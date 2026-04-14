Hiro cessera ses activités le 20 avril, OpenAI ayant racheté Hiro Finance, une start-up spécialisée dans la gestion des finances personnelles qui utilisait l'IA pour aider les utilisateurs

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OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) composé d'une société d'intérêt public à but lucratif (PBC) et d'une fondation à but non lucratif, dont le siège social est situé à San Francisco. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage GPT, la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et la série Sora de modèles de conversion texte-vidéo, qui ont influencé la recherche dans le secteur et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.Récemment, OpenAI a racheté Hiro Finance, une start-up spécialisée dans la gestion des finances personnelles qui utilisait l'intelligence artificielle (IA) pour aider les utilisateurs à modéliser leurs décisions financières. Ethan Bloch, fondateur de Hiro, a annoncé cette acquisition sur LinkedIn. OpenAI a confirmé l'opération, sans toutefois en dévoiler les conditions financières. L'année dernière, OpenAI avait acquis Roi, une application de gestion des finances personnelles basée sur l'IA.Fondée en 2023, Hiro a lancé son outil de planification financière basé sur l'IA il y a environ cinq mois. Celui-ci permet aux utilisateurs de saisir des données financières personnelles telles que leur salaire, leurs dettes et leurs dépenses mensuelles, puis de modéliser toute une série de scénarios hypothétiques afin de les aider à réfléchir à leurs décisions financières importantes. L'une de ses caractéristiques distinctives est l'accent mis sur la précision des calculs financiers, notamment grâce à une option permettant aux utilisateurs de vérifier les calculs effectués par l'IA, une fonctionnalité importante dans un domaine où la confiance et la précision sont indispensables.Hiro cessera ses activités le 20 avril et supprimera toutes les données des utilisateurs de ses serveurs d'ici le 13 mai. Bloch a confirmé dans son message sur LinkedIn que les employés de Hiro le rejoindraient chez OpenAI. LinkedIn recense une dizaine de personnes associées à lentreprise.Voici l'annonce d'Ethan Bloch, fondateur de Hiro :Nous avons lancé Hiro avec pour ambition de créer un directeur financier personnel basé sur l'IA, et nous avons travaillé sans relâche pour concrétiser ce projet. Depuis, nous avons aidé nos clients à planifier et à gérer plus d'un milliard de dollars d'actifs, et nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons construit et appris au fil du temps.Au fur et à mesure que Rushabh Doshi et moi-même avons appris à connaître l'équipe d'OpenAI, il est devenu évident que joindre nos forces nous donnerait l'opportunité de poursuivre cette vision à une échelle bien plus grande.Pendant des décennies, les conseils financiers personnalisés ont été trop coûteux, trop génériques ou trop difficiles d'accès. ChatGPT est enfin en train de changer cela.La mission qui nous a amenés à créer Hiro, et Digit avant cela, na pas changé : améliorer le bien-être financier des gens. Si quoi que ce soit, cela semble encore plus important aujourdhui.À compter daujourdhui, Hiro naccepte plus de nouvelles inscriptions. Le produit Hiro cessera de fonctionner le 20 avril 2026 et toutes les données seront supprimées de nos serveurs le 13 mai 2026. Les utilisateurs existants peuvent exporter toutes leurs données depuis les paramètres jusqu'au 13 mai 2026 :À tous ceux qui ont utilisé Hiro : merci. Merci de nous avoir fait confiance dès le début. Merci de nous avoir confié votre temps, vos commentaires et vos finances. C'était un privilège de créer ce produit pour vous. Je suis désolé que l'aventure Hiro s'arrête ici, mais j'espère que nous aurons la chance de vous servir à nouveau à travers ce que nous construirons ensuite chez OpenAI.À notre équipe : je suis extrêmement reconnaissant envers cette équipe. Vous avez poursuivi notre mission avec passion et détermination, et vous n'avez cessé de livrer, d'apprendre, puis de livrer encore. Vous avez construit des choses dont je serai toujours fier. Je suis impatient de poursuivre notre mission ensemble à une échelle encore plus grande chez OpenAI.À nos investisseurs : Ribbit, General Catalyst, Restive et tous nos amis, vous êtes les meilleurs partenaires quun fondateur puisse espérer. Je sais que laventure Hiro sachève plus tôt que nous ne lavions tous prévu et je vous suis reconnaissant pour votre soutien indéfectible. Merci.Et à tous ceux qui ont soutenu Hiro tout au long de ce parcours : merci.Ethan Bloch13 avril 2026Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?