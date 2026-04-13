le PDG d'OpenAI accuse les récits médiatiques hostiles à son égard
La résidence de Sam Altman, PDG dOpenAI, située à San Francisco, a été prise pour cible deux fois au cours des derniers jours. Le premier incident impliquait un individu ayant lancé un cocktail Molotov contre la propriété. Le second a mené à l'arrestation de deux personnes pour l'usage négligent d'une arme à feu. Sam Altman a lié ces actes de violence à la diffusion de récits médiatiques hostiles et aux préoccupations croissantes du public concernant l'IA. La technologie menace des millions d'emplois. Ces événements soulignent également les risques réels auxquels sont exposées les figures de proue de la technologie dans un climat social tendu.
Le vendredi 10 avril 2026, la résidence de Sam Altman a été la cible d'une première agression violente. Un jeune homme de 20 ans originaire du Texas, identifié comme étant Daniel Alejandro Moreno-Gama, est accusé d'avoir lancé un cocktail Molotov contre la propriété du PDG. Bien que l'engin ait provoqué un début d'incendie, le personnel de sécurité a pu l'éteindre rapidement, et l'intégralité de l'incident a été capturée par les caméras de surveillance.
Peu après cette attaque, le suspect a été localisé près du siège social d'OpenAI à San Francisco, où il tenait des propos menaçants avant d'être placé en garde à vue. Sam Altman avait choisi de rendre cette affaire publique dans l'espoir que la transparence découragerait d'autres actes de violence similaires.
Le domicile de Sam Altman ciblé dans une attaque par arme à feu
Cet espoir a été déçu seulement deux jours plus tard, le dimanche matin, lorsqu'un second incident s'est produit devant le domicile du dirigeant. Selon les rapports de la police de San Francisco, une berline Honda avec deux personnes à bord s'est arrêtée devant la maison après être passée une première fois quelques minutes auparavant. L'une des deux personnes aurait ensuite ouvert le feu proche du domicile du dirigeant, avant que le véhicule ne s'enfuie.
Les images de vidéosurveillance ainsi que les rapports des agents de sécurité, qui ont entendu une détonation, indiquent qu'une main est sortie de la fenêtre du passager pour tirer un coup de feu avant que le véhicule ne s'enfuie. Grâce à l'identification de la plaque d'immatriculation par les caméras, la police a pu remonter jusqu'à Amanda Tom, 25 ans, et Muhamad Tarik Hussein, 23 ans. Les deux suspects ont été arrêtés, sans résistance à leur domicile.
Les forces de l'ordre ont saisi trois armes à feu au domicile des suspects. Ils sont désormais poursuivis pour usage négligent d'une arme à feu. Concernant la première attaque, un porte-parole d'OpenAI avait précédemment déclaré au Daily Mail : « quelqu'un avait lancé un cocktail Molotov sur la maison de Sam Altman et avait également proféré des menaces à l'encontre de notre siège social à San Francisco, mais heureusement, personne n'avait été blessé ».
Aucun blessé n'a été signalé lors de ces deux incidents. Les enquêtes sont en cours. Toutefois, cette deuxième attaque en l'espace d'un week-end semble confirmer les inquiétudes exprimées par Sam Altman dans un article publié le 10 avril sur son blogue, où il revenait sur l'incendie criminel de sa demeure.
L'influence des « récits médiatiques » et les tensions relatives à l'IA
Sam Altman a suggéré que cette montée de la violence pourrait être liée à la publication récente d'un article très critique dans le New Yorker. Cette enquête, basée sur des centaines d'entretiens, remettait en question son intégrité et survenait peu après de graves accusations de sa sur portant sur des faits survenus durant leur enfance. Alors qu'il minimisait auparavant l'impact de la couverture médiatique sur sa sécurité, il a désormais changé d'avis.
« Les mots ont un pouvoir. Il y a quelques jours, un article incendiaire a été publié à mon sujet. Quelquun ma dit hier quil pensait que cela survenait à un moment où lIA suscitait une grande inquiétude et que cela rendait la situation plus dangereuse pour moi. Je ny ai pas prêté attention. Je suis maintenant réveillé au milieu de la nuit, furieux, et je me dis que jai sous-estimé le pouvoir des mots et des récits », a écrit Sam Altman dans son billet.
Dans cet article, Sam Altman a également publié une photo de son mari, Oliver Mulherin, et de leur bébé. « D'habitude, nous essayons de préserver notre vie privée, mais dans ce cas précis, je partage cette photo dans l'espoir qu'elle dissuade la prochaine personne de lancer un cocktail Molotov sur notre maison, quelle que soit l'opinion qu'elle a de moi », a-t-il écrit en légende de la photo. Son article n'a cependant pas empêché la deuxième attaque.
Enfin, le dirigeant a reconnu que l'anxiété du public face aux bouleversements majeurs apportés par l'intelligence artificielle est justifiée, tout en plaidant pour des mesures politiques fortes afin d'accompagner la société à travers ce qu'il considère comme l'un des plus grands changements de l'histoire.
Sam Altman : un personnage controversé dans l'industrie et clivant
Samuel Altman, 40 ans, est un homme d'affaires et entrepreneur américain qui occupe depuis 2019 le poste de PDG du laboratoire de recherche en IA OpenAI. Sam Altman a étudié à Stanford pendant deux ans avant d'abandonner ses études et de cofonder Loopt, un service de réseau géosocial pour smartphones. En 2011, il a rejoint Y Combinator, un accélérateur de startups et une société de capital-risque, dont il a été le président de 2014 à 2019.
Mais Sam Altman est un personnage très controversé. Il a transformé OpenAI, fondée à l'origine comme organisation à but non lucratif, en une entreprise à but lucratif valorisée à des centaines de milliards de dollars, ce que beaucoup voient comme une trahison des idéaux fondateurs.
Il est également une personne clivante. Sam Altman prêche la prudence sur les dangers de l'IA tout en étant celui qui accélère le plus son développement à des fins commerciales. Il est accusé de chercher à contrôler la réglementation sur l'IA. Il fait l'objet d'enquêtes remettant en cause son intégrité, d'accusations d'abus au sein de sa famille et incarne les inquiétudes profondes de la société face aux changements radicaux apportés par la technologie.
Par exemple, dans sa récente enquête, le New Yorker a documenté la gouvernance d'OpenAI et du caractère de son PDG. La juxtaposition était saisissante au point d'en être comique : d'un côté, l'homme qui se pose en architecte du futur de l'humanité ; de l'autre, le portrait que dressent de lui des dizaines d'ex-collaborateurs, partenaires et membres de son conseil d'administration, celui d'un dirigeant pathologiquement incapable de dire la vérité.
Des détails du rapport révèlent que certains des collègues de Sam Altman estimaient quil manquait dune expertise technique approfondie en programmation et en apprentissage automatique, bien quil dirige lune des entreprises dIA les plus influentes au monde. Selon l'article du New Yorker, plusieurs ingénieurs et initiés ayant travaillé avec le PDG ont déclaré quil ne disposait pas dune grande expérience en codage ou en apprentissage automatique.
Source : Sam Altman
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