Le soutien des électeurs de Virginie à la construction de nouveaux centres de données s'effondre, passant de 69 % en 2023 à 35 % selon un nouveau sondage, le projet « Digital Gateway » est abandonné

Un sondage Washington Post-Schar School a récemment révélé que seuls 35 % des électeurs de Virginie se disent désormais favorables à l'implantation d'un nouveau centre de données dans leur communauté. Cette nouvelle intervient juste un jour après que le Conseil des superviseurs du comté de Prince William a voté l'abandon de ses recours en faveur du Prince William Digital Gateway, mettant fin à des années d'efforts juridiques visant à relancer un campus de 850 hectares comprenant 37 bâtiments qui, une fois achevé, aurait constitué l'un des plus grands complexes de centres de données du pays, voire du monde.
Les entreprises technologiques et les développeurs qui cherchent à investir des milliards de dollars dans des centres de données toujours plus grands pour alimenter l'IA et le cloud computing perdent de plus en plus souvent la bataille dans les communautés où les gens ne veulent pas vivre à côté d'eux, ni même à proximité. Partout aux États-Unis, les communautés s'informent et apprennent les unes des autres sur leurs combats contre les projets de centres de données qui se multiplient rapidement en nombre et en taille pour répondre à une demande forte, les développeurs se diversifiant à la recherche de connexions plus rapides aux sources d'énergie.
Même une avocate de Microsoft a reconnu que « personne ne souhaite vraiment avoir un centre de données dans son jardin ». Alors que les infrastructures numériques deviennent aussi indispensables que lélectricité, leur implantation soulève une colère grandissante. Laveu de l'avocat de Microsoft illustre à la fois larrogance et le malaise dune industrie qui peine à concilier puissance technologique, impératifs écologiques et acceptation sociale. Derrière les discours sur le cloud propre et lintelligence artificielle responsable, la réalité des serveurs chauffants, des nappes phréatiques pompées et des villages révoltés devient impossible à dissimuler.
Dans ce contexte, un sondage Washington Post-Schar School a récemment révélé que seuls 35 % des électeurs de Virginie se disent désormais favorables à l'implantation d'un nouveau centre de données dans leur communauté. Cette nouvelle intervient juste un jour après que le Conseil des superviseurs du comté de Prince William a voté l'abandon de ses recours en faveur du Prince William Digital Gateway, mettant fin à des années d'efforts juridiques visant à relancer un campus de 850 hectares comprenant 37 bâtiments qui, une fois achevé, aurait constitué l'un des plus grands complexes de centres de données du pays, voire du monde.
La région concentre déjà une grande partie de la capacité mondiale des hyperscalers, la charge des centres de données du nord de la Virginie dépassant 4 900 MW. À lui seul, le Digital Gateway était dimensionné pour répondre à une demande de plusieurs gigawatts, avec quelque 2 kilomètres carrés d'espace de construction et 14 sous-stations électriques dédiées.
Approuvé en décembre 2023 par le conseil de surveillance sortant du comté de Prince William à l'issue d'une réunion publique de 27 heures, le projet de QTS et Compass Datacenters a été contesté par l'association des propriétaires d'Oak Valley et l'American Battlefield Trust, au motif que les avis d'audience du comté ne respectaient pas les exigences publicitaires de l'État ou locales. Un juge de la cour de circuit a annulé les reclassements en août dernier, et le 31 mars de cette année, un panel de trois juges de la Cour d'appel de Virginie a confirmé cette décision. Le vote de Prince William a mis fin à toute possibilité de recours devant la Cour suprême de Virginie.
Data Center Watch, un observatoire géré par 10a Labs, a recensé 48 projets de centres de données bloqués ou retardés à travers les États-Unis en 2025, empêchant ainsi la réalisation de quelque 156 milliards de dollars de développements prévus. On compte désormais 57 groupes d'opposition locaux actifs en Virginie, soit plus que dans tout autre État. Le cabinet de conseil en affaires gouvernementales MultiState a recensé l'année dernière 238 propositions législatives au niveau des États visant à restreindre le développement des centres de données, dont 40 ont été adoptées. Les législateurs du Maine en ont ajouté une autre, en adoptant une mesure qui bloque les nouvelles constructions consommant plus de 20 MW jusqu'à l'automne 2027.
Une question plus large se pose concernant la latence de la fibre optique, car le cluster d'Ashburn gère la majorité du peering transatlantique et de la côte est des États-Unis. Le réacheminement des charges de travail d'inférence IA en dehors de cette zone entraîne des coûts mesurables que les hyperscalers ont jusqu'à présent été prêts à payer un supplément pour éviter.
Les projets de construction de centres de données à grande échelle constituent un secteur en pleine croissance et controversé aux États-Unis. La Silicon Valley et l'administration Trump misent l'ensemble de l'économie américaine sur la croissance continue de l'IA, une mission qui nécessitera des milliards de dollars d'investissements dans des centres de données et de nouvelles infrastructures énergétiques. Pour identifier ces milliers de centres de données disséminés sur le territoire, parfois bien identifiés, parfois presque invisibles, une équipe de chercheurs de l'institut de recherche à but non lucratif Epoch AI a utilisé des sources d'informations ouvertes pour cartographier la croissance des centres de données américains.
Source : Sondage de Washington Post
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