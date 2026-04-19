Une entreprise de la fintech rapporte la fermeture par Anthropic de son compte Claude. Amateurisme ? Oui, selon des développeurs qui estiment que le CTO aurait dû opter pour une solution autohébergée.

La plainte du responsable technique de Belo ravive le débat sur les risques de sappuyer sur des fournisseurs de service dans le nuage
Les avantages du cloud computing sont une évidence. Les plus notables sont : la réduction des coûts de maintenance dune infrastructure informatique, la réduction de la consommation énergétique, la disposition rapide d'une plateforme prête à l'emploi pour le déploiement des applications, la disposition d'une solution de sauvegarde simple et accessible à tous, même aux non-informaticiens, etc. Cependant, devant toutes les possibilités offertes, il demeure des réticences dans son adoption. Ces réticences sont liées, pour la plupart, au facteur de sécurité, qui reste encore un véritable défi :
- la fragilité dans la gestion des accès et des identités, bien que certains fournisseurs renforcent les interfaces dauthentification avec dautres moyens tels que les certificats, les smartcards, la technologie OTP et bien dautres ;
- lutilisation dAPI non sécurisées pour lintégration des applications avec les services cloud ;
- lexploit de vulnérabilités des systèmes dexploitation sur les serveurs du cloud et même sur les applications hébergées ;
- le piratage de compte, qui est un vieux type dattaque informatique, vient avec une forte recrudescence depuis lavènement dInternet et encore celui du cloud computing ;
- une action malveillante lancée en interne dans les effectifs du fournisseur. Une personne malveillante dans léquipe de gestion du Datacenter peut facilement nuire à la confidentialité et lintégrité des environnements hébergés ;
- les menaces persistantes avancées qui consistent en une forme dattaque où le hacker réussit à installer dune façon ou dune autre un dispositif dans le réseau interne de lorganisation, à partir duquel il peut extirper des données importantes ou confidentielles. Cest une forme dattaques difficile à détecter pour un fournisseur de services cloud ;
- la perte de données qui peut être causée par une attaque informatique (logique) du Datacenter, une attaque physique (incendie ou bombardement), une catastrophe naturelle, ou même simplement un facteur humain chez le fournisseur de services, par exemple en cas de faillite de la société ;
- les insuffisances dans les stratégies internes dadoption ou de passage au cloud. Les entreprises ou les organisations ne prennent pas souvent en compte tous les facteurs de sécurité liés à leur fonctionnement avant de souscrire à un service cloud. Certaines négligences, tant au niveau du développement dapplication quau niveau de lutilisation basique, leur sont parfois fatales ;
- utilisation frauduleuse des technologies cloud en vue de cacher l'identité et de perpétrer des attaques à grande échelle. Généralement, il sagit de comptes créés pendant les périodes dévaluation (la plupart des FAI proposent 30 jours dessai gratuits) ou des accès achetés frauduleusement ;
- le déni de service qui est une attaque qui consiste à rendre indisponible un service par une consommation abusive des ressources telles que les processeurs, la mémoire ou le réseau. Lidée, pour le pirate, cest de réussir à surcharger les ressources du Datacenter en vue dempêcher dautres utilisateurs de profiter des services ;
- les failles liées à lhétérogénéité des technologies imbriquées dans larchitecture interne du cloud, et l'architecture externe d'interfaçage avec les utilisateurs.
Le cas de la fintech Belo met surtout en avant lindisponibilité de la plateforme comme inconvénient pour les entreprises qui sappuient sur ledit service accessible via le nuage. Le CTO rapporte...
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