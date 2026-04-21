Alibaba dévoile Qwen 3.6-Max-Preview, la version préliminaire de son prochain modèle d'IA avancé, qui est plus intelligent, plus performant et toujours en pleine évolution

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""" Environment variables ( per official docs ) : DASHSCOPE_API_KEY: Your API Key from https://modelstudio.console.alibabacloud.com DASHSCOPE_BASE_URL: ( optional ) Base URL for compatible-mode API. - Beijing: https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1 - Singapore: https://dashscope-intl.aliyuncs.com/compatible-mode/v1 - US ( Virginia ) : https://dashscope-us.aliyuncs.com/compatible-mode/v1 DASHSCOPE_MODEL: ( optional ) Model name; override for different models. """ from openai import OpenAI import os api_key = os.environ.get ( "DASHSCOPE_API_KEY" ) if not api_key: raise ValueError ( "DASHSCOPE_API_KEY is required. " "Set it via: export DASHSCOPE_API_KEY='your-api-key'" ) client = OpenAI ( api_key=api_key, base_url=os.environ.get ( "DASHSCOPE_BASE_URL" , "https://dashscope-intl.aliyuncs.com/compatible-mode/v1" , ) , ) messages = [ { "role" : "user" , "content" : "Introduce vibe coding." } ] model = os.environ.get ( "DASHSCOPE_MODEL" , "qwen3.6-max-preview" , ) completion = client.chat.completions.create ( model=model, messages=messages, extra_body= { "enable_thinking" : True , # "preserve_thinking": True, } , stream= True ) reasoning_content = "" # Full reasoning trace answer_content = "" # Full response is_answering = False # Whether we have entered the answer phase print ( "

" + "=" * 20 + "Reasoning" + "=" * 20 + "

" ) for chunk in completion: if not chunk.choices: print ( "

Usage:" ) print ( chunk.usage ) continue delta = chunk.choices [ 0 ] .delta # Collect reasoning content only if hasattr ( delta, "reasoning_content" ) and delta.reasoning_content is not None : if not is_answering: print ( delta.reasoning_content, end= "" , flush= True ) reasoning_content += delta.reasoning_content # Received content, start answer phase if hasattr ( delta, "content" ) and delta.content: if not is_answering: print ( "

" + "=" * 20 + "Answer" + "=" * 20 + "

" ) is_answering = True print ( delta.content, end= "" , flush= True ) answer_content += delta.content