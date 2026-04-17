Anthropic écrase GPT-5.4 avec le lancement de Claude Opus 4.7, un modèle d'IA moins risqué et moins puissant que Mythos, mais nettement plus efficace que la version 4.6

Anthropic PBC est une entreprise américaine spécialisée dans l'IA dont le siège social est situé à San Francisco. Elle a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) baptisée Claude. Anthropic fonctionne comme une société d'intérêt public qui mène des activités de recherche et de développement en IA afin « d'étudier leurs propriétés de sécurité à la frontière technologique » et d'utiliser ces recherches pour déployer des modèles sûrs destinés au grand public.
Claude est une série de grands modèles de langage développés par Anthropic et lancés pour la première fois en 2023. Depuis Claude 3, chaque génération a généralement été proposée en trois versions, classées par ordre croissant de puissance : Haiku, Sonnet et Opus. Un modèle supplémentaire, baptisé « Claude Mythos », a également été développé par l'entreprise en 2026, mais n'a pas été rendu public.
Fin mars 2026, une fuite concernant Claude Mythos avait en effet révélé lexistence dun modèle d'IA nettement plus avancé en matière de raisonnement et de programmation. Ce modèle a suscité une vive attention après que des documents internes contenant des descriptions du modèle avaient été exposés dans un lac de données public et non sécurisé. Anthropic avait alors confirmé travailler sur un système polyvalent intégrant des avancées significatives en matière de codage, de raisonnement et de cybersécurité. Toutefois, cette fuite a également mis en lumière les risques liés aux capacités accrues de Mythos.
Le jeudi 16 avril 2026, Anthropic a annoncé le lancement d'un nouveau modèle d'IA, Claude Opus 4.7, qui, selon l'entreprise, constitue une amélioration par rapport aux modèles précédents, mais dont les capacités sont « moins étendues » que celles de sa dernière version, Claude Mythos Preview.
Selon Anthropic, Claude Opus 4.7 excelle dans l'ingénierie logicielle, le respect des instructions et la réalisation de tâches concrètes ; il s'agit de son modèle le plus puissant actuellement disponible au grand public. Cependant, ses capacités en matière de cybersécurité ne sont pas aussi avancées que celles de Claude Mythos Preview, qu'Anthropic a déployé auprès d'un groupe restreint d'entreprises dans le cadre d'une nouvelle initiative de cybersécurité baptisée « Project Glasswing » au début du mois.
« Nous lançons Opus 4.7 avec des mesures de sécurité qui détectent et bloquent automatiquement les requêtes indiquant des utilisations interdites ou présentant un risque élevé en matière de cybersécurité », a déclaré Anthropic dans un communiqué. « Les enseignements que nous tirerons du déploiement concret de ces mesures de sécurité nous aideront à progresser vers notre objectif final, à savoir la mise à disposition à grande échelle de modèles de classe Mythos. »
Depuis sa création en 2021, Anthropic a passé des années à se forger soigneusement une réputation dentreprise plus attachée au déploiement sûr et responsable de lIA que ses concurrents tels quOpenAI.
Le lancement du projet Glasswing a donné lieu à plusieurs réunions de haut niveau entre des membres de l'administration Trump, des PDG du secteur technologique et des dirigeants de banques, consacrées aux risques de sécurité liés aux modèles d'IA puissants.
Anthropic n'a pas l'intention de rendre Claude Mythos Preview accessible au grand public, mais la société a indiqué que son objectif était de déterminer comment elle pourrait, à terme, déployer à grande échelle des modèles de classe Mythos.
Le lancement de Claude Opus 4.7 fait suite à celui de Claude Opus 4.6 par Anthropic en février. Selon un communiqué, Anthropic a déclaré que ce nouveau modèle surpassait Claude Opus 4.6 dans de nombreux cas d'utilisation, notamment en ce qui concerne les tests de référence du secteur pour le codage agentique, le raisonnement multidisciplinaire, l'utilisation d'outils à grande échelle et l'utilisation agentique de l'ordinateur.
Claude Opus 4.7 est disponible sur lensemble des produits Claude dAnthropic, via son interface de programmation dapplications (API) et auprès des fournisseurs de services cloud Microsoft, Google et Amazon. Selon Anthropic, ce nouveau modèle est proposé au même prix que Claude Opus 4.6.
L'accent mis sur la « cybersécurité »
La sortie d'Opus 4.7 constitue une expérience en matière de sécurité, a déclaré l'entreprise. Suite aux inquiétudes selon lesquelles le puissant modèle « Mythos » pourrait être utilisé pour lancer des cyberattaques, Anthropic a délibérément limité les capacités cybernétiques d'Opus 4.7. Le modèle intègre de nouvelles « barrières de sécurité » automatiques qui bloquent les requêtes à haut risque liées au piratage informatique.
Anthropic a déclaré avoir mené des expériences visant à « réduire de manière différentielle » les capacités en cybersécurité de Claude Opus 4.7 pendant la phase d'entraînement.
La société a encouragé les professionnels de la sécurité souhaitant utiliser ce modèle à des « fins légitimes de cybersécurité » à se porter candidats dans le cadre dun programme de cyber-vérification officiel, soumis à un contrôle préalable.
En quoi Claude 4.7 est-il meilleur que Claude 4.6 ?
Au-delà de l'aspect des cyberopérations, Anthropic affirme que « le modèle dispose également d'une vision nettement améliorée : il est capable de traiter des images avec une meilleure résolution.
Claude Opus 4.7 fait preuve de plus de goût et de créativité dans l'exécution de tâches professionnelles, produisant des interfaces, des diapositives et des documents de meilleure qualité. » Anthropic a publié une comparaison en quatre points, mettant en évidence quatre domaines clés dans lesquels Opus 4.7 surpasse son prédécesseur, Opus 4.6.
Programmation et ingénierie
Anthropic affirme qu'Opus 4.7 a connu une avancée considérable en matière d'ingénierie logicielle et, d'après les premiers testeurs, le modèle est désormais capable de gérer des tâches de programmation complexes et « de longue durée » qui nécessitaient auparavant une supervision humaine constante. Le modèle prête désormais davantage attention aux instructions et vérifie soigneusement son propre travail à la recherche d'erreurs avant de le soumettre.
Une « vision » haute définition
Selon l'entreprise, la capacité du modèle à « voir » a triplé. Elle précise qu'Opus 4.7 est désormais capable de traiter des images haute résolution pouvant atteindre 2 576 pixels, ce qui lui permet de lire des captures d'écran très détaillées, d'analyser des schémas complexes et d'extraire des données à partir de textes minuscules qui auraient été flous pour les versions précédentes.
Une créativité de niveau professionnel
Le troisième critère est le « goût ». L'entreprise décrit ce nouveau modèle comme plus « raffiné » dans le cadre du travail de bureau. L'Opus 4.7 obtiendrait de meilleurs résultats dans la conception d'une interface utilisateur, la création d'une présentation PowerPoint ou...
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