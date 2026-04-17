Selon le récent rapport « AI Index 2026 » de l'Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) de l'université de Stanford, la Chine a pratiquement effacé l'avance historique des États-Unis en matière d'IA. Cette tendance se dessine depuis plusieurs années, et Washington semble désormais dans l'incapacité de l'enrayer. La guerre technologique et économique menée contre la Chine n'a pas suffi à freiner l'essor de son industrie technologique.
L'écart de performance entre les meilleurs modèles de langage des deux pays s'est réduit de manière spectaculaire en trois ans. En mai 2023, le leader américain GPT-4 devançait largement ses concurrents chinois avec une marge de plus de 300 points, mais en mars 2026, cette supériorité n'était plus que de 39 points. Actuellement, le modèle de pointe américain Claude Opus 4.6 ne surpasse son rival chinois Dola-Seed 2.0 que de seulement 2,7 %.
(Les scores Arena ont permis de mesurer l'écart de performance.) Cette dynamique confirme que la Chine s'est imposée comme un contrepoids technologique majeur, regagnant du terrain sur presque tous les indicateurs clés de performance et de recherche. De plus, la Chine s'impose dans les autres domaines.
Domination chinoise dans l'innovation académique et industrielle
La Chine ne se contente pas de rattraper son retard sur les modèles de langage, elle domine également la compétition mondiale en matière de brevets, de publications et de robotique. En 2024, les citations de recherche chinoises représentaient 20,6 % du total mondial, surpassant les 12,6 % des États-Unis. Cette supériorité est encore plus marquée dans le secteur de l'automatisation industrielle, où l'Empire du Milieu a installé plus de 295 000 robots.
Cela représente près de neuf fois le volume des installations robotiques américaines. La montée en puissance de la Chine est soutenue par une stratégie de financement agressive, notamment illustrée par des introductions en bourse à Hong Kong ayant atteint 110 milliards de dollars au trimestre dernier.
Les experts soulignent que l'adoption plus large de l'IA et des valorisations attractives font de la Chine un gagnant potentiel dans cette guerre technologique. Par ailleurs, un avantage structurel majeur de la Chine réside dans sa capacité à soutenir la croissance massive des infrastructures de calcul grâce à son réseau électrique. Selon le rapport de Stanford, la Chine construit chaque année une capacité supérieure à la consommation totale de l'Allemagne.
Avec une marge de réserve électrique de 80 %, la Chine dispose de deux fois la capacité nécessaire pour alimenter l'expansion de ses centres de données d'IA. À l'inverse, le système électrique américain est décrit comme vieillissant et vulnérable aux conditions climatiques extrêmes en raison de décennies de sous-investissement. Cette situation crée un goulot d'étranglement pouvant freiner considérablement la croissance du secteur américain de l'IA.
L'érosion de l'attractivité américaine pour les talents mondiaux
Malgré des investissements privés vingt-trois fois supérieurs à ceux de la Chine, les États-Unis font face à un ralentissement inquiétant de l'arrivée de nouveaux experts. Le flux de chercheurs en IA s'installant sur le sol américain a chuté de 89 % depuis 2017, une tendance qui s'est accélérée avec une baisse de 80 % rien qu'en 2025. Yann Le Cun, pionnier de l'apprentissage profond, a quitté les États-Unis afin de créer sa propre entreprise en France.
Yann Le Cun est un informaticien franco-américain qui travaille principalement dans les domaines de l'apprentissage automatique (ML), de la vision par ordinateur, de la robotique mobile et des neurosciences computationnelles. En 2018, Yann Le Cun, Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton ont reçu le prix Turing pour leurs travaux sur l'apprentissage profond. Après avoir passé 12 ans chez Meta, [URL=...
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