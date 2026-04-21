Plus on délègue à l'IA, moins on sait faire sans elle : le paradoxe de l'augmentation cognitive qui finit par amputer la cognition qu'elle prétendait amplifier, selon des études

Tout commence, ou presque, dans les locaux du MIT Media Lab, où la chercheuse Nataliya Kosmyna observe quelque chose d'inquiétant parmi les stagiaires dont elle examine les candidatures. Les lettres de motivation qui lui parviennent se ressemblent étrangement : bien construites, bien polies, mais creuses, décrochées de son travail de recherche dès le deuxième paragraphe. Elle n'a aucun mal à deviner leur origine. Parallèlement, dans ses cours au Massachusetts Institute of Technology, elle remarque que ses étudiants semblent retenir moins d'information que leurs prédécesseurs et oublier la matière plus vite.
Pour aller au-delà du ressenti, Kosmyna monte une expérience rigoureuse. Elle recrute 54 participants âgés de 18 à 39 ans et les répartit en trois groupes chargés de rédiger plusieurs essais de type SAT sur des sujets variés. Le premier groupe utilise ChatGPT, le second Google (sans résumés générés par IA), et le troisième n'utilise aucun outil. L'originalité méthodologique tient à l'équipement de chaque participant d'un électroencéphalogramme (EEG) pour mesurer en temps réel l'activité électrique du cerveau sur 32 régions distinctes.
Les résultats, publiés sous la forme d'un preprint intitulé « Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task », sont sans équivoque. La connectivité cérébrale diminuait systématiquement avec le niveau de soutien externe : le groupe sans assistance présentait les réseaux les plus forts et les plus étendus, le groupe utilisant un moteur de recherche montrait une activité inférieure d'environ 34 à 48 %, et le groupe LLM affichait le couplage global le plus réduit, à -55%.
Mais ce qui frappe davantage encore, c'est la dimension comportementale. Sur le plan du comportement, c'est dans la capacité à reconnaître la paternité de son propre travail que les différences sont les plus flagrantes : 83 % des utilisateurs de ChatGPT ont déclaré avoir des difficultés à se remémorer le texte qu'ils avaient rédigé quelques minutes auparavant. Sur quatre mois, les choses s'aggravent : les membres du groupe ChatGPT sont devenus de plus en plus passifs, ayant souvent recours au copier-coller pour rédiger leurs essais en fin d'étude.
Cette dégradation progressive, les chercheurs la nomment « dette cognitive » (cognitive debt) : elle s'accumule session après session, et les participants ayant utilisé ChatGPT pendant trois sessions puis contraints d'écrire sans assistance n'ont jamais retrouvé les niveaux de connectivité neurale du groupe sans outil. L'atrophie, en d'autres termes, ne se résorbe pas spontanément.
Il convient de noter que cette étude n'a pas encore été soumise à l'évaluation par les pairs, et que l'échantillon est relativement restreint. Kosmyna elle-même a tenu à publier ses conclusions rapidement, précisément pour alerter avant que les effets à long terme ne soient irréversibles.
La « capitulation cognitive » : faire confiance au robot même quand il a tort
Si l'étude du MIT explore les traces neurophysiologiques du délestage cognitif, des chercheurs de l'école Wharton de l'Université de Pennsylvanie s'attaquent à son mécanisme psychologique profond. Leur papier, intitulé « Thinking Fast, Slow, and Artificial », prolonge le cadre théorique de Daniel Kahneman (le système 1 (pensée intuitive rapide) et le système 2 (raisonnement délibéré lent)) en y ajoutant un troisième acteur : la cognition artificielle, qu'ils baptisent « système 3 ».
Les participants devaient répondre à des tests de réflexion cognitive conçus pour mesurer si l'on raisonne par instinct ou par délibération. Certains avaient accès à un chatbot délibérément programmé pour donner des réponses incorrectes environ la moitié du temps. Le résultat est saisissant : les participants ont accepté les réponses du chatbot dans 93 % des cas lorsqu'elles étaient correctes, et dans près de 80 % des cas lorsqu'elles étaient erronées.
Les chercheurs nomment ce phénomène « cognitive surrender », traduit en français par capitulation cognitive. La capitulation cognitive représente une abdication plus profonde que le simple délestage cognitif : l'utilisateur renonce au contrôle de l'évaluation critique et adopte le jugement de l'IA comme le sien propre. Ce n'est pas la paresse ; c'est la déférence épistémique....
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