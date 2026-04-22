Un virage à 180 degrés dans la politique de données

Deux catégories de données, deux régimes d'opt-out

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Fondée en 2002 à Sydney par Mike Cannon-Brookes et Scott Farquhar, deux anciens étudiants de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, Atlassian est aujourd'hui l'un des principaux éditeurs mondiaux d'outils collaboratifs pour les équipes techniques et de gestion de projet. Cotée au Nasdaq depuis 2015 sous le symbole TEAM, l'entreprise revendique plus de 300 000 clients dans le monde, dont une large part des entreprises du Fortune 500. Son portefeuille comprend Confluence (wiki d'entreprise), Jira Service Management (gestion des services IT), Bitbucket (hébergement de code), Trello et Loom, auxquels s'ajoute depuis 2023 Rovo, sa plateforme d'intelligence artificielle intégrée à l'ensemble de l'écosystème.Jira en est le produit phare. Lancé la même année que l'entreprise, son nom est dérivé de Gojira (le terme japonais pour Godzilla), lui-même un clin d'il à Bugzilla, l'outil de Mozilla que Jira entendait supplanter. Initialement conçu pour le suivi de bugs, il est devenu au fil des années la référence incontournable de la gestion de projets en méthodologie agile, qu'il s'agisse de Scrum ou de Kanban. Tickets, sprints, tableaux de bord, automatisations, workflows personnalisés : Jira structure le quotidien de dizaines de millions de développeurs, chefs de projet et équipes IT à travers le monde. C'est précisément cette position centrale dans les organisations (et la masse de données qu'elle génère) qui rend la nouvelle politique de collecte d'Atlassian aussi stratégique que controversée.Pendant des années, Atlassian s'est présenté comme un éditeur respectueux de la confidentialité des données de ses clients. La promesse était claire : vos projets, vos tickets Jira, vos pages Confluence ne serviraient pas à entraîner des modèles d'IA tiers ou maison. Cette politique est aujourd'hui explicitement renversée.À partir du mois d'août, l'entreprise cherchera à collecter deux types de données auprès de ses 300 000 clients dans le monde : des métadonnées et des données applicatives provenant de Jira, Confluence et ses autres produits cloud, qui seront ensuite injectées dans ses modèles d'IA. L'objectif affiché est d'améliorer les fonctionnalités de Rovo, l'assistant IA maison, ainsi que Rovo Dev, la déclinaison orientée développeurs.Le calendrier est serré. Les paramètres apparaissent dans Atlassian Administration à partir du 16 avril 2026, laissant aux administrateurs jusqu'au 19 mai pour ajuster leurs préférences avant que les réglages par défaut ne s'appliquent. Pour ceux qui n'auront pas vu passer l'annonce, le changement s'appliquera automatiquement.Voici les explications données par Atlassian pour expliquer ses motivations :« Nous investissons constamment pour aider vos équipes à tirer le meilleur parti de notre plateforme, et cette évolution ne fait pas exception. L'IA décuple déjà les capacités des équipes, des agents qui simplifient les flux de travail complexes à la recherche et au chat d'entreprise qui font rapidement apparaître le contexte pertinent au moment opportun.« En apprenant de données clients et de comportements d'utilisation plus riches et plus diversifiés, nous pouvons offrir des capacités d'IA améliorées qui génèrent une plus grande valeur ajoutée pour toute votre organisation. Si nous utilisons déjà ce type de données pour améliorer l'expérience de votre entreprise ou organisation, nous mettons également à jour la façon dont nous utilisons les métadonnées clients et les données intégrées à l'application afin d'améliorer nos applications et les expériences d'IA pour tous nos clients.« Parallèlement, nous savons que vous confiez à Atlassian certaines de vos activités les plus critiques, et nous prenons cette responsabilité très au sérieux, notamment en ce qui concerne la sécurité de vos données. C'est pourquoi nous associons cette évolution à de nouveaux paramètres intégrés à l'application pour vous donner le contrôle, et nous renforçons nos mesures de protection existantes grâce à la dépersonnalisation et à l'agrégation de toutes les données fournies. Cette approche nous permet de proposer des expériences d'IA plus performantes à tous nos clients tout en garantissant la protection de vos données. »Atlassian distingue soigneusement deux types de données dans sa politique :Les métadonnées d'abord. Elles comprennent les scores de lisibilité et de complexité des pages Confluence, les classifications de contenu assignées aux éléments de travail, les scores de similarité sémantique entre pages, les story points des tickets Jira, les dates de fin de sprint et les valeurs de SLA dans Jira Service Management. Ces données sont présentées comme des signaux statistiques, dépourvus d'identifiants directs.Les données...