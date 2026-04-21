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Plus on délègue à l'IA, moins on sait faire sans elle : le paradoxe de l'augmentation cognitive qui finit par amputer la cognition qu'elle prétendait amplifier, selon des études

Le , par Stéphane le calme
82 commentaires

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Alors que des centaines de millions de personnes délèguent quotidiennement leurs tâches cognitives à ChatGPT, Claude ou Gemini, plusieurs études convergentes tirent la sonnette d'alarme : l'usage intensif des assistants conversationnels pourrait éroder nos capacités de mémorisation, de raisonnement critique et même d'originalité créatrice. Entre dette cognitive, capitulation intellectuelle et homogénéisation de la pensée, un tableau préoccupant se dessine au moment précis où l'industrie cherche à rendre ces outils encore plus omniprésents.

Tout commence, ou presque, dans les locaux du MIT Media Lab, où la chercheuse Nataliya Kosmyna observe quelque chose d'inquiétant parmi les stagiaires dont elle examine les candidatures. Les lettres de motivation qui lui parviennent se ressemblent étrangement : bien construites, bien polies, mais creuses, décrochées de son travail de recherche dès le deuxième paragraphe. Elle n'a aucun mal à deviner leur origine. Parallèlement, dans ses cours au Massachusetts Institute of Technology, elle remarque que ses étudiants semblent retenir moins d'information que leurs prédécesseurs et oublier la matière plus vite.

Pour aller au-delà du ressenti, Kosmyna monte une expérience rigoureuse. Elle recrute 54 participants âgés de 18 à 39 ans et les répartit en trois groupes chargés de rédiger plusieurs essais de type SAT sur des sujets variés. Le premier groupe utilise ChatGPT, le second Google (sans résumés générés par IA), et le troisième n'utilise aucun outil. L'originalité méthodologique tient à l'équipement de chaque participant d'un électroencéphalogramme (EEG) pour mesurer en temps réel l'activité électrique du cerveau sur 32 régions distinctes.

Les résultats, publiés sous la forme d'un preprint intitulé « Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task », sont sans équivoque. La connectivité cérébrale diminuait systématiquement avec le niveau de soutien externe : le groupe sans assistance présentait les réseaux les plus forts et les plus étendus, le groupe utilisant un moteur de recherche montrait une activité inférieure d'environ 34 à 48 %, et le groupe LLM affichait le couplage global le plus réduit, à -55%.

Mais ce qui frappe davantage encore, c'est la dimension comportementale. Sur le plan du comportement, c'est dans la capacité à reconnaître la paternité de son propre travail que les différences sont les plus flagrantes : 83 % des utilisateurs de ChatGPT ont déclaré avoir des difficultés à se remémorer le texte qu'ils avaient rédigé quelques minutes auparavant. Sur quatre mois, les choses s'aggravent : les membres du groupe ChatGPT sont devenus de plus en plus passifs, ayant souvent recours au copier-coller pour rédiger leurs essais en fin d'étude.

Cette dégradation progressive, les chercheurs la nomment « dette cognitive » (cognitive debt) : elle s'accumule session après session, et les participants ayant utilisé ChatGPT pendant trois sessions puis contraints d'écrire sans assistance n'ont jamais retrouvé les niveaux de connectivité neurale du groupe sans outil. L'atrophie, en d'autres termes, ne se résorbe pas spontanément.

Il convient de noter que cette étude n'a pas encore été soumise à l'évaluation par les pairs, et que l'échantillon est relativement restreint. Kosmyna elle-même a tenu à publier ses conclusions rapidement, précisément pour alerter avant que les effets à long terme ne soient irréversibles.


La « capitulation cognitive » : faire confiance au robot même quand il a tort

Si l'étude du MIT explore les traces neurophysiologiques du délestage cognitif, des chercheurs de l'école Wharton de l'Université de Pennsylvanie s'attaquent à son mécanisme psychologique profond. Leur papier, intitulé « Thinking  Fast, Slow, and Artificial », prolonge le cadre théorique de Daniel Kahneman (le système 1 (pensée intuitive rapide) et le système 2 (raisonnement délibéré lent)) en y ajoutant un troisième acteur : la cognition artificielle, qu'ils baptisent « système 3 ».

Les participants devaient répondre à des tests de réflexion cognitive conçus pour mesurer si l'on raisonne par instinct ou par délibération. Certains avaient accès à un chatbot délibérément programmé pour donner des réponses incorrectes environ la moitié du temps. Le résultat est saisissant : les participants ont accepté les réponses du chatbot dans 93 % des cas lorsqu'elles étaient correctes, et dans près de 80 % des cas lorsqu'elles étaient erronées.

Les chercheurs nomment ce phénomène « cognitive surrender », traduit en français par capitulation cognitive. La capitulation cognitive représente une abdication plus profonde que le simple délestage cognitif : l'utilisateur renonce au contrôle de l'évaluation critique et adopte le jugement de l'IA comme le sien propre. Ce n'est pas la paresse ; c'est la déférence épistémique....
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82 commentaires
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Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 21/04/2026 à 10:19
Citation Envoyé par Stéphane le calme Voir le message
Les deux études (celle du MIT et celle de Wharton) convergent sur le même mécanisme central : la manière dont on utilise l'IA est le facteur déterminant. Déléguer entièrement sa réflexion à la machine dégrade la capacité de raisonnement autonome, tandis qu'un usage de l'IA comme complément semble mieux la préserver.
Ouais c'est comme quand tu te concentres trop sur le GPS quand tu conduis.

En pire :
Citation Envoyé par Stéphane le calme Voir le message
La différence avec les outils précédents tient à la nature de ce qui est délégué. Chercher une route sur Google Maps mobilise peu de raisonnement complexe. Demander à un LLM de rédiger un rapport, d'analyser un problème ou de structurer un raisonnement, c'est céder précisément les processus mentaux qui, lorsqu'on les pratique, nous rendent meilleurs. Les chercheurs s'accordent sur le principe des « difficultés désirables » (desirable difficulties) : l'IA facilite l'apprentissage initial mais semble saper les processus d'effort nécessaires à un apprentissage robuste.
Il est possible de demander des toutes petites choses à l'IA, on est pas obligé de lui demander de structurer le raisonnement.
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 21/04/2026 à 12:00
Ce qui a fait la réussite du genre humain dans l'évolution des espèces, c'est sa capacité à "faire avec le moindre effort"...

Ce qui a fait son succès au fil des millénaires va être la cause de sa disparition en quelques années à cause de l'IA!

Et oui, pourquoi apprendre une langue pendant des années quand une IA peut vous traduire une phrase en 100 langues différentes en quelques secondes? Pourquoi est-ce que un étudiant universitaire devrait entraîner ses capacités d'analyse et de réflexion, l'IA va bien faire son travail à sa place...

Au final, l'IA va être un producteur intensif de crétins
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