur, a écrit sur que la menace Mythos était « exagérée » et que « dans une certaine mesure, j'ai l'impression qu'on s'est fait avoir ». Marcus a fait valoir que le modèle semblait être « légèrement meilleur » que ses prédécesseurs plutôt qu'une véritable avancée. David Sacks, l'ancien responsable de l'IA à la Maison Blanche, a reconnu les risques en matière de cybersécurité, mais a ajouté qu'« il est difficile d'ignorer qu'Anthropic a l'habitude de recourir à des tactiques alarmistes ». Dave Kasten, de Palisade Research, a déclaré qu'Anthropic avait « une légère avance, mais pas une avance écrasante » et ne disposait pas d'un avantage concurrentiel durable, soulignant qu'OpenAI disposerait d'un modèle aux capacités similaires qu'il prévoit également de restreindre.
Yann LeCun a notamment reposté ce message sur X :
Après avoir constaté que le marketing autour de Claude Mythos sétait avéré, comme prévu, être une arnaque, jai voulu dresser une liste exhaustive des astuces utilisées pour commercialiser les LLM.
Cette liste exhaustive comprend des déclarations provenant directement des dirigeants de ces entreprises ou du « marketing organique » de personnes sur les réseaux sociaux, ainsi qu'une explication du fonctionnement de l'arnaque. Il s'agit de ma première tentative, elle est donc probablement incomplète.
Liste exhaustive des arnaques marketing liées aux LLM v1 :
« Encore deux semaines » : les modèles seront bientôt suffisamment performants pour faire ce que nous prétendons.
« Ils sont déjà assez performants » les modèles sont déjà assez performants pour remplacer les travailleurs, mais cela ne sest pas encore produit pour x, y et z raisons....
Cette liste exhaustive comprend des déclarations provenant directement des dirigeants de ces entreprises ou du « marketing organique » de personnes sur les réseaux sociaux, ainsi qu'une explication du fonctionnement de l'arnaque. Il s'agit de ma première tentative, elle est donc probablement incomplète.
Liste exhaustive des arnaques marketing liées aux LLM v1 :
« Encore deux semaines » : les modèles seront bientôt suffisamment performants pour faire ce que nous prétendons.
« Ils sont déjà assez performants » les modèles sont déjà assez performants pour remplacer les travailleurs, mais cela ne sest pas encore produit pour x, y et z raisons....
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